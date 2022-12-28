Как убрать жир с подмышек

Если вы хотите подтянуть свое тело и избавиться от складок жира около подмышек, в первую очередь следует сконцентрировать свое внимание на правильном и рациональном питании.

Избыток лишнего жира приводит к появлению неприглядных формирований в разных частях тела. У девушек проблемными зонами зачастую являются: бедра, ягодицы и руки. Подобные скопления жира по всему телу приводят к физическому и психологическому дискомфорту человека. Из этой статьи вы узнаете, как раз и навсегда избавиться от лишнего жира под мышками.

Причины накопления жира в подмышечной области

Чтобы понять, как бороться со складками в районе груди и избавиться от них раз и навсегда, необходимо найти причину, из-за которой возникли эти липидные накопления. Многие могут подумать, что всему виной лишний вес, однако на деле существует ряд других факторов, которые влияют на отложение жира в этих местах. Даже у слишком худых людей могут появляться подобные складки.

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Итак, давайте рассмотрим основные причины, из-за которых у девушки могут возникать жировые валики в районе подмышек.

1. Одна из основных причин, которую мы уже упомянули выше, это – лишний вес. То есть, превышенная норма подкожного жира. Он появляется в результате переедания, ведения не здорового образа жизни, потреблению некачественных продуктов питание и т.д. Накопление лишней жировой прослойки происходит не локально, а по всему телу. Отмечаются определенные зоны, в которых подобное скопление жиров происходит больше всего. К примеру, у девушек чаще всего страдает область ягодиц и бедер, а у мужчин – живот. Также, к самым проблемным частям тела можно отнести подмышечную зону.

2. Слабый тонус мышц. Это также одна из самых частых причин, так как в повседневной жизни, верхняя часть тела практически не задействуется. Именно по этой причине очень важно, регулярно выполнять физические упражнения, чтобы поддерживать область груди, рук и спины в надлежащей физической форме.

3. Осанка. Также, невероятно важно следить за правильной осанкой. Это полезно не только для поддержания общего физического здоровья тела, но и помогает избежать накопления лишнего жира около подмышек. Если человек будет постоянно горбиться, опускать плечи, не следить за своей осанкой, в этой зоне обязательно появятся складки, которые будут визуально портить всю картину.

4. Еще один момент, на который следует обратить внимание, это выбор правильного и удобного белья, и спортивной одежды. Нельзя, чтобы бюстгальтер сильно сдавливал кожу и врезался в тело. Это может ухудшить кровоток и задерживать воду в подмышечной области. То есть, неправильно подобранное белье или одежда (спортивные топики и т.д.) могут поспособствовать появлению неприглядных складок.

Как убрать жир с подмышек – Питание

Если вы хотите подтянуть свое тело и избавиться от складок жира около подмышек, в первую очередь следует сконцентрировать свое внимание на правильном и рациональном питании. Даже если у вас нет проблем с избытком лишнего веса, наладить свой дневной рацион и включить в него полезные продукты, которые содержат множество питательных элементов, никому не помешает. Я думаю, все со мной согласятся!

Если у вас нет проблем с лишним весом, в таком случае, нужно просто правильно питаться и выполнять определенные физические упражнения, заниматься различными видами аэробики. Это поможет вам поддерживать тело в надлежащей физической форме и поможет предотвратить появление складок в различных частях тела.

Как питаться людям с избыточным весом, чтобы убрать ушки под мышками?

Тем девушкам, у которых все же есть небольшие проблемы с избытком жировой ткани, обязательно нужно проработать и правильно составит свое меню. Это делается для того, что бы комплексно похудеть и, соответственно сжечь жир в подмышечной области. Сейчас, я вам расскажу, как это сделать.

Количество калорий

Любой продукт содержит в себе энергетически ценные элементы, которые организм расходует на те или иные нужды. В случае возникновения переизбытка этих элементов, пускай даже полезных (таких как белок), в теле начинает скапливаться лишний жир (подробнее здесь). Все банально просто:

если вы хотите поддерживать свое тело в определенной физической форме , потребляйте ровно столько калорий (энергий), сколько тратите за день;

, потребляйте ровно столько калорий (энергий), сколько тратите за день; если же вы хотите похудеть – сжигайте больше калорий, чтобы недостающую часть организм брал из запасов жира.

Важно помнить, что необходимые калории вы должны получать исключительно из здоровой пищи. Понятное дело, что в каком-то батончике может содержаться 360 кКал и человек может подумать, что потребив 4 батончика, он получить примерную суточную норму кал. Однако, это не совсем удачное и верное предположение, так как калории, это всего-навсего единица измерения энергетической ценности продукта.

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Помимо этого, организму, для нормальной жизнедеятельности необходимы питательные вещества из здоровых продуктов питания: белки, жиры и углеводы (БЖУ). А их норму просто невозможно получить с батончиков. Также, не стоит забывать о витаминах и минералах, которые также важны для человека. Поэтому, потребляйте исключительно здоровую еду, чтобы получить необходимый объем калорий, БЖУ и другие вещества для похудения.

Как же рассчитать, сколько вам необходимо получать калорий из пищи, что бы достигнуть нужного эффекта?

ПРИМЕР: Допустим, в обычной жизни вы потребляете 2300 кКал. Чтобы похудеть, необходимо постепенно снижать эту цифру. Я рекомендую снижать калорийность каждую неделю на 100-200 кКал. Сразу сбрасывать цифру до 1500 нельзя. Все нужно делать постепенно. Также, не стоит понижать цифру больше чем в полтора раза, так как перебор может привести к значительным проблемам со здоровьем. То есть, одну неделю потребляйте ежедневно по 2200 ккал, вторую неделю 2100 и так по спадающей.

Контроль веса

Контролировать процесс похудение не менее важный пункт, так как наблюдение за своими результатами поможет вам в нужный момент опомниться и заметить, что что-то идет не так. Например, вы проработали свой план питания, уменьшили количество потребляемых калорий, а вес все никак не уходит и стоит на месте. Или же общий вес снижается, а уровень подкожного жира остается неизменным. В таком случае вы вовремя это заметите и найдете решение данной проблемы.

То есть, сравнивая свои показатели до и после начала похудения, вы можете отслеживать, все ли вы делаете правильно или что-то делаете не так. Это очень важный момент, на который следует обратить внимание!

Частота приема пищи

Для того чтобы избавиться от лишнего жира и жира под мышками, следует питаться как минимум 5 раз в день. Частый прием пищи позволяет ускорить метаболизм и процесс похудения.

Какую еду необходимо потреблять?

Следует сконцентрироваться на здоровой пище (как было сказано выше). Кушайте: овсянку, гречку, рис, вареное мясо, рыбу, овощи, фрукты. Исключите из своего рациона: жареную пищу, еду быстрого приготовления, чипсы, сухарики и прочие вредные продукты питания.

Пейте достаточное количество воды

Многие люди недооценивают важность воды в повседневной жизни. Выпивая необходимый объем воды за сутки, процесс похудения может проходить быстрее. Кроме того, частое потребление воды положительно влияет на здоровье человека и очищает организм.

Как питаться, если нет проблем с избыточным весом, а небольшой жир под мышками присутствует?

Если у вас нет проблем с избыточным весом, но, тем не менее, есть небольшие жировые образования возле подмышек, в таком случае вам необходимо просто правильно питаться и выполнять физические упражнения. Также, в данной ситуации стоит поработать со своей осанкой. Кроме этого, переберите свой гардероб, лучше всего убрать из него вещи, которые приносят вам дискомфорт, слишком сдавливают кожу, нарушая кровоток около подмышек.

Упражнения, которые помогут подтянуть зону подмышек и быстро убрать жир

Перед каждой тренировкой необходимо сделать тщательную разминку, чтобы улучшить кровообращение и подготовить тело к предстоящей тренировке. Во время выполнения разминочных упражнений, мышцы рук всегда держите в напряжении и не расслабляйте, старайтесь почувствовать мышцы. Также следите за своим дыханием.

Разминка

1. Выпрямите руки перед собой и сделайте круговые вращения кистями рук в одну сторону 8 повторений, потом в другую сторону также 8 вращений.

2. Согните руки в локтях так, чтобы кисти были напротив груди и сделайте по 8 круговых вращений сначала к себе, затем – от себя.

3. Станьте прямо и согните руки в локтях. Выполните круговые движения руками от себя и к себе. Необходимо выполнить по 8-12 вращений руками в каждую сторону.

4. Не изменяя стойки, выпрямите руки перед собой, затем разведите их в стороны, после чего подымите их вверх. Сделайте примерно 8 подобных повторений.

5. Разведите руки в стороны и немного приподнимите их вверх, чтобы кисти оказались на уровне с головой. Сделайте 8 круговых вращений сначала назад, потом вперед.

6. Следующее упражнение. Вытягивайте одну руку перед собой, вторая – уходит назад. Такое же движение сделайте с другой рукой (меняя их местами). Выполняя махи рук, удерживайте их в прямом положении и не просто махайте ими вперед назад, а контролируйте каждое движение.

7. Вытягивайте руки перед собой и разводите их в стороны. При этом сводите лопатки и вытягивайте грудь вперед. Разводите (выдох), сводите (вдох). Старайтесь почувствовать, как растягиваются ваши грудные мышцы.

8. Сгибаем руки в локтях и выводим руки над головой. Спина прямая, а лопатки сведены.

9. Станьте прямо и поднимите правую руку вверх, левую опустите вниз. Сделайте 4-6 плавных рывков назад. Смените положение рук и повторение движения.

Переходим к выполнению основных тренировочных упражнений.

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После разминки, самое время начать выполнение упражнений для верхней части корпуса. Регулярное выполнение приведенных ниже упражнений позволит вам всегда удерживать мышцы в тонусе и раз и навсегда избавиться от жировых складок под мышками.

Положительный момент здесь в том, что данный комплекс упражнений вы можете выполнять дома. Единственное, что вам понадобиться для более комфортных условий для домашних тренировок, это коврик для фитнеса и (по возможности) 1-2 гантели весом 1-2 кг. Если у вас дома нет гантель, можно их заменить обычными бутылками, наполнив их песком.

1. Отжимание на коленках

Постелите коврик для фитнеса на пол. Станьте коленями на коврик, ноги скрестите. Обопритесь руками и начинайте выполнять отжимания. Спина прямая, контролируйте движения, они должны быть плавными и без рывков. Это прекрасное базовое упражнение, которое поможет вам отлично укрепить мышцы рук и груди. Сделайте 12-15 повторений.

2. Отжимания от пола на коленях – усложненный вариант

Для того чтобы выполнить данное упражнение, вам понадобятся небольшие гантели весом 1-2 килограмма. Возьмите в руки инвентарь и займите исходное положение. Начинайте выполнять отжимания. Теперь, при подъеме туловища, вы также должны выводить руку с гантелью вверх, то есть уже в работу включаются задние мышцы. Выполните по 4-6 подъемов для каждой руки (примерно 8-12 отжиманий в сумме).

3. Разводка гантелей лежа на спине

Третье упражнение достаточно простое по технике. Возьмите гантели в руки и лягте спиной на пол. Поднимите руки вверх перед собой и начинайте выполнять разводку гантелей в стороны. При этом руки немного согнуты в локтях. На протяжении всего упражнения, удерживайте руки в напряжении, старайтесь почувствовать свои мышцы рук и груди. Также, можете попробовать усложнить упражнение, выполнив его лежа на фитнесболле.

4. Смена рук вместе с гантелями лежа

Лягте спиной на пол и начинайте выполнять упражнение со сменой рук. То есть, одну руку опускаете вниз к тазу, а другую поднимаете вверх и опускаете вниз к голове и так интенсивно меняете положение рук. Внимание, руки, гантели не должны касаться пола, всегда удерживайте их в напряженном состоянии и контролируйте движение.

5. Разводка гантелей в стороны

Возьмите в руки гантели и станьте прямо (ноги и спина – прямые). Начинайте плавно разводить руки в стороны, поднимая их не выше уровня плеч. Затем, плавно опускайте гантели, стараясь напрягать мышцы груди.

6. Подъем гантели над головой

Это упражнение предназначено для укрепления трехглавой мышцы рук или ТРИЦЕПСА. Возьмите одну гантель в руки и станьте прямо, взгляд направлен вперед. Согните руки в локтях, удерживая гантель за головой. Сделайте вдох и поднимите гантель обоими руками над головой, затем опустите гантель в исходное положение. Выполните 12-15 повторений.

7. Разведение рук в стороны с эластичной лентой или эспандером

Для следующего упражнения нам понадобиться эластичная лента или эспандер. Берем ленту немного шире плеч и начинаем разводить руки в стороны. Подобные движения с растягиванием эластичной ленты или специального тренажера помогут вам привести верхние мышцы спины в тонус. Выполните 10-15 повторений.

8. Пилатес

Это целый комплекс упражнений, который используют в реабилитационных центрах для лечения различных травм позвоночника и пр. Кроме этого, пилатес очень популярный и эффективный метод тренировок для коррекции фигуры и похудения. Рекомендую вам попробовать.

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Заминка

Очень важно после тренировки выполнить так называемую заминку. Это заключительная часть тренинга поможет вам избавиться от мышечного напряжения, улучшит состояние мышц в целом, ускорит процесс восстановления и поможет улучшить ваше самочувствие.

В заминку входит растяжка мышц, которые были задействованы в период тренировки. По желанию, вы можете сделать комплексную растяжку всех мышц.

Для новичков, отлично подойдет стретчинг для начинающих. В этом виде аэробики есть неплохие упражнения на растяжку мышц рук, груди и спины. В принципе, стретчинг можно также использовать в качестве основы для тренинга. Он также позволяет привести мышцы тела в тонус, способствует похудению и оздоровлению всего организма. Советую вам также рассмотрите данный вид тренинга, который поможет вам избавиться не только жира с подмышек, а еще и с рук.опубликовано econet

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