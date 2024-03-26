Как связаны окружность вашей талии с гипертонией и другими хроническими заболеваниями

Один из самых простых и эффективных способов определить, имеете ли вы лишний вес – измерить окружность талии с помощью моей новой таблицы, которая позволит вам легко найти свой рост и посмотреть, какой обхват талии для вас идеален и какая у вас текущая классификация.

По данным 14-летнего обсервационного исследования, проведенного Клиникой Майо, в котором приняли участие около 13000 американцев, обхват талии может стать ключом к долголетию.

Размер имеет значение

В своей августовской презентации на Конгрессе Европейского общества кардиологов старший автор Франсиско Лопес-Хименес сказал, что у людей с нормальным весом, но высоким соотношением талии и бедер (то есть с жиром на животе), более высокий риск смерти, чем у тех, кто считается тучным, основываясь только на ИМТ.

У людей с нормальным весом и центральным ожирением риск смерти был в 2,75 раза выше от сердечно-сосудистых заболеваний, и в 2,08 – от всех причин, по сравнению с теми, кто имел нормальный индекс массы тела и соотношение талии и бедер. По словам доктора Лопеса-Хименеса:

«Из предыдущего исследования мы узнали, что центральное ожирение – это плохо, но данное исследование впервые показывает, что распределение жира очень важно даже для людей с нормальным весом. В этой группе самый высокий уровень смертности, даже выше, чем у тех, кто считается имеющим ожирение на основании индекса массы тела. С точки зрения общественного здравоохранения это важный вывод».

Повышенный риск смертности, сопровождающий более высокое соотношение висцерального жира, который накапливается вокруг ваших внутренних органов, вероятно, по крайней мере частично, связан с повышенной резистентностью к инсулину. Как я уже говорил во многих предыдущих статьях, резистентность к инсулину и лептину или нарушение передачи сигналов являются одной из основных проблем, вызывающей практически все заболевания и ускоряющей сам процесс старения, а висцеральный жир связан с резистентностью к инсулину и другими факторами риска.

Размер талии также может помочь оценить риск развития гипертонии

Важность соотношения талии и бедер была вновь подчеркнута в исследовании, показывающем, что обхват талии также может быть более эффективной мерой для оценки риска развития гипертонии, связанной с ожирением.

Обычно ваше кровяное давление падает на 10-20 процентов во время ночного сна по сравнению с дневными показателями. Ранее наблюдалось отсутствие этого понижения в ночное время в группах с избыточной массой тела и ожирением, что позволяет предположить корреляцию между ним и повышенным риском гипертонии.

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить прогностическое влияние соотношения талии и бедер на падение артериального давления в ночное время по сравнению с ИМТ, и хотя оба были значимыми предикторами ночного понижения систолического и диастолического давления, обхват талии давал более точную информацию. Таким образом, если у вас высокое отношение талии к бедрам, то есть вокруг талии жира больше, чем на бедрах, вы можете подвергаться большему риску гипертонии, связанной с ожирением, о чем свидетельствует снижение уровня артериального давления в ночное время.

Являетесь ли Вы обладателем опасного жира вокруг талии?

К сожалению, в США двое из трех человек имеют избыточный вес, а каждый третий страдает ожирением, и остальной мир не сильно отстает. По моему опыту, многие люди отрицают свой избыточный вес, так как «большой» размер стал более-менее нормой. Но если что-то распространено, это не означает, что это «норма здоровья». И мы не говорим об эстетике.

Определенное телосложение, как правило, увеличивает риск развития хронического заболевания, и было показано, что дополнительные сантиметры вокруг талии увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Обхват талии также является мощным показателем чувствительности к инсулину, так как исследования ясно показывают, что это один из самых мощных способов предсказать риск развития диабета.

Окружность талии гораздо лучше, чем ИМТ, показывает, есть ли у вас проблемы с весом, поскольку последний не учитывает мускулатуру и массу жира в брюшной полости. Вы можете измерить обхват талии двумя способами.

Два упомянутых исследования использовали соотношение талии к бедрам. Это делается путем измерения окружности бедер в самой широкой части в области ягодиц. Затем измерьте наименьшую окружность естественной талии, чуть выше пупка. Разделите измерение талии на измерение бедер, чтобы получить соотношение. (Университет штата Мэриленд предлагает воспользоваться онлайн-калькулятором). В клинике Майо использовались следующие обозначения соотношения талии к бедрам:

Еще один более простой способ выяснить, есть ли у вас проблемы с весом – измерить только окружность талии (обхват самой узкой области ниже грудной клетки и над пупком), это самый простой антропометрический показатель общего жира. Общее руководство по здоровой окружности талии выглядит следующим образом:

Какое у вас кровяное давление?

По данным CDC, высокое кровяное давление является второй по величине угрозой для общественного здравоохранения в США. Резистентность к инсулину и повышенный уровень мочевой кислоты в значительной степени связаны с гипертонией, поэтому любая программа, принятая для решения проблемы высокого кровяного давления, должна помочь нормализовать эти два фактора.

К счастью, это может быть проще, чем вы думаете, но нужно внести некоторые изменения в образ жизни. Хорошей новостью является то, что если у вас слегка нездоровое количество жира вокруг живота и вы боретесь с высоким кровяным давлением и / или повышенным уровнем мочевой кислоты, изменение рациона решит все эти проблемы.

Недавно я обновил свой план питания, который поможет вам постепенно перейти к нормализации уровня инсулина и лептина, что, в свою очередь, поможет нормализовать артериальное давление и сбросить лишний вес. Мой план обобщает все, что я узнал из лечения более 25000 пациентов и просмотра десятков тысяч статей о натуральном здоровье. Это бесплатный ресурс, который поможет вам и вашей семье радикально улучшить здоровье или вывести его на новый уровень, если вы уже начали вносить изменения.

В идеале ваше кровяное давление должно быть около 120/80 без лекарств. И вам будет приятно узнать, что этот план питания имеет тенденцию нормализовать повышенное кровяное давление у подавляющего большинства людей до такой степени, что вам больше не нужно принимать лекарства от кровяного давления. Согласно последнему отчету (выпущенному в 2003 году) Объединенного национального комитета (JNC) по профилактике, выявлению, оценке и лечению высокого кровяного давления, следующие рекомендации применяются для определения того, страдаете ли вы от гипертонии:

Классификация артериального давления. Систолическое и диастолическое Нормальное <120 и <80 Предгипертония 120-139 или 80-89 Гипертония 1 стадии 140-159 или 90-99 Гипертония 2 стадии ≥160 или ≥100

Как избежать ложного диагноза гипертонии

Имейте в виду, что показатели артериального давления могут значительно различаться изо дня в день - даже с утра и вечером, и часто в течение одного часа, поэтому не паникуйте, если показатели иногда будут высокими. Только если ваше артериальное давление остается постоянно повышенным, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Следующие переменные также могут влиять на действительность показаний артериального давления:

Если у вас избыточный вес, манжета для измерения артериального давления среднего размера может привести к ложно повышенному показанию, поэтому убедитесь, что ваш врач или медицинский работник использует манжету подходящего размера.

Неправильное положение руки: если ваше артериальное давление измеряется, когда рука параллельна телу, показания могут быть на 10 процентов выше, чем они есть на самом деле. Артериальное давление всегда следует измерять, держа руку под прямым углом к телу.

«Гипертония из-за белых халатов», которая представляет собой повышение артериального давления, вызванное стрессом или страхом, связанным с посещением врачей и другого медицинского персонала, может быть преходящей, но серьезной проблемой. В этой ситуации очень важно снять стресс. Чтобы снизить риск ложного диагноза артериальной гипертонии в такой ситуации, я бы посоветовал вам выделить немного времени, чтобы успокоиться, а затем глубоко вдохнуть и расслабиться, когда вам измеряют артериальное давление.

Хотя повышенный уровень инсулина является одним из наиболее мощных факторов, хронический стресс, напряжение или беспокойство также способствуют повышению артериального давления. После того, как вы перейдете на мой план питания и будете следовать ему в течение нескольких месяцев, если вы не увидите улучшения артериального давления, я бы порекомендовал обратиться к медицинскому работнику, который хорошо разбирается в методах снятия стресса, например таких как Техника эмоциональной свободы (ТЭС).

Как контролировать свое кровяное давление и обхват талии

Чтобы решить обе проблемы, описанные в этой статье (слишком большой обхват талии и высокое кровяное давление), первое, что вам нужно сделать, - это отказаться от зерна и сахара, особенно фруктозы, до тех пор, пока вес и кровяное давление не нормализуются. Опять же, следование моему исчерпывающему плану питания поможет вам постепенно взять под контроль свой рацион.

Чтобы подчеркнуть, насколько важным может быть одно это действие, задумайтесь: согласно исследованию 2010 года, те, кто потреблял 74 или более грамм в день фруктозы (эквивалент примерно 2,5 сладких напитков) имел повышенный на 77 процентов риск показаний кровяного давления в 160/100 мм рт.ст. Потребление 74 или более граммов фруктозы в день также увеличило риск показателей артериального давления в 135/85 на 26 процентов, а в 140/90 на 30 процентов.

Это важно, потому что средний американец потребляет около 70 граммов фруктозы КАЖДЫЙ день! Что еще хуже, около 25 процентов американцев потребляют более 134 граммов фруктозы в день, согласно исследованию доктора Ричарда Джонсона, заведующего отделения болезней почек и гипертонии в Университете Колорадо, и автора двух книг о вреде фруктозы: Завязать с сахаром и Выключатель ожирения.

Я настоятельно рекомендую поддерживать общее потребление фруктозы ниже 25 грамм в день. Тем не менее, большинству людей, особенно если вы боретесь с высоким кровяным давлением и инсулинорезистентностью, было бы разумно ограничить фруктозу до 15 или меньше граммов, так как практически гарантировано, что вы будете потреблять «скрытую» фруктозу из большинства напитков и почти любой переработанной пищи.

Фруктоза - основной триггер «выключателя ожирения»

Фруктозосодержащие сахара вызывают увеличение веса не за счет калорий, которые они содержат, а за счет включения «переключателя», который сообщает вашему телу, что пора накапливать жир, как будто вы – животное, готовящееся к зимней спячке. Кроме того, за счет фруктозы увеличивается уровень мочевой кислоты, которая также способствует ожирению и резистентности к инсулину. Поэтому для эффективного лечения ожирения необходимо отключить жировой переключатель, избегая фруктозы, которая является триггером, и улучшить работу митохондрий в клетках.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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