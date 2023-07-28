Как сохранить зубы здоровыми: полезные советы

В полости рта обитает огромное количество бактерий. И не все они безвредные. Бактерии могут проникать в пищеварительный и дыхательный тракты и вызывать инфекции. Защитные силы организма и должный уход за ротовой полостью контролируют микрофлору. Как правильно ухаживать за зубами?

Знаете ли вы, что ваше здоровье полости рта дает представление о вашем общем состоянии здоровья — или что проблемы во рту могут повлиять на остальную часть вашего тела? Защитите себя, узнав больше о связи между здоровьем полости рта и общим состоянием здоровья.

Как правильно ухаживать за зубами и полостью рта

Как и другие области тела, ваш рот кишит бактериями — в основном безвредными. Но ваш рот - это точка входа в пищеварительный и дыхательный тракты, и некоторые из этих бактерий могут вызвать заболевание.

Бактерии полости рта

Обычно естественные защитные силы организма и хороший уход за полостью рта, такие как ежедневная чистка зубов щеткой и зубной нитью, держат бактерии под контролем. Однако без надлежащей гигиены полости рта бактерии могут достигать уровней, которые могут привести к инфекциям полости рта, таким как кариес и заболевания десен.

Кроме того, некоторые лекарства, такие как противоотечные, антигистаминные, обезболивающие, мочегонные и антидепрессанты, могут уменьшить приток слюны. Слюна смывает пищу и нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями во рту, помогая защитить вас от микробов, которые размножаются и приводят к болезням.

Исследования показывают, что бактерии полости рта и воспаление, связанное с тяжелой формой заболевания десен (периодонтит), могут играть определенную роль в некоторых заболеваниях. А некоторые заболевания, такие как диабет и ВИЧ/СПИД, могут снизить сопротивляемость организма инфекции, что делает проблемы со здоровьем полости рта более серьезными.

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Какие состояния могут быть связаны со здоровьем полости рта?

Ваше здоровье полости рта может способствовать возникновению различных заболеваний и состояний, в том числе:

Эндокардит. Эта инфекция внутренней оболочки камер или клапанов вашего сердца (эндокарда) обычно возникает, когда бактерии или другие микробы из другой части вашего тела, такой как рот, распространяются по кровотоку и прикрепляются к определенным областям вашего сердца.

Эта инфекция внутренней оболочки камер или клапанов вашего сердца (эндокарда) обычно возникает, когда бактерии или другие микробы из другой части вашего тела, такой как рот, распространяются по кровотоку и прикрепляются к определенным областям вашего сердца. Сердечно-сосудистые заболевания . Хотя эта связь до конца не изучена, некоторые исследования показывают, что болезни сердца, закупорка артерий и инсульт могут быть связаны с воспалением и инфекциями, которые могут вызывать бактерии полости рта.

. Хотя эта связь до конца не изучена, некоторые исследования показывают, что болезни сердца, закупорка артерий и инсульт могут быть связаны с воспалением и инфекциями, которые могут вызывать бактерии полости рта. Осложнения беременности и родов. Периодонтит был связан с преждевременными родами и низким весом при рождении.

Периодонтит был связан с преждевременными родами и низким весом при рождении. Пневмония. Определенные бактерии во рту могут попасть в легкие, вызывая пневмонию и другие респираторные заболевания.

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Как я могу защитить свое здоровье полости рта?

Чтобы защитить свое здоровье полости рта, ежедневно соблюдайте надлежащую гигиену полости рта.

Чистите зубы не реже двух раз в день щеткой с мягкой щетиной, используя зубную пасту с фтором.

Чистите зубной нитью ежедневно.

Используйте жидкость для полоскания рта, чтобы удалить частицы пищи, оставшиеся после чистки зубов щеткой и зубной нитью.

Придерживайтесь здоровой диеты и ограничивайте пищу с добавлением сахара.

Заменяйте зубную щетку каждые три месяца или раньше, если щетина растрепана или изношена.

Запланируйте регулярные осмотры и чистки зубов.

Избегайте употребления табака.опубликовано econet

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