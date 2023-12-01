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Как распознать воспалительный процесс в организме?

Автор: Econet 01 декабря 2023 6382
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Определенные факторы провоцируют воспалительный процесс в теле. Это могут быть, например, пищевая аллергия, резистентность к инсулину и некоторые продукты. Что можно исключить из своего рациона и как уберечь свое здоровье от воспалений? Предлагаем краткий обзор причин, ведущих к воспалительному процессу. 

Как распознать воспалительный процесс в организме?

В чем опасность воспаления в организме? Рак имеет свойство мигрировать в область воспаления. Также при воспалении возникает иммунная реакция с гистаминами. Избыток гистаминов в организме вызывает утомление, усталость, заложенность, слизь. Но есть способы уменьшить воспаление. Для начала важно определить его причины.

10 причин воспалений в организме

Вот краткий обзор причин, ведущих к воспалению. 

Пищевая аллергия 

Когда вы едите то, на что у вас аллергия, в организме начинается воспаление. Процесс происходит обычно в тонком или толстом кишечнике. Одни части организма могут иметь на что-то аллергию, а другие – нет. Например, у нижнего отдела тонкой кишки возможна аллергия на глютен. И это может спровоцировать язву, раздражение, воспаление. И развивается колит, дивертикулит (все, что заканчивается на –ит, - это воспаление). Наиболее распространенные пищевые аллергены: молочные продукты и орехи (арахис).

Инсулинорезистентность

При ней будет развиваться больше воспалений. Тело будто деревянное, возникают боли в суставах. Инсулинорезистентность возникает из-за сахара., а сахар тесно связан с воспалением. Речь не только об обычном сахаре, но и обо всех скрытых сахарах: в соке, макаронах, хлебе, хлопьях, подсластителях. Это самая распространенная причина воспаления. Стоит изменить диету – и воспаление проходит.

Как распознать воспалительный процесс в организме?

Кортизол

Это противовоспалительный гормон надпочечников. Он теоретически должен избавлять от воспаления. Если кортизола мало, это значит, что есть резистентность к кортизолу. Где-то в организме он низкий/высокий или вообще не вырабатывается из-за усталости надпочечников. Так возникает воспаление. Болезнь Аддисона – это надпочечная недостаточность, когда воспаление в организме повсюду. Тогда приходится принимать стероиды. Например, пригнизон (синтетический кортизол). Существует много воспалительных состояний: от аутоиммунных недугов до проблем с кожей, артрита. Все они связаны с низким кортизолом.

Старые травмы

Если есть старые травмы, растяжение, перелом, ушиб копчика, - сустав воспаляется, утрачивает подвижность, в нем нарушено кровообращение. Но если вы соблюдаете интервальное голодание, можно уменьшить воспаление даже от старых травм.

Как распознать воспалительный процесс в организме?

Инфекция

Очень распространенная причина воспаления. Воспаление возникает, потому что это реакция иммунной системы, которая атакует инородные элементы. У многих людей есть дрожжи, кандида, вирусы, бактериальные инфекции в определенных частях тела и чрезмерный рост болезнетворных бактерий. 

Оксиданты

Это может быть и слишком большой объем сахара, и спиртное, и фаст-фуд, железо. Свободное железо очень агрессивно – оно создает окисление в организме, разрушая его. Оно проникает в мозг и окисляет его. Оно окисляет артерии и создает эффект ржавчины, и тогда организму необходимо восстанавливать ткани с помощью кальция и холестерина. Это называется бляшки. Они образовываются в мозге, в сердце и в прочих местах. 

Оксиданты могут создавать воспаление потому что происходит иммунная реакция. Бактерии (и хорошие, и плохие) едят железо. И поэтому, когда развивается воспаление, организм начинает прятать и выводить железо в качестве защитного механизма, чтобы патогены не могли им питаться. И резко может возникнуть нехватка железа и даже анемия. Всякий раз, когда у вас слишком много железа, будет больше инфекции, больше оксидантов и больше проблем.

Алкоголь, фаст-фуд

Когда печень повреждена, в организме будет много воспалений.

Жирные кислоты омега-6

Соевые и кукурузные масла вызывают воспаление. Это ГМО. 

Сырые орехи и семена

В этих продуктах есть ингибиторы ферментов. Они могут вызывать проблемы с пищеварением, особенно с желчным пузырем. Если потреблять много орехов, особенно не пророщенных, не замоченных в воде на ночь и затем не просушенных, это вызывает воспаление.

Желчный пузырь 

Часто бывает застой желчи по разным причинам: от нездоровой еды или сахара. Желчный пузырь опухает. Там происходит застой, вырабатывается мало желчи. Кишечник вздувается и воспаляется. И желудок воспаляется во время еды. Также уже указанные проблемы с кортизолом могут быть причиной воспаления кишечника. Сложности с желчным пузырем вызовут не только отек и воспаление в пищеварительном тракте, но боль будет отдавать в правое плечо, шею и лопатку. Все воспаление в этой стороне идет от желчного пузыря. Чтобы проверить, нажмите справа под грудной клеткой, помассируйте эту область пару минут, и боль пройдет. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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