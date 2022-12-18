Как восполнить нехватку магния в организме

Взрослому человеку этого минерала необходимо 500 мг (0,5 г) в день. Рассмотреть такую дозу можно разве под микроскопом, а поди ж ты, как плохо себя чувствуем, если недополучаем магния.

Когда ни с того ни с сего нападает тревога или раздражительность, или беспричинные порывы страха да еще на фоне непонятных подергиваний мышц, судорог, сердечной аритмии, тогда нельзя медлить с обращением к врачу! А он, вернее всего, придет к выводу, что ваш организм испытывает нехватку магния. Понятно почему.

Роль магния в организме

Магний активно участвует - помогает, обеспечивает, стимулирует - во многих процессах, происходящих в организме. Этот элемент, занимающий восьмое место по распространенности в земной коре, и которым относительно густо насыщена морская вода, отличается тем, что:

повышает иммунитет, а значит, и сопротивляемость инфекциям;

способствует вытеснению холестерина из кишок — противодействует наступлению атеросклероза;

понижает возбудимость нервной системы, ибо усиливает процессы торможения в коре головного мозга;

оказывает антиспастическое и сосудорасширяющее действие и, как следствие, снимает мышечный спазм, понижает артериальное давление;

препятствует вымыванию кальция из крови, удерживает в клетках калий и способствует усвоению фосфора.

Вот сколько достоинств в половине грамма магния.

Ежедневную норму следует несколько увеличить в зависимости от возраста. Особенно лицам, страдающим атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, желчнокаменной болезнью и запорами.

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Гречишный мед – кладезь магния

Как же обеспечить организм магнием? Глотать магниевые таблетки? Черпать ложкой белый порошок магнезии, являющийся окисью магния? Ни в коем случае! Этого элемента вполне достаточно в пищевых продуктах, выращиваемых в наших широтах и за их пределами. Скажем, в 100 г пшеничных отрубей содержится 438 мг магния, овсяной крупы — 116 мг, кураги — 109 мг, фасоли - 103 мг. И если отдавать предпочтение той или иной пище в зависимости от времени года — соблюсти баланс магния совсем не трудно.

Зимой (здесь и далее продукты приведены в порядке убывания содержания в них магния) список возглавляет мед, следом за ним идут: изюм, курага, чернослив, орехи, какао, овсяная, пшеничная, гречневая, перловая каши.

(здесь и далее продукты приведены в порядке убывания содержания в них магния) список возглавляет мед, следом за ним идут: изюм, курага, чернослив, орехи, какао, овсяная, пшеничная, гречневая, перловая каши. Весной — укроп, петрушка, шпинат, зеленый салат.

— укроп, петрушка, шпинат, зеленый салат. Летом — вишни, черная смородина, горох, стручки бобов.

— вишни, черная смородина, горох, стручки бобов. Осенью — арбузы, свекла, морковь.

— арбузы, свекла, морковь. Круглый год — бананы и семечки подсолнуха.

Больше всего магния — в темном гречишном меде. Приняли на ночь (чайную или столовую ложку) меда, запили чаем или молоком — считайте, спокойный сон обеспечен.

Как явствует из приведенного выше списка магниевых продуктов для питания, ясно, что необходимого нам элемента больше в сухофруктах, чем в свежих ягодах. Ну, а перловку в качестве добавки в первые блюда или каши из нее следует полюбить особо. Из-за наличия в ячмене магния. Недаром в меню римских легионеров обязательно присутствовали ячменные лепешки.

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К сведению. Избыток магния чаще всего не сказывается на здоровье, но при болезнях печени может вызвать сонливость, заторможенность, замедление пульса, гипертонию.

Внимание! К нехватке магния в организме могут привести пьянство, некоторые заболевания кишок и бесконтрольное применение мочегонных средств.опубликовано econet.ru.

Автор Владимир Берсенев

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