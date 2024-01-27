Как сбалансировать химию мозга и избежать депрессии: 3 совета

Что делать, чтобы активировать производство серотонина, и чувствовать себя намного лучше.

Химия мозга определяет наше настроение, из-за малейшего сбоя может появиться депрессия. Это удивительный и очень сложный процесс, где любой дисбаланс, любое изменение в наших нейротрансмиттерах может заставить нас испытать весь спектр эмоций, от безграничной радости, до самой отчаянной печали.

Здоровые привычки помогут избежать депрессии

Дефицит допамина и депрессия

Серотонин, гормон радости

Чтобы сбалансировать химию мозга, вы должны хорошо высыпаться

Эти биохимические изменения, в свою очередь, зависят от множества факторов. Например, существует депрессия эндогенного происхождения, при которой низкий уровень серотонина вызывает состояние беспомощности и постоянного упадка настроения.

С другой стороны, экзогенные депрессии зависят от других факторов, связанных не только с тем, что происходит у нас внутри, но и с тем, как мы справляемся с нашей повседневной жизнью и ее невзгодами, большими и малыми.

Также известно, что депрессия связана с некоторыми аминокислотами и определенными нейротрансмиттерами, такими как серотонин, норадреналин и допамин.

Поэтому химия мозга определяет наше эмоциональное состояние и, хотя мы знаем, что во многих случаях нет другого выбора, кроме как прибегнуть к психотропным препаратам для лечения, сегодня мы хотим поговорить с вами о некоторых альтернативных стратегиях лечения.

Существуют естественные способы регуляции многих из этих нейротрансмиттеров. Далее мы объясним, как.

1. Дефицит допамина и депрессия

Низкий уровень допамина приводит к ряду ярких симптомов, таких как усталость, апатия, перепады настроения, потеря интереса к тому, что нас окружает, и склонность к депрессии.

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Допамин является одним из самых важных нейротрансмиттеров для нашего мозга: через него осуществляется связь нейронов и нервных клеток.

Кроме того, известно, что он несет важную функцию, когда речь идет о движениях тела, моторике, энергии (или мотивации) для связи с окружающей нас средой.

Как можно повысить уровень допамина естественным образом?

Существует аминокислота, которая необходима для увеличения производства допамина. Речь идет о L-фенилаланине.

Наше тело не может синтезировать L-фенилаланин естественным путем, и поэтому мы должны получить его из пищи.

L-фенилаланин, попав в организм, превращается в тирозин и, в свою очередь, генерирует продукцию допамина.

Мы можем получить эту аминокислоту со следующими продуктами:

мясо

молочные продукты

орехи, такие как миндаль и грецкий орех

семена (кунжута, подсолнечника и тыква)

бананы

свекла

шоколад

зеленый чай

клюквенный сок

сок нони

зеленый чай

2. Серотонин, гормон радости

Большая часть антидепрессантов действует следующим образом: блокируют замедление производства серотонина при помощи ряда ингибиторов.

Низкий уровень серотонина приводит к стрессу, депрессии, появлению негативных мыслей и отчаянию.

Поэтому цель психотропных препаратов — способствовать адекватному производству этого нейротрансмиттера.

Однако важно знать, что мы можно естественным образом увеличить его производство.

Как повысить уровень серотонина

Начните лучше питаться, ешьте больше бананов, темного шоколада, авокадо, курицы, арбузов, черники, молока (это те же продукты, которые способствуют повышению уровня допамина).

Заведите себе хобби, попробуйте что-то новое: занятия живописью, танцами…

Слушайте музыку: положительные эмоции, которые она генерирует, благоприятствуют хорошему балансу химии мозга.

Чаще выходите из дома, знакомьтесь с новыми людьми.

3. Чтобы сбалансировать химию мозга, вы должны хорошо высыпаться

Плохой отдых, частые ночные пробуждения или бессонница имеют серьезные последствия.

Одним из них является снижение уровня серотонина, что, как известно, приводит к усталости, большей чувствительности к стрессу и риску депрессии.

Хороший сон — это ваше здоровье, и еще один способ сбалансировать химию мозга, чтобы нейротрансмиттеры регулировали и поддерживали позитивное, устойчивое эмоциональное состояние.

Как правильно спать, чтобы заботиться о здоровье мозга

Следуйте определенному режиму: вставайте, ешьте и ложитесь спать в одно и то же время.

За два часа перед сном отложите подальше электронные устройства, выключчите компьютер, телефон, планшет…

Вы можете заниматься спортом вечером, но не сразу перед сном.

Следуйте одному и тому же ритуалу, когда ложитесь спать: это может быть горячий душ, стакан молока с медом, книга.

Убедитесь, что температура в комнате оптимальна для сна (18 градусов). Жара или сильные запахи влияют на ваш отдых.

И в заключение, хотим еще раз подчеркнуть, что регулировать химию мозга можно не только лекарственными препаратами, но и здоровыми привычками.

Если вы хотите побороть депрессию, вам нужно больше психологических, личных ресурсов и хороших жизненных привычек, таких, как наши советы.опубликовано econet

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