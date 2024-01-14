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Как восстановить хорошее самочувствие за 1 минуту

Автор: Econet 14 января 2024 6118
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Кисти рук имеют множество биоактивных точек, отвечающих за внутренние органы. Поэтому массаж пальцев поможет вам решить многие проблемы со здоровьем и улучшиь общее самочувствие. Предлагаем описание массажа каждого пальца и результат, который вы получите.

Как восстановить хорошее самочувствие за 1 минуту

Наши руки - это наиболее активная часть тела, которая испытывает постоянные ежедневные нагрузки. В результате может возникать онемение, отложение солей, снижение подвижности суставов, артрит, артроз. Боли в суставах сопровождаются снижением тонуса кожи и мускулов, повышается утомляемость.

Как выполнить массаж пальцев

Польза массажа пальцев

Простой массаж пальцев рук вернет бодрость и хорошее самочувствие. Кисти рук имеют большое количество рецепторов, связанных с внутренними органами. Последние могут реагировать на стимуляцию рефлекторных зон кисти. Это биоактивные точки, транслируемые на мозг, бронхолегочную систему, ЖКТ, мочеполовую и лимфатическую системы, отделы позвоночника. 

Массаж пальцев рук даст возможность:

  • снизить боли в суставах,
  • убрать усталость,
  • возвратить силы при постоянной утомляемости,
  • восстановить нормальное самочувствие,
  • устранить мигрень, головную и зубную боли, 
  • убрать боли в области спины, 
  • оптимизировать функции кишечника,
  • контролировать стресс.

Массаж пальцев

Большой палец

Этот палец транслируется на сердце и легкие. Достаточно потереть большой палец вдоль линий (как показано на рисунке), и отдышка вас покинет.

Безымянный палец

Имеются проблемы с работой пищеварительного тракта? Можно выполнить самомассаж безымянного пальца.  

Указательный палец

Этот палец тесно транслируется на толстый кишечник и желудок. При запоре / диарее рекомендуется массировать указательный палец.

Как восстановить хорошее самочувствие за 1 минуту

Средний палец

Если есть проблемы со сном, можно помассировать средний палец. Эта манипуляция при условии регулярного выполнения поможет устранить нарушения сна. Данный способ может оказаться кстати, если человека укачивает в автотранспорте.

Как восстановить хорошее самочувствие за 1 минуту

Мизинец

Причиной мигреней и болей в зоне шеи часто является нарушение кровообращения. Нормализовать кровоток можно, просто помассировав мизинец. Делать это необходимо в продолжение минуты. 

Это полезно знать! Ладони связаны с нервной системой и, чтобы поддержать ее функции, полезно хлопать в ладоши. Если выдалась свободная минутка, вы можете сделать это упражнение.

Выполнять массаж пальцев рук полезно на протяжении 7-10 мин. Повторять процедуру вы можете до 5 раз в сутки. Максимальный эффект даст массаж натощак. 

Проводя массаж пальцев, вы проявляете заботу о тканях, суставах и организме в целом. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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