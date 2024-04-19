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Как разогнать обмен веществ: Избавляемся от лишнего веса без вреда для здоровья

Источник: nashsport.net 19 апреля 2024 6546
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Особенно важно уделять внимание правильной работе обмена веществ после сорока лет. В этом возрасте происходит постепенное уменьшение мышечной массы организма и нередко отмечается нехватка витамина D. Эти нюансы приводят к ухудшению метаболизма, что негативно сказывается на внешнем виде и работоспособности организма в целом.

Как разогнать обмен веществ: Избавляемся от лишнего веса без вреда для здоровья

Стремясь достичь идеального веса, большинство людей используют препараты для похудения, либо обращаются за помощью к диетам. Стоит заметить, что нередко первопричина лишнего веса заключается в неправильном обмене веществ в организме. Прежде чем переходить к радикальным мерам, необходимо выявить причину замедленного метаболизма и найти способ разогнать его без применения лекарств.

Как разогнать метаболизм

  • Основные аспекты, влияющие на замедление метаболизма
  • Способы разгона обмена веществ на дому
  • Правильное питание
  • Занятия спортом
  • Здоровый сон
  • Насыщение организма необходимыми витаминами

Основные аспекты, влияющие на замедление метаболизма

  • малоподвижный образ жизни;
  • неправильно составленный рацион, частое употребление фастфуда и  алкогольных напитков;
  • генетическая предрасположенность к полноте;
  • нарушения в работе эндокринной системы, гормональные сбои.

Как разогнать обмен веществ

Особенно важно уделять внимание правильной работе обмена веществ после сорока лет. В этом возрасте происходит постепенное уменьшение мышечной массы организма и нередко отмечается нехватка витамина D. Эти нюансы приводят к ухудшению метаболизма, что негативно сказывается на внешнем виде и работоспособности организма в целом.

Метаболизм может быть нескольких видов:

  • Активный, который активизируется при регулярных физическими нагрузками и характеризуется выделением энергии во время спортивных занятий.
  • Основной – протекает в человеческом организме в течение всего дня.
  • Пищеварительный – вступает в активную работу при переработке съеденной пищи.

Основные затраты энергии происходят на основном и пищеварительном метаболизме. Из этого можно сделать вывод – усиленные физические нагрузки, при неправильном питании, не оказывают положительного влияния на ускорение обмена веществ и метаболизма.

Способы разгона обмена веществ 

Следует выделить основные правила, придерживаясь которых, человек теряет лишние килограммы без вреда для здоровья:

  • правильное питание, индивидуально составленная диета;
  • занятия спортом;
  • здоровый сон;
  • насыщение организма необходимыми витаминами;
  • отсутствие стрессовых ситуаций.

Рассмотрим более детально каждый из приведенных пунктов:

Как разогнать обмен веществ: Избавляемся от лишнего веса без вреда для здоровья

Правильное питание

В первую очередь, важно удалить из ежедневного рациона вредные продукты, которые приводят к замедлению метаболизма:

  • жирную пищу;
  • мучные и макаронные изделия;
  • алкогольные и газированные напитки;
  • колбасные изделия;
  • соусы, кетчуп, майонез.

Не рекомендуется употребление жареных блюд, чрезмерно острой или сладкой пищи.

Включать в рацион следует:

  • не жирное мясо и рыбу;
  • морепродукты;
  • зерновой хлеб;
  • овощи и фрукты;
  • молочную продукцию;
  • яйца;
  • зелень, шпинат, брокколи;
  • различные виды каш;
  • бобовые.

Отдавать предпочтение лучше варенным и тушеным блюдам, а также приготовлению пищи на пару. В небольшом количестве рекомендуется ввести в рацион некоторые виды специй, помогающие в ускорении метаболизма – перец чили, куркума, гвоздика, карри, имбирь.

Но важно помнить – чрезмерное употребление этих специй может привести к раздражению слизистой, и, как следствие, к проблемам в работе желудка.

Ускорить обмен веществ и похудеть поможет дробное питание небольшими порциями не менее четырех раз в день, с перерывом от трех до пяти часов между приемами пищи.

Не отказывайтесь от завтрака – данный прием пищи запускает работу организма и является основным за день. При отсутствии плотного, питательного завтрака, организм, предчувствуя возможность голодовки, замедляет процессы обмена веществ и начинает накапливать лишний жир.

Последний прием пищи должен быть не в 6 вечера, а не позднее, чем за два часа до отхода ко сну. Сильное чувство голода стимулирует организм откладывать лишние жиры и мешает правильной работе обмена веществ.

Ежедневно нужно выпивать не менее двух литров очищенной воды. Чтобы похудеть, также рекомендуется употребление зеленого чая без сахара. Кофе можно пить, но в умеренных количествах, поскольку этот напиток выводит жидкость из организма.

Прекрасное влияние на работу организма оказывает стакан теплой воды, выпитый с утра натощак. Обратите внимание – при приеме пищи, во избежание растягивания стенок желудка, не следует запивать еду водой

Обязательны к употреблению продукты, в состав которых входит белок, поскольку он дольше перевариваются организмом. Это приводит к усиленным энергетическим затратам и разгону метаболизма.

Как разогнать обмен веществ: Избавляемся от лишнего веса без вреда для здоровья

Занятия спортом

Регулярные умеренные физические тренировки помогут избавиться от лишнего веса и разогнать обмен веществ и метаболизм. Запомните – после качественного занятия спортом, организм продолжает поддерживать ускоренную работу всех процессов на протяжении суток.

Максимальная эффективность отмечается при езде на велосипеде, размеренном беге, плавании и занятиях аэробикой. Чуть меньше пользы приносят регулярные занятия в тренажерном зале.

В спорте также необходимо придерживаться основных правил:

  • для достижения максимального положительного эффекта, заниматься следует не менее трех дней в неделю по часу;
  • обязательно чередование тяжелых физических нагрузок с более легкими;
  • за два часа до начала тренировки нужно употребить небольшую порцию пищи богатой на углеводы. После занятий, для закрепления эффекта, нельзя есть еще два часа;
  • во избежание обезвоживания организма, тренируясь, следует постоянно пить воду небольшими порциями.
  • Большую пользу на работу организма оказывает ходьба – возьмите в привычку пользоваться лестницей вместо лифта и совершать ежедневно вечернюю получасовую прогулку.

Как разогнать обмен веществ: Избавляемся от лишнего веса без вреда для здоровья

Здоровый сон

Статистика показывает, что большинство людей, страдающих от избыточного веса, основную рабочую активность проявляют в ночные часы. Человеческий организм, чувствуя нехватку отдыха, начинает затрачивать лишнюю энергии на обеспечение активности, что часто приводит к злоупотреблениям в еде.

Для стабилизации работы всех процессов в человеческом организме, следует спать не меньше восьми часов в день, поскольку хроническая усталость приводит к проблемам гормонального характера, что приводит к накоплениям лишнего жира.

Как разогнать обмен веществ: Избавляемся от лишнего веса без вреда для здоровья

Насыщение организма необходимыми витаминами

Помимо сбалансированного питания, важно следить за постоянным поступлением вместе с пищей в организм витамин и полезных веществ. Не следует пренебрегать включением в ежедневный рацион свежих овощей и фруктов, мясной или рыбной продукции. Помимо этого, в качестве профилактики рекомендуется дважды в год пропивать месячный витаминный курс.

Соблюдение вышеперечисленных принципов, поможет похудеть в домашних условиях без особого труда. Кроме того, описанный образ жизни окажет положительное влияние на внешний вид и работу организма в целом.

Не следует забывать о пользе одного разгрузочного дня в неделю, рацион которого каждый человек подбирает для себя индивидуально. Большой популярностью пользуются кефирные или гречневые разгрузочные дни, а также питание в течение всего дня одним определенным продуктом.

Обратите внимание – для достижения максимального эффекта важно комплексное соблюдение всех правил. Достигнув желаемого результата, не следует расслабляться – резкое возвращение к старым привычкам незамедлительно вернет потерянный вес. В целом, рекомендуется постоянно придерживаться описанного образа жизни, что поможет гораздо дольше сохранить внешнюю и внутреннюю молодость.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Да, не всегда диеты работают хорошо. Зашлакованность организма мешает нам в этом процессе. Я предпочитаю курсом эваларовскую спирулину пропить, она помогает и аппетит снизить, сахар нормализовать. Удобно на сайте фитомаркета заказывать, всегда есть в наличии. Также хочу заметить, что она способствует укреплению иммунной системы.

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