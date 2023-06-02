Какие добавки магния наиболее эффективны

Магний необходим человеческому организму, поскольку выполняет ряд важнейших функций. Прежде всего, этот микроэлемент НОРМАЛИЗУЕТ ЦИКЛ расслабления и сжатия нервных и мышечных волокон. При дефиците магния существенно возрастает риск мышечных спазмов и инфарктов. Учитывая, это Mg легко вымывается из организма под действием различных факторов, необходимо позаботиться о своевременном пополнении его запасов.

Суточная норма для взрослого человека составляет в среднем 300-420 мг, все зависит от пола, возраста и текущего состояния организма. Согласно результатам исследований, значительная часть людей потребляют менее 300 мг магния в сутки, что может вызвать определенные проблемы со здоровьем. Избежать серьезного дефицита магния помогут специальные добавки.

Добавки магния

Добавок со 100% магнием не существует. Есть ряд витаминных комплексов, в состав которых входит магний. В определенном комплексе может содержаться вещество, которое повлияет на биодоступность магния и окажет при этом как целенаправленное действие, так и какие-либо иные воздействия на здоровье. Рассмотрим, какие добавки являются наиболее эффективными.

1. Магния треонат – проникает в клеточные мембраны, в том числе митохондрии, за счет чего происходит повышение уровня энергии. Также магния треонат способен проникнуть в гематоэнцефалический барьер, благодаря чему улучшает память и препятствует развитию деменции.

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2. Магния карбонат – содержит около 45% Mg, обладает антиоксидантными свойствами.

3. Магния цитрат – это Mg с лимонной кислотой, добавка оказывает слабительное действие.

4. Магния глицинат – повышает уровень усвоения магния, показана тем, кто испытывает острый дефицит этого микроэлемента.

5. Оксид магния – форма магния, связанная с жирной либо органической кислотами, способствует размягчению стула.

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6. Магния хлорид/магния лактат – включает 12% Mg, но усваивается лучше предыдущей добавки.

7. Магния сульфат/гидроксид магния – используется преимущественно как слабительное, принимать ее можно только по назначению врача.

8. Магния таурат – смесь магния и аминокислоты таурин, добавка успокаивающе действует на ум и тело.

9. Магния треонат – обладает лучшей способностью проникать в митохондриальную мембрану, поэтому дает максимально положительный эффект.

Для повышения уровня магния в организме можно принимать обычную либо ножную солевую ванну. Для этого необходимо использовать исключительно английскую соль, которая является сульфатом магния и обладает способностью быстро проникать внутрь организма через кожу.опубликовано econet

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