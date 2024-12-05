Как укрепить иммунитет: 3 экспресс-способа

Иммунная защита стоит на страже нашего здоровья. Она противодействует вирусам и болезнетворным бактериям. Быстро укрепить иммунитет можно при помощи этих простых стратегий. А пищевые добавки и полезные продукты помогут усилить иммунный ответ организма.

Хронический стресс, дефицит сна, неправильное питание приводят к ухудшению самочувствия. Но можно позаботиться о своем здоровье простыми, натуральными способами. Они помогут укрепить иммунитет и одержать победу над сезонными вирусами.

Три стратегии по укреплению иммунной защиты

Эффективными методами по укреплению иммунитета будут контроль над стрессом, правильное питание, прием мультивитаминов (для обеспечения организма питательными соединениями), систематическая физическая активность, полноценный сон, употребление воды в нужном объеме.

А вот экспресс-способы укрепления иммунитета.

Отдых

Сон усиливает ваш иммунный ответ и позитивно действует на возможность организма противостоять инфекциям. Стали хуже себя чувствовать? Лягте в постель пораньше и хорошенько выспитесь. Если есть проблемы со сном, помогут уснуть такие травы как валериана, ромашка, мелисса.

Нети-пот

Это чайник, предназначенный для процедуры промывания носа. Его наполняют раствором соли и промывают пазухи. Это и профилактика, и терапия сезонных заболеваний.

Пищевой рацион и добавки

Витамин C

Аскорбиновая к-та присутствует в иммунных клетках и задействована регулировке иммунитета. Это антиоксидант, который помогает уменьшить воспаление, содействует размножению лимфоцитов.

Витамин D

Это жирорастворимый вит-н, нужный клеткам тела. Он присутствует в жирных сортах рыб. Вит-н Д производится в дерме под влиянием УФ-излучения. Витамин D активирует усвояемость минерала кальция (Са) и важен для роста костной ткани, работает в стимулировании иммунной защиты. Он позитивно влияет на эффективность лейкоцитов и нейтрализует воспаление.

Витамин E

Это антиоксидант, который присутствует в растительных маслах, орехах, семечках и листовой зелени. Добавки с вит-ном E усиливают клеточную защиту.

Цинк (Zn)

Минерал Zn присутствует в: «дарах моря», бобовых культурах, орехах, мясе. Zn побеждает вирусы и бактерии. Он нужен клеткам для функционирования врожденной иммунной защиты. Если идет воспаление, Zn работает как антиоксидант: он укрепляет мембраны клеток и оберегает клетки от пагубного влияния свободных радикалов.

Лист оливы

Листва оливы в форме экстракта, чая, порошка содержит вещество олеуропеин, оказывающее иммунномодулирующий, противовирусный, антибактериальный и антиоксидантный эффект.

Пробиотики

Это бактерии, необходимые для нормальной работы кишечника. Пробиотики, кроме того, усиливают иммунный ответ: львиная доля клеток иммунитета находится в кишечнике.

Где присутствуют пробиотики? Это могут быть специальные добавки, ферментированные продукты (чайный гриб, квашеная капуста, кисломолочные продукты). Пробиотики активируют иммунную защиту, запускают синтез цитокинов.

Чеснок

Чеснок может поддержать функции иммунитета через стимулирование специальных клеток. Это растение оказывает противовоспалительный, антисептический, противогрибковый, антибактериальный и антиоксидантный эффект и подавляет вирусы и прочих патогенных агентов.опубликовано econet

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