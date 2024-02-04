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Как укрепить мышцы шеи: всего 2 упражнения

Автор: Econet 04 февраля 2024 6324
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Шея в течение дня испытывает постоянное напряжение. Тем более, когда ее положение нарушено, что часто случается при работе за компьютером, с планшетом или при чтении. Мышцы шеи требуют внимания и тренировки. Предлагаем два простых, но эффективных упражнения, благодаря которым шея никогда не будет болеть.

Как укрепить мышцы шеи: всего 2 упражнения

Мы много времени проводим у компьютера, портим осанку, нарушаем нормальное положение шеи. В результате этого могут возникнуть боли и дискомфорт. Как укрепить мускулатуру шеи с помощью простой гимнастики? Вы можете делать эти упражнения в любое время дома и даже на работе. Если выдалась свободная минутка, уделите ее здоровью вашей шеи. 

Два полезных упражнения для шеи

Мы все работаем за компьютерами, много времени проводим с планшетами и смартфонами, пишем за письменным столом. Все это пагубно действует на здоровье шеи. Она смещается, наклоняется. Шея – наше слабое звено. Здесь проходят сосуды, направляющиеся в головной мозг, и позвонки. Если где-то имеется даже слабая деформация, передавливание, то головной мозг не получает кислород и питание, поэтому и возникают головные боли. А шеей мы, как правило, не занимаемся, не тренируем шейные мышцы, не делаем специальных упражнений. В результате – ухудшение кровоснабжения головного мозга.

Но имеются два очень простых упражнения, которые помогут укрепить мышцы шеи, поставить шейные позвонки на место и улучшить в целом состояние и функции шеи. 

Эти два упражнения довольно простые. Вот инструкция к их выполнению.

Упражнение №1.

  • Сгибаем подбородок и опускаем его на шею. 
  • Тянем голову назад и округляем заднюю часть шеи. 
  • Грудную клетку подаем вперед и вверх.
  • Соединяем сзади лопатки. 
  • Сгибаем руки в локтях. 
  • Тыльной стороной ладоней прижимаемся к плечам и постараться локти прижать к туловищу.

Упражнение делается фаза за фазой, которые без пауз соединяются в одно целое упражнение. В итоге мышцы шеи и позвонки ставятся на место, улучшается кровоток. Вы быстро ощутите положительный эффект.

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Как укрепить мышцы шеи: всего 2 упражнения

Если возникает острая боль в шее или имеются хронические боли в этой области, это упражнение поможет нормализовать состояние. Особенно, если боль резкая, - она также быстро и исчезнет. 

Упражнение №2.

Выполняется аналогично первому. Но разница в том, что в конце мы поднимаем голову и смотрим вверх. Таким образом добавляется напряжение шеи и верхней области спины. 

  • Сгибаем подбородок и опускаем его на шею. 
  • Тянем голову назад и округляем заднюю часть шеи. 
  • Грудную клетку подаем вперед и вверх. 
  • Соединяем сзади лопатки. 
  • Сгибаем руки в локтях.
  • Тыльной стороной ладоней прижимаемся к плечам и постараться локти прижать к туловищу. Затем отбрасываем, поднимаем голову назад.

Эти упражнения очень просты в выполнении и не отнимут у вас много времени. Важно помнить, что все действия выполняются не спеша, плавно. Не стоит делать резких движений, чтобы еще больше не навредить шее.

Если только у вас возникло перенапряжение в области шеи, боли, дискомфорт, проделайте предложенную гимнастику. Заботьтесь о своем здоровье. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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