Как вылечить фурункулы в домашних условиях

Ни в коем случае не выдавливайте фурункул, чтобы не распространить инфекцию на другие части тела! Если вдруг лимфатические узлы рядом с фурункулом стали болезненными, немедленно обратитесь к врачу.

Фурункулы — это кожное заболевание, связанное с воспалением волосяных луковиц. Они могут появиться на любой части тела, но чаще всего поражают подмышки, плечи, ягодицы, пах и промежность. Это не опасно, но довольно болезненно, так как воспаленная кожа очень сильно раздражается, поэтому необходимо знать, как можно быстро вылечить фурункул.

Избавляемся от фурункулов домашними средствами

Почему на коже образуются фурункулы?

Как вылечить фурункул натуральными средствами

Дополнительные рекомендации

Почему на коже образуются фурункулы?

Изначально они выглядят как маленькие болезненные красные точки, но со временем разрастаются, вследствие чего боль усиливается и опухоль увеличивается.

В образовании фурункулов чаще всего виновата бактериальная стафилококковая инфекция, но это не единственная причина. Возможно, заболевание связано с одним из ниже перечисленных факторов:

Заражение крови

Диабет

Плохая гигиена

Неправильное питание

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Как вылечить фурункул натуральными средствами

Очень важно протирать область, окружающую воспаление, спиртом или йодом несколько раз в день. Ни при каких обстоятельствах нельзя выдавливать фурункул, так как это может привести к распространению инфекции!

Лучше воспользуйтесь этими действенными способами:

Приложите к пораженному участку внутреннюю пленку, прилегающую к яичной скорлупе.

Сделайте компресс из тертой сырой моркови и зародышей пшеницы. Приложите смесь прямо к фурункулу и накройте чистой тканью.

Прикладывайте к болезненным местам горячие компрессы как минимум три раза в день. Делайте это даже если фурункул раскрылся, чтобы вылечить болезнь до конца.

Смешайте чайную ложку меда с чайной ложкой дрожжей и чайной ложкой муки. Перемешайте до однородности и нанесите непосредственно на пораженный участок. Накройте тканью и оставьте на всю ночь.

Вы очень часто сталкиваетесь с проблемой фурункулов? Если это так, мы советуем приготовить отвар из расчета 80 г крапивы на литр воды и принимать его три раза в день, чтобы очистить кровь.

Дополнительные рекомендации

Ни в коем случае не пытайтесь выдавливать фурункулы!

Это может быть очень опасно, потому что бактерии могут проникнуть в кровь и заразить другие части тела. Если фурункул появился на губах или на носу, инфекция может достигнуть мозга, в результате чего разовьется менингит.

Следите за тем, чтобы пораженная область всегда была чистой

Для этого можно использовать кусочек ткани или ватный диск, пропитанный спиртом или йодным раствором. Лучше всего очищать кожу вокруг фурункула три-четыре раза в день. Не принимайте ванну, замените ее душем, иначе вы рискуете распространить инфекцию на другие части тела, а также заразить членов семьи.

Проделывайте очищающие процедуры в перчатках и, вне зависимости от того, используете вы их или нет, тщательно мойте руки перед приготовлением пищи, чтобы избежать распространения инфекции.

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Какие тревожные симптомы нельзя игнорировать:

Если вы заметили следующие симптомы, немедленно обратитесь к врачу. Это признак того, что инфекция распространяется дальше:

кожа вокруг фурункула заметно покраснела

лимфатические узлы рядом с воспалением стали болезненными

на некотором расстоянии от воспаления проходит красная полоса

Помните, что:

Фурункулы — это не смертельное, но весьма неприятное заболевание, которое при должном и своевременном лечении легко победить. В обратном случае оно может развиться в тяжелую инфекцию, которая потребует внимания профессионалов.опубликовано econet

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