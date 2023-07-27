Как высокое и низкое давление влияет на ваше здоровье

Кровяное давление показывает нормальную работу сердца, его ритмику, темп и силу циркуляции крови по человеческому телу. Измерить и расшифровать показатели тонометра может каждый! Но вот определить высокое или низкое давление у человека, к сожалению, становится затруднительной задачей для многих. Разбираемся вместе с нами!

Неосведомленность объясняется тем, что нормальное давление имеет значение 120/70 – а это не столь интуитивно понятные цифры для человека. Необходимо понимать, кровяное давление находится в норме или нет, чтобы незамедлительно принять правильное решение. Так как низкое давление, как и высокое, сигнализируют о возможной патологии и нарушениях в организме человека.

Методичка для сердца: Как низкое и высокое давление отражается на здоровье

Высокое и низкое кровяное давление

Влияние высокого артериального давления на здоровье

Что делать при высоком давлении

Высокое и низкое кровяное давление

Необходимо знать, что кровяное давление делится на два понятия – верхнее и нижнее, поэтому показателей на вашем тонометре соответственно тоже два. Верхнее значение называется систолическим и показывает давление, возникающее в момент максимально сильного сокращения мышц сердца. Нормальное давление в крови, возникающее при максимальном расслаблении сердца, называют диастолическим, или нижним.

Эти два показателя играют значительную роль в жизни человека. Нормальное артериальное давление будет иметь показатели 120/80. Иными словами, высокое давление будет выше этого значения, а низкое – ниже.

Низкое артериальное давление – гипотония — наступает при показателях 90/60 и ниже. Это не считается медицинской проблемой, пока не появляются сопутствующие симптомы: головокружение, сонливость, усталость или даже обморок. Низкое давление может быть вызвано потерей жидкости, травмами головы, анемией и прочими факторами. Чтобы нормализовать низкое давление, следует возобновить соотношения работы и отдыха, заниматься активными видами спорта, а также получать из питания все необходимые элементы.

Предгипертонией называют давление, достигшее показателей в диапазоне 120-139 ÷ 80-89. Если эти показатели становятся выше – у человека диагностируют высокое давление, или гипертонию.

Высокое давление разделяют на две категории: 140-159 ÷ 90-99 — гипертония первого уровня, и 160/100 – высокое давление второго уровня. Второй уровень считают более серьезным состоянием больного, требующим незамедлительного лечения.

Чтобы проверить, нормальное давление у больного или нет, проводят серию диагностических измерений и их традиционно три. Так, если первое измерение показало высокие значения, то лечащий врач для контроля и достоверности, может повторно еще дважды измерить кровяное давление больного через определенный промежуток времени.

Влияние высокого артериального давления на здоровье

Что делать при высоком давлении, ведь оно провоцирует быструю работу сердца, изнашивая его сосуды. Высокое давление создает напряжение в системе кровеносных сосудов, и артерии стают более склонны к скоплению на их стенках жиров и холестерола.

В результате на артериях образовываются бляшки, наносящие вред для работы сердца, почек, мозга и кровеносных сосудов. Такой воспалительный процесс повышает риск почечных заболеваний, инсульта и сердечного приступа.

Кровяное давление выше или ниже нормы заставляет работать в таком темпе весь организм. Но как раз высокое давление заставляет буквально сильнее «стучать» все тело.

Что делать при высоком давлении, ведь негативные последствия аномального давления бывают временными, а могут быть необратимыми (повреждение почек, инсульт). Оно, конечно, не убьёт человека в ту же секунду, но принесет множество патологий, требующих немедленного лечения. Задача терапии – предотвращение ухудшения ситуации и лечение уже имеющихся отклонений от нормы.

Что делать при высоком давлении

Если больному ставят предгипертензию первого уровня, то ведение правильного образа жизни является неотъемлемой частью терапии. Что же делать при высоком давлении? Чтобы у человека было нормальное давление, а не повышенное, следует употреблять умеренное количество соли, поддерживать тело в весовой норме, отказаться от курения табака и употребления алкогольных напитков.

Если эффект от терапии не настигает в течении трех-шести полных месяцев, то больному потребуется медикаментозное лечение. При гипертонии поддержание правильного образа жизни идет в комплексе с приемом лекарственных препаратов.

Нормальное давление достигается приемом диуретиков, бета-блокаторов, ингибиторов АПФ или АРБ, а также блокаторов кальция. Эти препараты имеют разные механизмы действия, но все они направлены на расширение сосудов и уменьшения темпа работы сердечной мышцы.

Что делать при высоком давлении, достигшим показателя 180/110? Ответ — немедленно вызывать скорую помощь. Такое кровяное давление может спровоцировать разрыв аневризмы, патологию сосудов головного мозга с вытекающим инсультом. Если нормальное давление настолько выше нормы, лечащий врач отправит больного в неотложную помощь, где медицинский персонал быстро снизит кровяное давление сильными лекарственными средствами.

Знание о том, что нормальное давление не должно превышать значение 120/80, поможет правильно и своевременно начать терапию, или прибегнуть к действиям по улучшению показателей. Что делать при высоком давлении или низком, всегда поможет понять лечащий врач. Не стоит игнорировать показатели выше или ниже нормы, так как последствия могут быть необратимы.опубликовано econet

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