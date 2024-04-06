Как злоба разъедает печень

Печень – это своеобразная химическая лаборатория, выполняет более 500 функций в организме. Ее главная роль – очищение крови, насыщение ее полезными ферментами.

В желчном пузыре скапливается мужской гнев. Желчь являет собой мужской гнев. Гнев происходит от ощущения беспомощности, из-за того что человек не может делать того, чего желает, когда желает и как желает. Разгневанный человек не признает, что самым большим препятствием является он сам. Видит он только других, не себя. Поскольку мы живем также и в физическом мире, то выходит, что гнев неизбежен.

Заболевания печени и психосоматика

Важно его высвободить в начальной стадии, а не держать при себе, взращивая в огромную сокрушительную силу. Размашистая поступь и легкость в работе, даже если кому-то это не нравится, способствуют высвобождению гнева в зачатке. Человек, который старается потакать чужим желаниям, блокирует свое естественное движение, в результате чего желчь перестает вырабатываться во время приема пищи, как ей положено, либо вырабатывается, но не так, как надо. О подобном образе мыслей свидетельствует светлый цвет кала.

Желчь – жидкий секрет, жёлтого, коричневого или зеленоватого цвета, вырабатываемый клетками печени (накапливается в жёлчном пузыре). С желчью из организма выводятся конечные продукты обмена гемоглобина, холестерина и др.

Желчь расщепляет грубые структуры.

Ферменты поджелудочной железы расщепляют тонкие структуры.

Желчь поступает из печени. Если в печени засело желание сокрушить и уничтожить все плохое, то желчь крушит и уничтожает пищу, отказывая ей в любви. Додумайте сами, чтo тело сможет усвоить из такой пищи.

Тело нуждается в дружелюбном распределении – белки в одно место, жиры в другое, углеводы в третье. Это повышает эффективность и быстроту процесса переваривания. Из-за гнева же тело вынуждено из кучи мусора выискивать то, что ему необходимо. Даже обитатель свалки не в силах рассортировать всю гору мусора. Как же может справиться с этим тело? Неотсортированный мусор остается гнить в куче. Слизистая пищеварительного тракта должна смириться с подобным унижением. Должна, но смиряется ли – вопрос другой.

Кто во время еды отрекается от своей естественности в угоду утонченным манерам, у того нарушается естественное выделение желчи. Кто жрет как свинья, у того она точно выделяется. По-свински ест тот, в ком назрел протест против фальшивой благовоспитанности. Своими манерами за столом он желает выразить свой протест, желает спровоцировать конфликт, который вывел бы правду наружу. Чем протест сильнее, тем желчи выделяется больше. У человека, ведущего себя подобным образом, кал наверняка имеет темно-коричневый цвет.

Чрезмерное выделение желчи вызывает отрыжку. Отрыжка может сопровождаться столь противным запахом желчи, что с таким человеком никто не желает есть за одним столом. Это является прекрасным средством отпугивания неприятных людей, в обществе же людей приятных отрыжка заметно уменьшается, а если протест не чрезмерен, то и вовсе проходит.

Все, что человек в себе сдерживает, когда-нибудь перехлестывает через край. Порыв гнева вызывает конвульсивное опорожнение желчного пузыря, за чем следует отрыжка, которая ставит интеллигентного человека в очень неловкое положение. Во время еды это было бы еще простительно, но только не в ходе важного разговора. Отрыжку может вызвать любая напряженная ситуация, не имеющая никакого отношения к еде.

С усилением гнева человек начинает все чаще срываться. Кто скрывает кипящий внутри гнев за улыбчивой маской, у того желчь выплескивается в кровь. От желчных пигментов слизистая и кожа окрашиваются в желтый цвет. Подобно тому как к разгневанному человеку, который оскверняет любовь своей желчной злобой, эта самая злоба рано или поздно возвращается, так и желчь, вырабатываемая печенью, совершает круг и возвращается в печень, и печень заболевает.

Печень больна, если человек ненавидит государство. Ненависти предшествует ситуация, когда человек желает от государства что-то получить, но не получает и оскорбляется.

Печень – самый крупный орган у человека. Располагается в верхней части брюшной полости, верхняя часть – выпуклая, прилежит к диафрагме, нижняя обращена к органам брюшной полости.

Печень – это своеобразная химическая лаборатория, выполняет более 500 функций в организме. Ее главная роль – очищение крови, насыщение ее полезными ферментами. Печень вырабатывает желчь, которая нужна для процесса пищеварения, принимает участие в обменных процессах, контролирует и расщепляет сложные жиры.

Печень способна к регенерации.

Печень выводит из тела материализованную злобу и гнев.

Все болезни можно излечить, если сохраняется очистительная функция печени. Если же печень полностью отказывает, то для смерти иной болезни уже не нужно.

Как только прекращается выведение из тела ненужных продуктов жизнедеятельности, а значит, прекращается высвобождение злобы, оно же обращение плохого в хорошее – ведь в принципе все это одно и тоже – тело умирает, чтобы духовный человек не погиб от рук земного губителя.

Печень – это средоточие злобы и гнева.

Любая злоба начинается из-за беспомощности перед своими проблемами. Поскольку печаль являет собой скопление жидкости и отечность, то печень отекает. Стремясь скрыть свое жалкое положение в вопросе о несправедливости, человек желает скрыть от чужих взоров выпирающую наружу печень, его тянет загородить живот руками либо втянуть его в себя – лишь бы никто не заметил. Обе позы притягивают к себе внимание. Гордость не может этого допустить.

И гордый человек распрямляется, недоумевая, отчего так больно и нехорошо мышцам спины. Хочется сесть, развалясь поудобнее, тогда легче будет дышать. Устраивается, и впрямь становится легче. Подобное решение проблемы входит в привычку, и человек, вместо того чтобы двигаться, сидит сиднем, забившись в укромный уголок.

Все как будто в порядке. Отгоняя печальные мысли, человек не замечает собственных тяжких вздохов, которые свидетельствуют о чувстве вины. Замечают домашние, но когда спрашивают, в чем причина, человек отвечает, что все в порядке, только вот на душе тревожно от всеобщей несправедливости. Так человек заглушает печаль, и та превращается в тревогу.

Отечность в печени уплотняется. А все потому лишь, что человек ждет, когда же восторжествует справедливость и повсюду будет наведен порядок. Чтобы устранить несправедливость, нужно заявить о ней во всеуслышание, и человек принимается жаловаться в полный голос. Чем громче в нем говорит обида на врачей, которые не могут излечить его от болезни, тем сильнее поражается печень. Чем больнее печень, тем невозможнее вылечить человека от какой бы то ни было болезни.

Если из всех Ваших злоб наибольшей является печаль из-за несправедливости, то Ваше нездоровье ограничится отеком печени и более серьезной болезни уже не последует. Если Вы признаетесь в своей печали и не будете стараться ее заглушить, то не дадите повода для образования камней.

Отек печени (гепатомегалия) – основной симптом при патологии печени: гепатит, алкогольное отравление, жировая инфильтрация, образование опухолей, паразитарное заражение, цирроз печени на начальной стадии, и т. д.

Признаки увеличения печени – тяжесть и боль в правом боку, остро проявляющиеся при изменении положения тела.

Симптомы гепатомегалии: неприятный запах изо рта, изжога, рвота, ощущение переполненности живота, изменение стула.

Когда человек попадает в зависимость от государственной власти, развивается цирроз печени, при котором в печени разрастается соединительная ткань, характеризующаяся функциональной недостаточностью. Печаль из-за зависимости от государственной власти, она же жалость к своему государству, скапливается в брюшной полости в виде жидкости, в результате чего возникает асцит – водянка живота. Кто, несмотря на сожаление, все же любит свое государство, тот может прожить с циррозом долгие годы, если врачи удаляют жидкость из брюшной полости.

Про иного говорят, что он иссох. Это означает уничтожение. Сперва незаметно для глаза мертвеют органы. Например, печень при циррозе. Это всегда является следствием длительного разрушения, из предупреждающих знаков которого человек не сделал выводов. Ничто не происходит случайно или неожиданно. Наше тело настолько очевидно призывает обратить внимание на создавшуюся ситуацию, что не заметить этого просто невозможно.

С точки зрения медицины, цирроз есть повреждение, вызванное алкогольным или химическим воздействием. Иной бывает несчастным больше из-за диагноза, нежели из-за самой болезни, поскольку за свою жизнь и выпил-то всего на несколько рюмок водки больше, чем другие, и диагноз кажется ему несправедливым. Такой человек является жертвой своего замкнутого характера. В ходе жизненной борьбы им накоплены такие глубинные пласты разрушительной злобы, что печень мертвеет. По его мнению, своей немой злобой и презрением к злым людям он лишь выражает протест, но в действительности злобы в нем скопилось больше, чем у многих скандалистов.

Цирроз печени – заключительная стадия всех хронических заболеваний печени, при которой происходит замещение печеночной ткани соединительной. Организм человека становится беззащитным перед токсическими веществами, ядами, аллергенами, которые нейтрализует печень, нарушается переваривание и всасывание съеденной пищи, снижается выработка и накопление белков, жиров, углеводов и др.

Развивается цирроз при неполноценном питании, чрезмерном употреблении жирной и копченой пищи, под воздействием различных инфекций, токсичных лекарств, вредных химических веществ. Чаще других циррозом печени страдают люди, переболевшие желтухой, страдающие холециститом, злоупотребляющие спиртным (особенно пивом), много курящие.

Ранние признаки цирроза печени: тошнота, отрыжка, плохой аппетит, вздутие живота, запоры, поносы (после приема жирной пищи), боли в правом подреберье. У больных ухудшается самочувствие, появляется слабость, сонливость, быстрая утомляемость, головные и мышечные боли и т. д. Характерным симптомом является увеличение печени.

Цирроз развивается постепенно, на начальных стадиях человек даже не подозревает о заболевании. При наличии ранних признаков цирроза следует обратиться к врачу. Обследование пациента и своевременно поставленный диагноз позволят провести необходимое лечение и избежать серьезных последствий.

Повторяю еще раз: засевшая во мне злоба – это моя злоба, и прежде всего, а также больше всего она вредит мне самому.

Желтуха – это симптом, который развивается из-за накопления в крови избыточного количества билирубина, характеризуется желтушной окраской кожи, слизистых оболочек и склер (белков) глаз.

При появлении признаков желтухи нужно сразу обратиться к врачу, он выяснит причину заболевания и назначит лечение, которое зависит от болезни вызвавшей появление этого симптома.

Злоба против несправедливости может проявляться весьма своеобразно. Например, одна женщина заболела желтухой, когда муж стал прикрывать свои отлучки из дома государственной работой, тогда как на самом деле посещал любовницу. Женщина давно подозревала, что у мужа кто-то есть, и не находила себе места, выискивая вину всех сопричастных, в том числе и свою. К сожалению, винила она всех.

Скопившаяся в печени злоба, которую она понемногу выплескивала в порывах гнева, застревала в печени и бурно разрослась, когда женщина возненавидела государство из-за мужниной лжи. Человека можно обругать в лицо, но как обругать в лицо государство? Чтобы избавиться от злобы на государство, нужно бы обругать в лицо каждого его гражданина, но поскольку это нереально, человек от ненависти заболевает. Гнев не нашел выхода, но зато нашел вход.

Жажда мести, направленная против государства, вызывает кровотечение в печени. Если человек желает продемонстрировать свою жажду мести на людях, кровь выступает на поверхность печени. Находящиеся под капсулой печени гематомы, то есть застарелые кровоизлияния, проходят, лишь когда человек высвобождает желание отомстить государству. Поскольку зло порождает зло, число гематом возрастает.

Гематома печени – это тяжелое повреждение органа. Выделяют травмы печени без нарушения целости капсулы (центральные и субкапиллярные гематомы), с нарушением целости капсулы (разрывы, трещины).

Причины образования гематомы: сдавливание печени, травмы и ранения, подъем тяжестей, ушибы, падения с высоты и т. д.

Печень расположена под грудобрюшной преградой, то есть под диафрагмой. О диафрагме Вы, скорее всего, почти ничего не знаете. Между тем Вам знакома икота, а она вызывается судорожными сокращениями диафрагмы. Ну а о том, что диафрагма – это жизненно важный орган, без которого не прожить, как не прожить без сердца, Вы и не догадываетесь. Заболевание печени всегда связано со стрессами диафрагмы, то есть с ее поражением. опубликовано econet

Лууле Виилма "Исцеление Светом Любви и Прощения. Большая книга избавления от болезней"

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