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Какое давление считается наиболее опасным?

Автор: Econet 23 февраля 2023 5576
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Каждому человеку полезно знать свои показатели артериального давления. Они зависят от возраста и ряда других причин. Если вы понервничали или испытали физическую нагрузку, ваше давление будет выше нормального значения. Как правильно измерять артериальное давление и что полезно делать, чтобы держать этот показатель здоровья под контролем.

Какое давление считается наиболее опасным?

Артериальное давление – один из ключевых показателей состояния здоровья. Значения давления и их динамика расскажут о функциях сердца, состоянии сосудов. Поэтому полезно знать, какое у вас должно быть кровяное давление – этот показатель индивидуальный. Кроме того, важно помнить о правилах правильного измерения давления.

Нормы артериального давления

Любой доктор скажет вам, что именно с измерения артериального давления начинается диагностика и поиск причин самых разных недугов. Общепринятой медицинской нормой этого показателя считаются цифры 120 на 80, однако некоторые врачи не придерживаются данного правила.

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Показатель артериального давления индивидуален

Значения кровяного давления для любого пациента персональные, к этому прибавляются еще и объективные и субъективные факторы. Ключевой из них – ваша возрастная группа. Для людей в возрасте 16-20 лет нормальные значения давления считаются от 100 на 70 и до отмеченного уже 120 на 80. В возрастной группе 20-40 лет значения могут колебаться от 120 на 70 и до 130 на 80. Если ваш возрастной порог 40+, но вы пока не достигли 60 лет, нормальным будет давление 140 на 90. Лица преклонного возраста (60 лет и более) должны иметь давление 150 на 90. 

Наиболее коварным обоснованно принято считать повышенное давление. Увеличение показателя на каждые 10 мл рт. столбика усиливает риск развитие целого ряда патологий, особенно сердечно-сосудистых, примерно на 30%. У пациентов, у которых установлено повышенное кровяное давление в 7 раз возрастает вероятность сбоев кровообращения и мозгового питания, а это угрожает инсультом или инфарктом. Кроме того, этим людям в 4 раза чаще ставят диагноз «ишемическая болезнь». Также заключают опасность колебания, скачки давления. Это снижает качество жизни и вынуждает постоянно контролировать данный показатель.

Какое давление считается наиболее опасным?

Как грамотно измерять артериальное давление 

  • Измерения проводят в положении сидя. Перед манипуляцией рекомендуется посетить туалет, отдохнуть, посидеть спокойно.
  • Нежелательно употреблять тонизирующие напитки или препараты, заниматься физической активностью. В противном случае показатели будут далеки от истины.
  • В помещении должна быть комнатная температура воздуха.
  • В процессе манипуляции важно сидеть, опираясь спиной на спинку стула или кресла, не разговаривать, не наклоняться вперед.
  • Рука, на которую одевается манжета, располагается на ровной поверхности (стол). Не стоит налегать на руку корпусом.
  • Манжета не надевается на рукав (рука должна быть освобождена от одежды). Также манжета не затягивается слишком туго (чтобы можно было просунуть палец сверху и снизу).
  • Ноги установлены на полу ровно, не стоит скрещивать их или удерживать на весу.

Если человек преклонного возраста, имеет вегетососудистую дистонию, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, измерения поводят утром и вечером.  

Полезно знать, что при психологических или физических нагрузках показатели давления повышаются, и это нормально (в кровь происходит выброс адреналина). 

В ряде случаев врачи прописывают вести специальный дневник. Это когда пациенту дважды в день (утром и вечером) измеряют давление и фиксируют его значения. После десяти дней ведения такого дневника специалист видит ясную картину вашего состояния и может сделать предварительные выводы относительно диагностики и последующего лечения.

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Как контролировать свое артериальное давление 

  • Избегать стрессовых ситуаций, поменьше волноваться.
  • Больше времени проводить на свежем воздухе. Большую пользу в данном случае приносят пешие прогулки.
  • Если у вас наметилась тенденция к повышению давления, не злоупотребляйте такими напитками как кофе, крепкий черный чай, алкоголь, энергетики. 
  • Если вы курите, то имеет смысл ограничить себя в этой привычке, ведь ничего, кроме вреда для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, она не несет.

Полезно приобрести тонометр и научиться самостоятельно измерять давление, чтобы контролировать свое состояние в течение дня. Таким образом вы сможете избежать множества осложнений и уберечься от риска инфаркта или инсульта. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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