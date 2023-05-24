Как уменьшить симптомы ПМС без таблеток

В отличие от препаратов направленного действия, растительные вещества приводят в нормальное соотношение все системы в организме, дисбаланс которых вызывает расстройства организма.

Исцеление натуральными природными веществами признается каждым народом, живущим на нашей планете, и применяется с глубокой древности до наших дней. Современная медицина для лечения различных заболеваний использует растительные препараты, как в комплексном применении совместно с синтетическими лекарствами, так и в качестве замены таблеток и инъекций. Существует множество различных нарушений организма, устранить которые могут помочь растительные средства, одним из них является широко известный синдром ПМС.

Основные причины ПМС

О проявлениях предменструального синдрома не понаслышке знают более 85% всех женщин. Ученые считают, что он может вызываться гормональными колебаниями, которые возникают во время месячных циклов, и химическими реакциями в коре головного мозга. Симптомы ПМС могут ухудшаться при авитаминозе, стрессах и депрессивном состоянии.

Наиболее подвержены ему женщины от 20 до 40 лет, хотя проявляться ПМС может в любой возрастной группе. Чаще он возникает у рожавших женщин, испытывавших послеродовую депрессию, а также имеющих диагностированную депрессию у близких родственников.

Проявления и тяжесть ПМС могут быть различными, в основном они включают следующие симптомы:

появление угревой сыпи;

повышенная утомляемость;

набухание или высокая чувствительность молочных желез;

расстройства пищеварительного тракта, метеоризм;

нарушения сна;

боли в голове или спине, мышечных или суставных тканях;

повышение аппетита или его изменения;

ухудшение памяти или сосредоточенности;

скачки настроения, появление раздражительности;

повышенная тревожность, угнетенное состояние;

задержка стула или диарея.

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Растительные средства для устранения ПМС

Иногда проявления ПМС могут небольшим неудобством для женщины, но часто они изрядно портят нервы и мешают полноценной жизни. Чтобы облегчить болезненность и другие проявления, некоторые женщины прибегают к помощи обезболивающих препаратов, а другие применяют гормональные противозачаточные средства, которые хоть и уменьшают симптоматику, но имеют и побочные эффекты. Многие растения способны существенно снизить проявления синдрома и улучшить качество жизни.

Калина

Кора калины обыкновенной способствует уменьшению спазмов мышц и применяется для снижения дисменореи. Она расслабляет мускулатуру матки и имеет высокое содержание спазмолитика скополетина. Особенно хорошо настойка коры помогает при болях иррадиирующих в поясницу или мышцы бедер. Кроме этого, при сильных менструальных болях может помочь калина сливолистная, которая также уменьшает обильные кровотечения. Рекомендуется принимать настойку коры калины обыкновенной по половине чайной ложки через 2-3 часа, либо четверть чайной ложки коры сливолистной, через 2-4 часа.

Красная малина

Листья этого растения обладают высоким тонизирующим эффектом для репродуктивного аппарата. Настой листьев помогает расслабить мускулатуру матки и снизить сильные болевые ощущения при постоянном употреблении.

Валериана

Растение широко применяется как успокоительное и спазмолитическое средство. Валериану применяют при перепадах настроения, повышенной раздражительности, нарушениях сна, которые возникают при предменструальном синдроме. Кроме этого, ее используют для устранения колик и спазмов в кишечнике и матке. Валериану также можно применять в сборах, совместно с корой калины. Комплексное применение усилит эффективность обоих растений.

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Одуванчик

Зеленые листья растения используются как натуральное мочегонное средство, которое поможет вывести лишнюю жидкость из организма, уменьшить спазмы и устранить вздутие живота.

Ромашка

Цветы способны повышать уровень глицина в организме. Это эффективно снимает повышенную тревожность, успокаивает и уменьшает спазмы гладкой мускулатуры. Ромашковый чай издавна применяли для снижения судорог при менструациях.

Пустырник

Растение стимулирует и тонизирует мускулатуру матки, способствует уменьшению мышечных спазм, снимает тревожность и беспокойство. Пустырник также применяют при появлении сердечных болей при тяжелых ПМС.

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Фенхель

Многочисленные исследования подтвердили, что экстракт семян фенхеля понижает тяжелое течение ПМС. Если его регулярно принимать за три дня до начала менструации и продолжать еще три дня после нее, то растение поможет повысить работоспособность, улучшить настроение, и общее самочувствие.

Шафран

Экстракт шафрана (по 15 мг дважды в день) способен наполовину уменьшить тяжесть менструальных проявлений.

Примула

В масле энотеры имеется высокое содержание GLA (гамма линолевой кислоты), способствующей уменьшению болевого синдрома. Кроме этого, масло примулы восстанавливает нормальную гормональную секрецию и снижает предменструальные расстройства.

Кроме приема растительных препаратов, есть средства, помогающие в домашних условиях намного улучшить самочувствие при ПМС. Тепловые процедуры – умеренно-горячая ванна, прикладывание грелки или бутылки с горячей водой к нижней части живота или пояснице, поможет облегчить боли и спазмы при месячных. Кроме этого, вдыхание паров эфирного масла лаванды улучшает активность нервной системы, снижает нервозность и угнетенное состояние, нормализует эмоциональное состояние.

Правильное питание поможет намного улучшить общее состояние организма при тяжелом течении месячного цикла. Для этого необходимо:

строго ограничить количество сахара;

не употреблять крепкий чай, напитки: кофейные, алкогольные и газированные;

уменьшить соленья, копчености и другие продукты, вызывающие задержку жидкости в организме;

ввести в рацион продукты, содержащие большое количество полезных витаминов, микроэлементов и насыщенных жирных кислот.опубликовано econet

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