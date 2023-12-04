Как рекалибровать лептин

Рекалибровка лептина очень важна и при этом следует учитывать разнообразие гормональных посылов. Усиление чувствительности организма к лептину происходит с помощью кратковременной его нагрузки углеводами в сочетании с физической активностью.

Для эффективной рекалибровки гормона необходимо обеспечить метаболическую стабильность, то есть добиться того, чтобы источниками энергии выступали жиры или, в крайнем случае, жиры совместно с углеводами. Для этого требуется придерживаться низкоуглеводной диеты и периодически голодать. Также необходимо стараться восстановить баланс лептина, а для этого нужна цикличность такая же, как и в природе, то есть отсутствие монотонности и однообразия, как на смену лету приходит зима, на смену дня – ночь. Монотонности не должно быть и при взаимодействии гормонов. Интересным является тот факт, что не постоянное, а именно периодическое употребление углеводов позволяет восстановить лептиновый баланс и повысить уровень инсулина. Но все же, добиться требуемой перекалибровки лептина удастся при соблюдении определенных условий.

Что нужно выполнить для перекалибровки гормона

Периодические нагрузки организма углеводами после физической активности способствуют перекодировки гормона. Как это выглядит на практике?

Перед углеводной нагрузкой обязательно нужна физическая, поскольку после тренировок улучшается проникновение углеводов в мышечные клетки. И маловероятно, что эти углеводы преобразятся в жиры, то есть процесс сжигания жиров для получения энергии не будет усложняться.

Очень желательны анаэробные нагрузки, поскольку с их помощью на поверхность мышечных волокон всплывают особые рецепторы и открываются каналы для проникновения углеводов. Такая методика применяется спортсменами, желающими улучшить свои достижения, а также теми, кто страдает сахарным диабетом, избыточным весом и прочими болезнями цивилизации. Что касается последней группы лиц, они могут заниматься аэробной нагрузкой перед каждым приемом пищи, но обязательно после стабилизации уровня сахара в крови и липидного профиля.

Чтобы восстановить чувствительность организма к инсулину анаэробные нагрузки – лучший выход. Это силовые упражнения, направленные на сокращение мышц под определенным давлением, в результате чего удается увеличить их массу, тонус и прочность.

К таким упражнениям относятся:

подъемы вверх по крутым склонам;

прыжки на скакалке;

отжимания;

качание пресса и другие занятия.

Но следует учитывать, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, перед силовыми тренировками необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом.

Заниматься необходимо 1-2 раза в неделю (в разные дни). После тренировок допускается однократная нагрузка организма углеводами (100-150 грамм). Но при этом лучше исключить углеводы в виде фаст-фуда, сладостей или сладких фруктов. Отдайте предпочтение ягодам, бананом, рису, картофелю и другим крахмалсодержащим овощам. Постарайтесь сосредоточиться на комплексных углеводах.

Высокоуглеводная диета должна быть низкожировой, иначе достичь желаемого результата не удастся. А присутствие в рационе углеводов и жиров может привести к инсулиновой резистентности. Почему важно употреблять низкожировую, но при этом высокоуглеводную пищу? Жир может препятствовать поступлению лептина к мозговым центрам и сигнал об его изобилии не будет распознан организмом.

Еще один способ цикличной углеводной нагрузки – это прием высокоуглеводных продуктов раз в неделю без предварительной физической нагрузки. Если вам такая методика подходит больше, то не забывайте придерживаться следующего правила: высокоуглеводные продукты должны быть с минимальным содержанием жира и нерафинированными.

Подведем итоги. Для восполнения запасов гликогена в мышечных тканях после интенсивной физической нагрузки следует насытить организм углеводами. Это позволит увеличить объем мышечной массы, улучшить самочувствие и избавиться от лишних килограмм.

Теория о «подкормке» организма углеводами только изучается, но уже известно, что периодическое повышение инсулина не вредит организму, а оптимизирует работу тестостерона и гормонов щитовидной железы, сохраняя активную мышечную массу. опубликовано econet

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