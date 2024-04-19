Как разогнать обмен веществ: Избавляемся от лишнего веса без вреда для здоровья

Особенно важно уделять внимание правильной работе обмена веществ после сорока лет. В этом возрасте происходит постепенное уменьшение мышечной массы организма и нередко отмечается нехватка витамина D. Эти нюансы приводят к ухудшению метаболизма, что негативно сказывается на внешнем виде и работоспособности организма в целом.

Стремясь достичь идеального веса, большинство людей используют препараты для похудения, либо обращаются за помощью к диетам. Стоит заметить, что нередко первопричина лишнего веса заключается в неправильном обмене веществ в организме. Прежде чем переходить к радикальным мерам, необходимо выявить причину замедленного метаболизма и найти способ разогнать его без применения лекарств.

Как разогнать метаболизм

Основные аспекты, влияющие на замедление метаболизма

Способы разгона обмена веществ на дому

Правильное питание

Занятия спортом

Здоровый сон

Насыщение организма необходимыми витаминами

Основные аспекты, влияющие на замедление метаболизма

малоподвижный образ жизни;

неправильно составленный рацион, частое употребление фастфуда и алкогольных напитков;

генетическая предрасположенность к полноте;

нарушения в работе эндокринной системы, гормональные сбои.

Как разогнать обмен веществ

Особенно важно уделять внимание правильной работе обмена веществ после сорока лет. В этом возрасте происходит постепенное уменьшение мышечной массы организма и нередко отмечается нехватка витамина D. Эти нюансы приводят к ухудшению метаболизма, что негативно сказывается на внешнем виде и работоспособности организма в целом.

Метаболизм может быть нескольких видов:

Активный , который активизируется при регулярных физическими нагрузками и характеризуется выделением энергии во время спортивных занятий.

, который активизируется при регулярных физическими нагрузками и характеризуется выделением энергии во время спортивных занятий. Основной – протекает в человеческом организме в течение всего дня.

– протекает в человеческом организме в течение всего дня. Пищеварительный – вступает в активную работу при переработке съеденной пищи.

Основные затраты энергии происходят на основном и пищеварительном метаболизме. Из этого можно сделать вывод – усиленные физические нагрузки, при неправильном питании, не оказывают положительного влияния на ускорение обмена веществ и метаболизма.

Способы разгона обмена веществ

Следует выделить основные правила, придерживаясь которых, человек теряет лишние килограммы без вреда для здоровья:

правильное питание, индивидуально составленная диета;

занятия спортом;

здоровый сон;

насыщение организма необходимыми витаминами;

отсутствие стрессовых ситуаций.

Рассмотрим более детально каждый из приведенных пунктов:

Правильное питание

В первую очередь, важно удалить из ежедневного рациона вредные продукты, которые приводят к замедлению метаболизма:

жирную пищу;

мучные и макаронные изделия;

алкогольные и газированные напитки;

колбасные изделия;

соусы, кетчуп, майонез.

Не рекомендуется употребление жареных блюд, чрезмерно острой или сладкой пищи.

Включать в рацион следует:

не жирное мясо и рыбу;

морепродукты;

зерновой хлеб;

овощи и фрукты;

молочную продукцию;

яйца;

зелень, шпинат, брокколи;

различные виды каш;

бобовые.

Отдавать предпочтение лучше варенным и тушеным блюдам, а также приготовлению пищи на пару. В небольшом количестве рекомендуется ввести в рацион некоторые виды специй, помогающие в ускорении метаболизма – перец чили, куркума, гвоздика, карри, имбирь.

Но важно помнить – чрезмерное употребление этих специй может привести к раздражению слизистой, и, как следствие, к проблемам в работе желудка.

Ускорить обмен веществ и похудеть поможет дробное питание небольшими порциями не менее четырех раз в день, с перерывом от трех до пяти часов между приемами пищи.

Не отказывайтесь от завтрака – данный прием пищи запускает работу организма и является основным за день. При отсутствии плотного, питательного завтрака, организм, предчувствуя возможность голодовки, замедляет процессы обмена веществ и начинает накапливать лишний жир.

Последний прием пищи должен быть не в 6 вечера, а не позднее, чем за два часа до отхода ко сну. Сильное чувство голода стимулирует организм откладывать лишние жиры и мешает правильной работе обмена веществ.

Ежедневно нужно выпивать не менее двух литров очищенной воды. Чтобы похудеть, также рекомендуется употребление зеленого чая без сахара. Кофе можно пить, но в умеренных количествах, поскольку этот напиток выводит жидкость из организма.

Прекрасное влияние на работу организма оказывает стакан теплой воды, выпитый с утра натощак. Обратите внимание – при приеме пищи, во избежание растягивания стенок желудка, не следует запивать еду водой

Обязательны к употреблению продукты, в состав которых входит белок, поскольку он дольше перевариваются организмом. Это приводит к усиленным энергетическим затратам и разгону метаболизма.

Занятия спортом

Регулярные умеренные физические тренировки помогут избавиться от лишнего веса и разогнать обмен веществ и метаболизм. Запомните – после качественного занятия спортом, организм продолжает поддерживать ускоренную работу всех процессов на протяжении суток.

Максимальная эффективность отмечается при езде на велосипеде, размеренном беге, плавании и занятиях аэробикой. Чуть меньше пользы приносят регулярные занятия в тренажерном зале.

В спорте также необходимо придерживаться основных правил:

для достижения максимального положительного эффекта, заниматься следует не менее трех дней в неделю по часу;

обязательно чередование тяжелых физических нагрузок с более легкими;

за два часа до начала тренировки нужно употребить небольшую порцию пищи богатой на углеводы. После занятий, для закрепления эффекта, нельзя есть еще два часа;

во избежание обезвоживания организма, тренируясь, следует постоянно пить воду небольшими порциями.

Большую пользу на работу организма оказывает ходьба – возьмите в привычку пользоваться лестницей вместо лифта и совершать ежедневно вечернюю получасовую прогулку.

Здоровый сон

Статистика показывает, что большинство людей, страдающих от избыточного веса, основную рабочую активность проявляют в ночные часы. Человеческий организм, чувствуя нехватку отдыха, начинает затрачивать лишнюю энергии на обеспечение активности, что часто приводит к злоупотреблениям в еде.

Для стабилизации работы всех процессов в человеческом организме, следует спать не меньше восьми часов в день, поскольку хроническая усталость приводит к проблемам гормонального характера, что приводит к накоплениям лишнего жира.

Насыщение организма необходимыми витаминами

Помимо сбалансированного питания, важно следить за постоянным поступлением вместе с пищей в организм витамин и полезных веществ. Не следует пренебрегать включением в ежедневный рацион свежих овощей и фруктов, мясной или рыбной продукции. Помимо этого, в качестве профилактики рекомендуется дважды в год пропивать месячный витаминный курс.

Соблюдение вышеперечисленных принципов, поможет похудеть в домашних условиях без особого труда. Кроме того, описанный образ жизни окажет положительное влияние на внешний вид и работу организма в целом.

Не следует забывать о пользе одного разгрузочного дня в неделю, рацион которого каждый человек подбирает для себя индивидуально. Большой популярностью пользуются кефирные или гречневые разгрузочные дни, а также питание в течение всего дня одним определенным продуктом.

Обратите внимание – для достижения максимального эффекта важно комплексное соблюдение всех правил. Достигнув желаемого результата, не следует расслабляться – резкое возвращение к старым привычкам незамедлительно вернет потерянный вес. В целом, рекомендуется постоянно придерживаться описанного образа жизни, что поможет гораздо дольше сохранить внешнюю и внутреннюю молодость.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet