Как восстановить здоровье печени? 

Печень является важнейшей железой человека, выполняющей множество жизненных функций. Ее правильная работа – одно из главных условий для поддержания здоровья и молодости всего организма, но из-за постоянных перегрузок, она подвержена множеству заболеваний. Что поможет сохранить здоровье печени на долгие годы?

Одним из факторов, негативно влияющих на ферменты печени и вызывающих ее повреждения, является перегрузка железом, которое используется во множестве пищевых добавок. Его принимают изолированно, добавляют в комплексы поливитаминов и обогащают переработанные продукты. Хотя железо необходимо для здоровья и правильной работы организма, но его переизбыток наносит огромный вред.

Контроль показателя железа

Переизбыток железа более вреден и чаще наблюдается, чем его недостаток. Особенно это касается людей пожилого возраста. Дело в том, что пока не существует эффективных способов для его выведения из организма, потерять железо можно только с кровью, а в постменопаузе кровь регулярно уже не теряется.

Основным механизмом повреждения тканей, вызываемое переизбытком железа, является образование свободных радикалов и перекисное окисление жиров, нарушение функций митохондрий и других повреждений, приводящих ко многим хроническим и дегенеративным процессам.

Как правильно принимать Омега-3 и Омега-6, чтобы защитить печень

Практически четверть населения высокоразвитых стран страдает жировой болезни печени неалкогольного характера. Это приводит к серьезным нарушениям ее функций и может спровоцировать печеночную недостаточность или рак печени. Одной из проблем, ее вызывающих, является избыточное употребление продуктов, насыщенных омега-6 кислотами.

И омега-3, и омега-6 кислоты одинаково важны для здоровья, но в последние десятки лет произошел сдвиг в питании, который привел к переизбытку омега-6 и недостатку омега-3 как 25:1. А эксперты считают, что для полноценной работы соотношение этих насыщенных кислот должно быть равным, в крайнем случае, не более 5:1.

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Нарушение баланса кислот приводит к тому, что в организме увеличивается способность накапливать жир, что ведет к ожирению, и усиливаются воспалительные процессы. Ученые обнаружили взаимосвязь с переизбытком омега-6 и неалкогольной жировой болезнью печени, воспалительными процессами в органах и системах, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнью Альцгеймера.

Кислоты омега-6 необходимы для воспалительного ответа организма на возбудителей заболеваний, а омега-3 кислоты, особенно морского происхождения, уменьшают воспалительные процессы. А кроме этого, они понижают уровень липопротеинов низкой плотности (плохие жиры), предотвращают повышение давления и уменьшают риск атеросклероза сосудов.

Правильный баланс насыщенных кислот омега-6 и омега-3 поможет улучшить жировой обмен в печени, повысит уровень «хороших» жиров, снизит воспалительные процессы и улучшит самочувствие при хронических заболеваниях.

Естественные способы нормализовать работу печени

1. Снизить употребление углеводов - избыток углеводной пищи ухудшает метаболизм глюкозы, затрудняет работу печени и увеличивает вероятность болезни сердца и сосудов, инсульта и сахарного диабета.

2. Физическая активность - спортивные тренировки помогут сжигать избыток жира и уменьшат жировое перерождение клеток печени.

3. Уменьшить употребление медикаментов - почти все лекарственные и гормональные средства метаболируются только одним ферментом печени и со временем серьезно ее повреждают.

4. Алкогольные напитки – употребление спиртных напитков вредит всему организму, разрушает клетки печени и провоцирует развитие цирроза – рака печени.

5. Восстановить микрофлору кишечника – ученые предупреждают о тесной взаимосвязи работы кишечника со здоровьем печени. ¾ тех, кто имеет хронические нарушения печени, страдает от дисбаланса микробиома в кишечном тракте.

Для здоровья и нормальной работы печени необходимо оптимизировать баланс кислот омега-3 к омега-6, как можно ближе к идеальному соотношению 5:1. Богатыми источниками омега-3 является жирная морская рыба: лосось, сельдь, скумбрия и анчоусы. Кроме этого, необходимо значительно сократить переработанную пищу с омега-6 жирами и уменьшить в рационе низкокачественное растительное масло. опубликовано econet

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