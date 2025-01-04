Как «разбудить» блуждающий нерв и улучшить своё самочувствие?

Для того чтобы разбудить блуждающий нерв и почувствовать себя лучше, необходимо сконцентрироваться на дыхании. Это позволит активировать определенные процессы в организме и наполнить его жизненной силой.

У каждого из нас имеется 12 пар нервов, которые берут своё начало в черепе. Самым интересным и важным из них является, пожалуй, десятый — блуждающий нерв. Блуждающий нерв является частью парасимпатической нервной системы и имеет ряд конкретных функций. И они очень интересны! Именно этот нерв помогает нам расслабиться, успокоиться, бороться со стрессами и нервным напряжением. Иными словами, именно блуждающий нерв отвечает за наше душевное благополучие, и от него зависит, насколько высоким будет качество нашей жизни.

Блуждающий нерв: что это такое, связь с самочувствием человека и техника, чтобы "разбудить" блуждающий нерв

Где располагается блуждающий нерв?

Блуждающий нерв и самочувствие человека

Техника, которая позволит «разбудить» блуждающий нерв

Далеко не все из нас знают, насколько важное значение нашего здоровья он имеет.

Безусловно, у этого есть своё объяснение: мы больше сосредоточены на внешних стимулах, чем на ощущениях собственного тела. Мало кто из нас умеет терпеливо слушать его.

Предлагаем выделить 30 минут на то, чтобы научиться пробуждать блуждающий нерв. Если заниматься этим ежедневно, положительные перемены не заставят себя ждать.

Где располагается блуждающий нерв?

Блуждающий нерв берет своё начало в продолговатом мозге. После чего он проделывает довольно долгий путь, проходя через:

Глотку

Пищевод

Гортань

Трахею

Бронхи

Сердце

Желудок

Поджелудочную железу

Печень

При этом блуждающий нерв пересекается с различными артериями и нервными окончаниями.

Этот нерв напоминает трассу, которая проходит через всю верхнюю часть нашего организма и отвечает за многие важные процессы:

благодаря ему мы обладаем чувствительностью;

он стимулирует мускулатуру, которая участвует в речи;

регулирует дыхание;

стимулирует выработку окситоцина (гормона любви, нежности и материнской привязанности);

регулирует работу печени и поджелудочной железы;

именно блуждающий нерв запускает такой процесс, как икота.

Блуждающий нерв и самочувствие человека

Каждому из нас знакомо ощущение, когда после приёма пищи мы чувствуем усталость, нам хочется прилечь и позволить себе короткую сиесту.

Эти ощущения можно объяснить работой блуждающего нерва. После еды нашему организму требуется большое количество энергии для переваривания пищи.

Блуждающий нерв даёт нам команду расслабиться, в результате чего нас наполняют эти ощущения.

При этом блуждающий нерв не только контролирует наше пищеварение, но и следит за тем, чтобы наше сердце не было перегружено.

Так, некоторые люди страдают так называемыми вазовагальными обмороками.

Когда человек оказывается слишком возбужденным, испытывает сильные эмоции или страх, блуждающий нерв вызывает потерю сознания. Это происходит довольно редко.

Помимо этого, данный нерв регулирует работу иммунной системы человека и отвечает за регенерацию клеток.

человека и отвечает за Также эта удивительная нервная структура вызывает чувство сытости.

Блуждающий нерв имеет прямое отношения к пищеварительным процессам. Он выступает в роли регулятора, контролирующего аппетит. Благодаря ему мы понимаем, что съели достаточное количество пищи. Когда мы испытываем стресс, наш аппетит снижается или, наоборот, возникает тяга к еде.

Как вы успели заметить, блуждающий нерв задействован во многих важных процессах жизнедеятельности нашего организма: от него зависят наши расслабление, сытость, вес, аппетит… Удивительно, правда?

Техника, которая позволит «разбудить» блуждающий нерв

Эта техника довольно проста, а ее выполнение займёт около тридцати минут. Рекомендуется ежедневно уделять внимание этой процедуре в одно и то же время.

Безусловно, эта процедура похожа на другие техники релаксации и практики осознанности. Ключевой момент подобных техник заключается в том, чтобы придерживаться определённого типа дыхания.

Итак, что же нужно сделать? Для пробуждения блуждающего нерва необходимо выполнить следующие шаги:

Наденьте удобную и просторную одежду.

Расположитесь на наклонной поверхности так, чтобы голова находилась ниже тела (позиция Тренделенбурга).

Положите на лоб ткань, смоченную в прохладной воде.

Вдыхайте воздух через нос на протяжении 6 секунд, наполняя им нижнюю часть живота (брюшной тип дыхания).

Задержите воздух на 6 секунд, сокращая мышцы живота так, будто бы защищаетесь от удара.

Выполните глубокий выдох на протяжении 7 секунд, надувая живот и складывая губы в трубочку. Это позволяет наполнить организм кислородом и активировать блуждающий нерв.

Повторите технику 7 раз.

После этого рекомендуется занять удобное положение и подождать 5 минут, прежде чем подниматься. Расслабьтесь. После рекомендуется выпить стакан прохладной воды.

Итак, речь идёт о довольно простом упражнении. Его цель — выработать наиболее здоровый тип дыхания, который позволяет активировать многие важные процессы в нашем организме.опубликовано econet

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