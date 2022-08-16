Как смыть краску с волос: 5 домашних решений

Если результат окрашивания волос не совпал с вашими ожиданиями, не расстраивайтесь! Можно воспользоваться свойствами некоторых натуральных ингредиентов, чтобы сделать цвет не столь ярким.
Окрашивание волос — практика распространенная и, казалось бы, привычная. Но риск получить «не тот» цвет есть почти всегда. А подобрать «правильную» краску для волос — это задача не из легких. Если полученный оттенок не совпал с вашими ожиданиями, не отчаивайтесь. К счастью, есть домашние средства, способные смягчить его и побыстрее смыть краску.
Очень часто люди получают иной результат, отличный от того, что они ожидали во время окрашивания. Так происходит из-за того, что краска наносится не на «белые» (обесцвеченные) волосы, а на какой-то уже имеющийся цвет (плюс пигмент самих волос). Это приводит к нежелательным сочетаниям, потере времени и, конечно, денег. Если это случилось и с вами, самое лучшее решение — смыть краску для волос. А мы подскажем вам, как это сделать при помощи натуральных домашних средств.
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Оливковое и кокосовое масла очень полезны для волос, так как они восстанавливают их поврежденную структуру и обеспечивают необходимое увлажнение. Если же наносить их в горячем виде, то они сделают краску для волос более тусклой (менее видимой). В результате вы быстрее избавитесь от нежелательного цвета и не пересушите свои волосы (как это часто бывает при использовании покупных химических средств для обесцвечивания волос).
Ингредиенты:
Что нужно делать?
Уксус делает волосы блестящими и невероятно мягкими. Но в данном случае он поможет нам быстрее смыть краску для волос. А все благодаря его натуральным кислотам. Если вы смешаете уксус с оливковым маслом, то обеспечите своим волосам и дополнительное увлажнение. Попробуйте!
Ингредиенты:
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Что нужно делать?
Примечание: Если вам не нравится запах самого уксуса, то вымойте голову с шампунем еще раз после процедуры «обесцвечивания».
Это одно из самых простых и экономичных домашних средств для того, чтобы смыть краску с волос. Вы сделаете цвет в два раза менее интенсивным и не повредите при этом свои волосы. Но важно отметить: если краска содержат аммиак, данное обесцвечивающее средство будет неэффективным.
Ингредиенты:
Что нужно делать?
Конечно, стиральный порошок не стоит часто использовать для мытья головы. Не для того он и предназначен. Но если вам нужно срочно смыть краску с волос, он может помочь вам в этом. Только не забудьте потом позаботиться о своих волосах и нанести кондиционер или увлажняющую маску.
Примечание: не следует использовать для этой цели отбеливающие средства, достаточно будет обычного стирального порошка.
Ингредиенты:
Что нужно делать?
Лимон обладает многочисленными полезными свойствами. Его используют для осветления волос. А если вам нужно побыстрее смыть краску, он тоже будет весьма кстати. Только будьте осторожны: это цитрусовый фрукт, и его сок при попадании в глаза или на открытую ранку вызовет жжение.
Ингредиенты:
Что нужно делать?
Результат не будет мгновенным, но появится обязательно.
Учитывайте и тот факт, что чрезмерное использование любого средства может навредить волосам. А потому лучше использовать все-таки натуральные ингредиенты. И, конечно, не забывать увлажнять свои волосы, чтобы они оставались мягкими и блестящими.
Эти домашние средства помогут вам быстрее смыть краску с волос, если вам не понравился получившийся оттенок. И если все делать правильно, они не должны причинить вреда. опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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