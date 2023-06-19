Как за 7 шагов вылечить диабет 2 типа: простые, но эффективные советы

Сахарный диабет - сложное эндокринное заболевание. Наряду с гипергликемией ему сопутствует нарушение всех видов обмена веществ. Принято считать, что это неизлечимый недуг. Чтобы опровергнуть данное мнение, предлагаем 7 шагов для успешного исцеления от сахарного диабета 2 типа.

Хотя и врачи, и пациенты считают сахарный диабет болезнью неизлечимой, избавиться от диабета 2 типа достаточно просто. И дело не только в том, чтобы есть меньше сладкого или мучного. Вот ценные рекомендации от Павла Евдокименко, известного врача-ревматолога, психофизиолога, академика Российской Академии Медико-Технических Наук (РАМТН) и автора 12 книг о здоровье.

Стратегии успешного лечения диабета 2 типа

Шаг 1. Убедиться в том, что у человека действительно сахарный диабет.

Многие люди заблуждаются, когда думают, что страдают сахарным диабетом 2 типа. Сахар может повышаться и от приема препаратов. Какие медикаменты повышают сахар в крови? Это противозачаточные препараты, гормоны, антидепрессанты, препараты от холестерина, некоторые статины, лекарства для лечения повышенного давления (бетадин блокаторы, мочегонные, применяемые для лечения гипертонии, блокаторы кальциевых каналов).

Получается замкнутый круг: пациент, у которого не было сахарного диабета, начинает принимать препарат от давления, холестерина, гормоны. И на этом фоне у него повышается сахар в крови. Доктора прописывают препараты для снижения сахара. Но их прием приводит к тому, что у пациента плохо усваивается витамин В12.

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На фоне этих событий вероятно развитие депрессии, бессонницы, а это приводит к еще большему повышению давления. Наращивается назначение лекарств для снижения давления, сахар «поднимается» еще больше.

В этой связи имеет смысл убедиться, что у вас действительно сахарный диабет, а не побочное действие медикаментов, которые вы принимаете. Кроме этого важно проверить аннотации принимаемых таблеток.

Шаг 2. Полезно 1-2 раза в год пропивать или прокалывать курсом витамины комплекса В.

Эти витамины у пациентов с диабетом улучшают и общее состояние организма, и взаимодействие клеток организма с инсулином.

Шаг 3. Нормализовать режим сна.

Если человек ложится спать после часа ночи или спит меньше 6 часов, у него повышается показатель сахара и инсулинорезистентность. Если вы не высыпаетесь, то начинаете есть самые вредные продукты: вас тянет на жирное и сладкое.

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Шаг 4. Грамотное питание.

Минимизировать употребление сладкого, мучного, фаст-фуда, спиртных, сладких напитков, пакетированных соков, сладкого чая/кофе. Полезно как альтернативу употреблять чай из побегов или листьев черники. Черника снижает сахар в крови, укрепляет стенки сосудов. Кофе хорошо заменить напитком из цикория. Цикорий снижает сахар, улучшает функции поджелудочной, снижает показатель холестерина (пить можно ежедневно). Рекомендуется вводить в рацион питания достаточно белка. Это мясо, птица, рыба (все в отварном или тушеном виде), яйца. Полезны гречневая каша, зелень, горох, фасоль и отруби.

Шаг 5. Применение лекарственных растений.

Это корень одуванчика, створки фасоли и манжетка обыкновенная. Любое из названных растений можно приобрести в аптеке. Из него готовится настой или отвар (курс приема 1 месяц). После перерыва можно попробовать другое растение. Желательно подобрать лекарственное растение, которое вам подходит более всего.

Шаг 6. Существует мнение, что при диабете есть нужно часто и понемногу.

Но при сахарном диабете 2 типа прописано питаться строго трижды в день (не чаще), без перекусов. Дело в том, что сахарный диабет 2 типа (в отличие от диабета 1 типа) - это не только повышенный сахар в крови, но и повышенный показатель инсулина в крови. При диабете 2 типа бета-клетки поджелудочной выделяют настолько большой объем инсулина, что он перестает усваиваться организмом. Поэтому, если пациент ест часто и понемногу, перекусывает, с каждым приемом пищи или глотком сладкого чая вырабатывается инсулин и повышается сахар. Поэтому при диабете 2 типа имеет смысл есть трижды в день, с большими перерывами, когда инсулин успеет утилизироваться организмом.

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Шаг 7. Больше двигаться, гулять, плавать, кататься на лыжах, коньках, делать лечебную гимнастику.

Это очень полезно при диабете. При пеших прогулках сахар снижается. Если ноги здоровые, полезно как можно чаще ходить вверх по лестнице. Все перечисленные виды активности способствуют снижению сахара. Что касается лечебной гимнастики: это упражнения для лечения панкреатита и холецистита, лечебная гимнастика для исправления осанки.

Относительно пунктов 6 и 7: эти рекомендации противопоказаны лицам, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт.опубликовано econet

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