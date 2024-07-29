Как восстановить кислотно-щелочной баланс для поддержания здоровья

Многие не догадываются о том, что общее здоровье организма зависит от кислотно-щелочного баланса. Специалисты утверждают, что важно снижать кислотность и повышать щелочность посредством диеты, чтобы сбалансировать уровень pH, защищающий организм от различных заболеваний.

Баланс pH – это показатель активности ионов водорода в растворах, то есть мера кислотности либо щелочности жидкостей в тканях. Показатель может варьироваться в пределах 0-14. Значение pH ниже при кислом растворе и наоборот. Оптимальным является показатель 7 для большинства тканей, 6 для слюны и мочи, 2 для желудка, поскольку кислотность нужна ему для переработки пищи. Человеческий организм каждый день старается самостоятельно поддержать оптимальный уровень pH, но можно помочь ему путем соблюдения щелочной диеты. Правильное питание насыщает организм полезными веществами, которые защищают его от вредоносных микроорганизмов и укрепляют иммунную систему.

Что нарушает баланс pH

Но проблема в том, что большинство продуктов на магазинных прилавках содержат насыщенные жиры, сахар, соли натрия и хлориды, что провоцирует метаболический ацидоз – состояние, при котором организм вынужден работать на износ, чтобы поддержать уровень pH. Ацидоз бывает нескольких видов:

диабетический (возникает при диабете, когда печенью вырабатывается повышенное количество кетоновых тел);

гиперхлорамический (когда в плазме крови повышается концентрация хлорида, а в организме снижается уровень бикарбоната натрия);

молочнокислый (повышение уровня молочной кислоты вследствие злоупотребления алкоголем, нарушений в работе печени, пониженного уровня сахара в крови, чрезмерной физической нагрузки);

почечный тубулярный (когда почки не выделяют оптимальное количество кислоты в моче и кровь становится кислой);

диетический (возникает из-за чрезмерного потребления кислых продуктов, что дает высокую нагрузку на организм).

Спровоцировать развитие ацитоза могут следующие факторы:

злоупотребление алкоголем;

длительный прием лекарств (антибиотиков и прочих);

нарушение функций почек;

нарушение пищеварительной системы;

чрезмерное потребление рафинированных и обработанных продуктов, животных жиров;

пониженный уровень клетчатки в рационе;

постоянные стрессы;

нарушение сна;

отсутствие физической нагрузки;

загрязненная окружающая среда.

Как поддерживать оптимальный уровень pH

Восстановить оптимальный баланс позволяет:

1. Исключение из рациона кислых продуктов:

обработанного магазинного мяса, колбасы;

обработанных зерновых злаков;

молока;

белого риса;

белого хлеба;

алкогольных напитков.

В незначительном количестве можно употреблять:

неочищенный рис;

бобовые;

мясо домашней птицы;

яйца;

хлеб цельнозерновой.

2. Щелочная диета. Посредством такой диеты помимо нормализации уровня pH удастся минимизировать риск развития:

заболеваний сосудов, сердца, почек;

воспалительных процессов;

дефицита витамина D;

остеопороза;

диабета.

Диета предусматривает включение в рацион:

свежих овощей и фруктов;

здоровых жиров (рыбьего жира, оливкового и кокосового масла);

сладкого картофеля;

овощных соков;

зелени;

яблочного уксуса.

Последний, не смотря на свой кислый вкус, хорошо восстанавливает кислотно-щелочной баланс.

3. Щелочная вода. Такая вода имеет уровень pH 9-11, добиться которого удается с помощью специального нейтрализатора. Дистиллированная вода имеет показатель pH 7, а фильтрованная чуть ниже, но это лучшие варианты по сравнению с обычной водопроводной либо бутилированной водой.

4. Ведение здорового образа жизни. Следует ограничить потребление кофе и алкоголя. Также необходимо постараться уменьшить потребность в приеме лекарственных препаратов, особенно седативных и противовоспалительных, которые нарушают кислотно-щелочной баланс в организме. Обязательно минимизировать стрессовые ситуации, наладить сон и регулярно заниматься спортом.

Определить собственный уровень pH можно с помощью специальных тест-полосок, которые продаются в аптеке. Для измерения показателя можно использовать мочу либо слюну. В первом случае стоит обратить внимание на цвет утренней мочи на тест-полоске и сравнить его с цветом на диаграмме, идущей в комплекте. По слюне уровень pH проверяется также согласно инструкции, тестирование лучше проводить за час до приема пищи или через два часа после еды.опубликовано econet

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