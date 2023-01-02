Как выровнять асимметрию тела: эффективная растяжка

Статическая растяжка включает комплекс упражнений, направленных на выравнивание шейных и позвоночных мышц, укрепление сухожилий и омоложение организма. Регулярно выполняя такие упражнения, удастся избавиться от остеохондроза, кифоза и сколиоза.

Если позвоночник здоров, то и внутренние органы в порядке. Для достижения максимально положительного эффекта упражнения нужно выполнять как можно чаще, акцентируя внимание на той стороне, где ощущается боль. В каждой позиции следует задерживаться несколько секунд и между упражнениями делать паузы.

Упражнения для выравнивания асимметрии тела

1. Присядьте, опираясь ладонями о пол и приподнимая носочки. Опустите на пол таз, расставьте руки в стороны (чтобы они полностью касались пола) и запрокиньте ноги за голову.

2. Станьте с опорой на колени и ладони (ноги и руки при этом должны находиться под прямым углом касательно поверхности пола). Максимально прогибайте и выгибайте спину.

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3. Займите исходное положение как в предыдущем упражнении, а таз двигайте вправо и влево. Головой следите за движением таза. Представьте, будто кошка следит за своим хвостом.

4. Станьте с опорой на руки и носочки, повернув тело вправо, затем влево и удерживая его в ровном положении. Пожилым людям можно делать это упражнение с опорой на колени.

5. Примите положение как в отжиманиях от пола, максимально приближая к поверхности подбородок, грудь и поднимая поочередно ноги вверх. Людям в возрасте можно выполнять данное упражнение, стоя на коленях.

6. Станьте на колени, садитесь в правую, затем в левую сторону, отводя при этом руки в противоположное направление.

7. Сделайте мостик с опорой на лопатки и носочки, старайтесь максимально прогибать спину.

8. Лягте на живот, охватите руками голени и сделайте несколько перекатов вперед и назад.

9. Лягте на пол правой стороной туловища, прикоснитесь к поверхности руками, а затем повторите аналогичные действия с другой стороны.

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10. Сядьте на пол, закиньте правую ногу за левую, положите сверху нее левую руку, а правую расположите на небольшом расстоянии от бедра. На выдохе повернитесь корпусом назад и повторите аналогичные действия с другой стороны.

11. Лягте на пол, прогните спину, поднимая ноги и прямые руки.

Во время занятий дышите спокойно. Перерыв между каждым упражнением должен составлять от полминуты до двух минут. Выполняйте упражнения плавно, без рывков и следите за своими ощущениями. Если в каком-то упражнении вы почувствуете дискомфорт или боль, не выполняйте его.опубликовано econet.ru

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