Как СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ с шейных мышц

Когда ✅ ШЕЯ напряжена, ей тяжело поддерживать голову. Эмоциональный стресс и напряжение создают дополнительную нагрузку на мышцы шеи. Многие люди не знают, как снять это напряжение, и оно становится ХРОНИЧЕСКИМ.

То, как вы держите голову, свидетельствует о степени вашей воодушевленности и оптимизма или упадничества и безволия. Голова, опущенная вниз при депрессии, усталости и утомлении, тянет за собой задние мышцы шеи. Чтобы удержать голову, мышцы шеи постоянно напрягаются. Это напряжение распространяется по всей спине до самых бедер. Многие люди не знают, как снять это напряжение, и оно становится хроническим. Вот простые, бесхитростные и эффективные упражнения.

Как снять напряжение мышц шеи

Сознательное структурное выстраивание отношения головы и шеи является важным элементом достижения оптимальной структуры тела. В традиционной восточной практике коррекция шейного отдела позвоночника, достигаемая благодаря структурному выстраиванию комплекса голова-шея, носит название «корней осмотрительности» или «корней разумности». Голова и шейный отдел позвоночника являются своего рода венцом позвоночного столба, который мы стремимся вытянуть.

Головошейные рефлексы являются основным контролирующим механизмом, ответственным за ориентацию тела в пространстве: от принятия позы для достижения конкретной цели до возвращения в позу отдыха после выполнения действия.

У всех животных голова начинает движение, а тело затем его продолжает. При ретроспективном рассмотрении такая последовательность кажется очевидном, так как четыре из шести органов чувств находятся в голове. Поэтому наша голова должна автоматически определять направление движения. С другой стороны, положение головы непосредственно связано с качеством и силой «Я».

То, как вы держите голову, свидетельствует о степени вашей воодушевленности и оптимизма — или упадничества и безволия. Голова, опущенная вниз при депрессии, усталости и утомлении, тянет за собой задние мышцы шеи. Чтобы удержать голову, мышцы шеи постоянно напрягаются.

Это напряжение распространяется по всей спине до самых бедер. Мышцы в верхней части туловища борются за то, чтобы поддерживать тело в прямом положении, и эта борьба обречена на поражение. Судороги в спине, боли в шее, мигрень, мучительные головные боли и нарушения зрения — все это сигнализирует о глубоких нарушениях в данной области.

Особая роль во взаимодействии головы и туловища принадлежит шее. Шея — это мост «с двусторонним движением» между телом и разумом, который дает возможность абстрактному воплотиться в форму, а форме — выражать себя. Поэтому проблемы в этой области могут в равной степени отражать как сопротивление необходимости «проглотить» неприемлемые явления действительности, так и невозможность выпустить эмоции — будь то любовь, страсть, боль или гнев. Если вы полагаете, что выражение этих эмоций по какой-то причине недопустимо или боитесь последствий их выражения, вы их блокируете. Это в свою очередь приводит к накоплению напряжения в горле.

Когда шея напряжена, ей тяжело поддерживать голову. Эмоциональный стресс и напряжение создают дополнительную нагрузку на мышцы шеи. Многие люди не знают, как снять это напряжение, и оно становится хроническим. Шея — это к тому же и барометр самовыражения. Напряжение в ней является физическим эквивалентом психологической команды: «Не теряй голову». Часто это еще означает: «Никогда не давай своим чувствам выйти из-под контроля».

В области шеи располагаются голосовые связки. Они являются неотъемлемым элементом общей системы шейных мышц. С речью связана главнейшая возможность самовыражения человека. Хроническое напряжение мышц, как следствие гиперконтроля, может образовывать «кольца» сжатия, сужающие канал и препятствующие полному выражению чувств. Нам всем приходилось проглатывать обиды или пренебрежительные замечания; многих заставляли брать свои слова обратно и подавлять протесты, потому что их выражение было неприемлемым.

Упражнения, помогающие снять напряжение с шейных мышц

1. Упражнения начинаются с правильной постановки головы. Для выполнения процедуры выстраивания придайте голове такое положение, словно она подвешена за макушку: затылок слегка подается вверх, будто голова висит в воздухе на невидимой нити, прикрепленной к макушке. «Подберите» подбородок, подав его на себя «склевывающим» движением. Это необходимо для «подвешивания головы за макушку», удержания головы в этом положении, освобождения верхних дыхательных путей (между носовой полостью и дыхательным горлом).

Движения «подвешивания головы за макушку» и «подбирания подбородка» взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они призваны содействовать расслаблению области головы и шеи, преодолению привычки опускать, задирать или наклонять голову. Кроме того, это положение является главным условием правильной осанки и свободного дыхания.

2. Следующий элемент: расслабьте плечи, макушкой головы тянитесь вверх, как можно больше растягивая при этом шейные позвонки, одновременно делая осторожные мелкие повороты головы влево и вправо. Далее, голову опустите на грудь, старайтесь подбородком «растереть» ключицы (радиус поворота головы вправо и влево увеличивать постепенно). Затем, голову запрокиньте назад и старайтесь затылком «растереть» нижнюю часть шеи. Вернитесь в положение «подвешивание головы за макушку».

В дополнение к изложенному упражнению рекомендуем воспользоваться доступным и эффективным методом самоконтроля, разработанным австралийским актером Ф. Матиасом Александером. После ряда лет выступлений на сцене Александер потерял голос и мучился сильными головными болями.

Пройдя долгий путь безуспешного лечения у врачей, он взялся за себя сам. С помощью трехстороннего зеркала Александер стал наблюдать себя и обнаружил привычку запрокидывать голову, вздергивать плечи и многое другое. Работая над собой, Александер создал свой метод, основанный на уравновешенном взаимодействии головы и позвоночника, благодаря которому смог вернуться на сцену. Главным элементом этого метода является система мысленных приказов, отдаваемых самому себе. Он назвал эти приказы « директивами». Вот три главные из них:

Расслабь шею.

Потяни голову макушкой вверх.

Расширь и вытяни спину.

Эти три директивы сами по себе очень просты и бесхитростны. Но применение их позволит вам изменить привычные способы выполнения движений, что улучшит использование вами собственного тела. Таким образом, вы постепенно сможете устранить многие болезни, возникающие из-за длительного неправильного поведения. Если перестать делать неправильные вещи, то правильные придут сами собой.опубликовано econet

Автор Bлaдимиp Бaкштaнский

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