Как узнать, храп или апноэ? Разница в 20 лет жизни

Тесты: как различить храп или апноэ

Важно уметь самостоятельно различить храп и апноэ. Апноэ очень коварно и опасно. Чем же?

трудно поставить диагноз (ночью, маскируется храпом)

мало самостоятельных проявлений, маскируется другими заболеваниями

провоцирует возникновение тяжелых болезней

не дает возможности вылечить возникшие болезни (например, похудеть и др.)

укорачивает жизнь на 15-20 лет

делает жизнь невыносимой из-за постоянной сонливости и усталости

не звучит в прессе, люди мало знают об этой болезни

Храп - это всего лишь звук, отражающий вибрацию мягких тканей глотки. Ничего страшного в этом звуке как таковом нет. Но храп обычно сопровождает апноэ. Но ночное апноэ — более тяжелое проявление нарушений дыхания во время сна. Во время храпа просвет дыхательных путей, несмотря на их сужение, остается частично открытым, тогда как при сонном апноэ, происходит полное их перекрытие.

Данных по СНГ нет, у нас особо эту болезнь не любят выявлять и лечить, но вот цифры по США. 20 процентов населения болеют апноэ. Для сравнения: бронхиальной астмой - 4 процента. На борьбу с астмой американцы тратят 19,7 миллиардов, на апноэ - 165. В восемь раз больше! Дело в том, что апнойщики, которые управляют транспортом, диспетчеры и капитаны - потенциальные убийцы. Один человек, не справившийся с этой проблемой, может принести колоссальный вред себе и окружающим.

Храп – это не смешно и опасно. Так говорят врачи, но при этом любят и пошутить о его интенсивности: мол, если жена ушла спать в другую комнату, вы храпите умеренно, а если переехали соседи, вы храпите сильно.

Храп страшен как предвестник и один из основных симптомов апноэ. 20% людей после 30 лет постоянно храпят, а от апноэ страдают от 2 до 5% взрослых, так что приблизительно каждый пятый храпун – в опасности. За храпом маскируется патология, которая может реально уменьшить жизнь человека на 15-20 лет (данные Всемирной Организации Здравоохранения).

Симптомы апноэ таковы: храпящий человек внезапно замолкает и перестает дышать, при этом он пытается вдохнуть воздух, но не может, так как расслабленные ткани глотки полностью перекрывают его дыхательные пути (при обычном храпе – частично). Как правило, проходит от 15 до 60 секунд, прежде чем мозг просыпается и отдает глоточной мускулатуре приказ напрячься. Тогда человек громко всхрапывает и снова начинает дышать. Такие остановки дыхания могут случаться до 500 раз за ночь и в сумме длиться до 4 часов.

Картина жизни больного аноэ безрадостна. Ночью – беспокойный поверхностный сон. Днем – разбитость, головные боли, снижение памяти и внимания. А в перспективе – риск развития гипертонии, импотенции, инфаркта, инсульта и даже синдрома внезапной смерти во сне, непонятного и пугающего.

Причины апноэ те же, что и у храпа, разница заключается лишь в степени их выраженности. Заболеть апноэ сна можно в любом возрасте, даже в детстве. Но есть несколько факторов риска, наличие которых повышает вероятность возникновения проблем с дыханием во время сна:

Мужской пол;

Избыточный вес;

Возраст старше 40 лет;

Большой диаметр шеи;

Большие миндалины, язык или, наоборот, небольшая челюстная кость;

Наследственность заболевания;

Желудочно-пищеводный рефлюкс, или ГЭРБ;

Затрудненное носовое дыхание из-за искривления носовой перегородки, аллергии, насморка.

Вероятность синдрома обструктивного апноэ высока (до 40-60%) у пациентов со следующими диагнозами:

1. Ожирение 2 степени и выше (индекс массы тела >35). 2. Артериальная гипертония 2 степени и выше (особенно рефрактерная к лечению). 3. Сердечные нарушения ритма и блокады в ночное время. 4. Сердечная недостаточность 2 степени и выше. 5. Метаболический синдром. 6. Пиквикский синдром (синдром ожирения-гиповентиляции). 7. Дыхательная недостаточность 2 степени и выше. 8. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) тяжелого течения (ОФВ1 <50 font=""> 9. Легочное сердце. 10. Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы). Апноэ не убьет вас сразу, а будет делать это медленно. В настоящее время нет очевидных данных о том, что сама остановка дыхания во время сна, пусть даже она и длится 2-2,5 минуты, могла бы привести к смерти. Однако существует ряд механизмов, посредством которых ночное апноэ может повлиять на здоровье.

Во-первых, это гипоксия (нехватка кислорода) во время сна. Если воздух перестает поступать в легкие во время остановки дыхания, а потребность в нем сохраняется на прежнем уровне, то содержание кислорода в крови начинает постепенно снижаться. Иногда родственники могут наблюдать, как храпящий человек начинает синеть прямо на глазах.

Во-вторых, через определенный период времени, который, обычно, составляет от 10 секунд до 2 минут, реагируя на снижение кислорода в крови, мозг определяет, что ему не хватает кислорода и дает команду на пробуждение, тем самым происходит фрагментация сна. В норме сон состоит из нескольких фаз. Если же происходят частые пробуждения, мозг не успевает погрузиться в более глубокие фазы сна, необходимые для полноценного отдыха всего организма. Даже несмотря на то, что зачастую больной и не просыпается, такие эпизоды могут появляться вновь и вновь, иногда несколько сот раз за ночь, тем самым, резко нарушая структуру сна.

Частые пробуждения ведут и к активации так называемой симпатической нервной системы. Резко возрастает частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, могут появиться различные нарушения ритма сердца.

В-третьих, резкое снижение внутригрудного давления также способствует повышению артериального давления. За счет того, что на уровне гортаноглотки происходит перекрытие дыхательных путей, а грудная клетка продолжает работать, все более и более усиливая свои попытки хоть как-то заполучить глоток свежего воздуха, создается эффект “мехов”, то есть область разряженного давления. И в эту “вакуумную” ловушку начинает засасываться кровь. Кровь поступает от конечностей, с периферии, и начинает скапливаться преимущественно в грудной клетке, тем самым перегружая сердце излишним объемом.

Во время сна при СОАС наблюдается циклическая гипокапния, что ведет к эпизодам вазоконстрикции и вазодилятации. Это ведет к повреждению головного мозга. Давление в грудной клетке полости иногда снижается до -100 мм водного столба. Это приводит к оттоку крови с периферии, перегрузке правых отделов сердца. В результате наблюдается расширение правого предсердия и увеличение натрийуретического гормона.

Как распознать апноэ? Ваши близкие могут заметить следующие симптомы апноэ сна:

Отсутствие дыхания во сне, которое может повторяться и 5, и более чем 50 раз в течение часа. Частота остановок дыхания свидетельствует о степени тяжести заболевания;

Громкий храп. Почти все люди с апноэ сна храпят во сне. Но сам по себе храп во сне не обязательно свидетельствует о том, что у Вас апноэ сна.

Беспокойство во время сна, человек часто ворочается;

Удушье, нехватка дыхания в сне (человек как будто задыхается).

Апноэ часто вызывает или усугубляет другие болезни. Например, в 83 процентах случаев устойчивая гипертензия (давление, которое плохо реагирует на лечение таблетками) сочетается с апноэ во сне. Из 100 процентов пациентов с ожирением, которые выявляют эндокринологи, с апноэ сочетаются 77 (!!!). Плюс апноэ само по себе провоцирует рост массы тела. После начала лечения люди с апноэ худеют в среднем от 20 килограмм за 3 первых месяца. Точный диагноз апноэ может поставить только специалист! Но вы можете с высокой степенью вероятности поставить или исключить предполагаемый диагноз. В ситуации с апноэ лучше перебдеть, чем недобдеть! Вот три теста на апноэ.

Тест 1. Быстрый тест. Вот простое правило, в соответствии с которым при наличии трех или более специфических признаков (или только первого признака) необходимо углубленное исследование на предмет выявления апноэ: 1. Указания на остановки дыхания во сне. 2. Указания на громкий или прерывистый храп. 3. Повышенная дневная сонливость. 4. Учащенное ночное мочеиспускание. 5. Длительное (более 6 мес) нарушение ночного сна. 6. Артериальная гипертония (особенно ночная и утренняя). 7. Выраженное ожирение.

Тест 2. Вероятность апноэ ТЕСТ позволяет прогнозировать вероятность синдрома обструктивного апноэ сна. Результаты теста носят предположительный характер и не могут заменить собой квалифицированную консультацию врача. Ответьте на следующие вопросы. За каждый ответ "да" прибавьте 5 баллов, "нет" - 0 баллов. В конце посчитайте итоговую сумму. Вопросы Да Нет Увеличение массы тела за последние 3-5 лет Выраженная дневная сонливость Утренние головные боли Указания на ночной храп, на который жалуются близкие люди Указания на остановки дыхания во сне Затрудненное дыхание, одышка или приступы удушья в ночное время Отрыжка и изжога в ночное время Учащенное ночное мочеиспускание (более 2 раз за ночь) Утренние головные боли или не освежающий сон по утрам: Повышение артериального давления (преимущественно утром и ночью) или нарушения в сердечной деятельности: Снижение потенции или другие сексуальные расстройства Ночная потливость Депрессия, апатия, раздражительность, сниженный фон настроения, снижение памяти

Как интерпретировать результаты: 40 баллов и более Высокая вероятность синдрома обструктивного апноэ сна (болезни остановок дыхания во сне). от 20 до 40 баллов Умеренная вероятность синдрома обструктивного апноэ сна. Менее 20 баллов Низкая вероятность синдрома обструктивного апноэ сна. ТЕСТ 3. Шкала сонливости Эпворта (Epworth) Насколько вероятно то, что вы можете задремать или уснуть в ситуациях, описанных ниже, по сравнению с ощущением обычной усталости? Речь идет об обычном вашем состоянии в последнее время. Даже если вы не были в подобных ситуациях в последнее время, то постарайтесь представить себе, как бы эти ситуации повлияли на вас. Используйте следующую шкалу для выбора наиболее подходящей цифры для каждой ситуации. 0 = никогда бы не задремал

1 = есть небольшой шанс задремать

2 = есть средняя вероятность задремать

3 = есть высокая вероятность задремать Ситуация Вероятность задремать Когда сижу и читаю Когда смотрю телевизор Когда сижу и не произвожу ни каких активных действий в общественном месте (напр в театре, на собрании) Когда еду в машине в качестве пассажира в течение часа без перерыва Когда лежу днем и отдыхаю, если позволяют обстоятельства Когда сижу и с кем-то разговариваю Когда спокойно сижу после обеда (без алкоголя) В машине, если она на несколько минут остановилась Общее количество

Оценка результатов:

17 баллов и более. Резкая дневная сонливость. Вероятно имеются

серьезные расстройства сна или другие заболевания с сильной дневной

сонливостью. Следует как можно быстрее обратиться к врачу. От 12 до 17 баллов. Значительная дневная сонливость. Высока вероятность расстройств сна или других заболеваний, сопровождающихся дневной сонливостью. Настоятельно рекомендуем обратиться к врачу. От 8 до 12 баллов. Умеренная дневная сонливость. Это уже не норма, но

еще не болезнь. Может быть, стоит просто побольше спать? Хотя нелишним

будет исключить специфические расстройства сна, пройдя диагностику До 8 баллов. Нет признаков избыточной дневной сонливости.опубликовано econet Автор Андрей Беловешкин