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Как распознать признаки аппендицита

Автор: Econet 08 марта 2024 6850
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Мы привыкли считать аппендицит проблемой детей и молодых людей. На самом деле приступ может случиться у человека в любом возрасте. И важно вовремя обратиться за помощью, чтобы не произошел разрыв аппендикса. Вот главные симптомы аппендицита.

Как распознать признаки аппендицита

Аппендицит относят к болезням пищеварительных органов, единственный путь его лечения – хирургическое вмешательство. Аппендикс (орган, который воспаляется) является придатком слепой кишки.  Длина его 2-20 см, диаметр - 1 см. В ходе эволюции аппендикс совершенно утратил свое значение в организме, но у него имеются второстепенные функции.  

Симптомы аппендицита: что можно и чего не следует делать при приступе

Когда произойдет воспаление аппендикса спрогнозировать невозможно, оно может случиться и у ребенка, и у человека преклонных лет. Обычно аппендицит дает о себе знать до 20 лет.

В аппендиксе скапливается гной, который становится причиной боли с правой стороны живота. Потребуется безотлагательная госпитализация, так как в таком состоянии орган значительно увеличивается в объеме и может лопнуть. А это чревато развитием крайне опасного перитонита.

Симптоматика аппендицита

Болевые ощущения в животе — симптом воспаления, но не обязательно признак аппендицита.

Аппендикс отвечает за производство кишечного сока. Но без него вполне можно существовать.  

Сильная боль с правой стороны желудочно-кишечного тракта - один из симптомов аппендицита. Сама боль может перемещаться в разные области живота.

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Как распознать признаки аппендицита

Ключевые признаки аппендицита:

  • усиление боли в области животе при надавливании / кашле;
  • постоянное напряжение мускулатуры живота;
  • поза лежа на боку, ноги поджаты позволяет снизить боль;
  • тошнота и рвота - при остром аппендиците;
  • повышение температуры тела.

Подтвердить диагноз может доктор после диагностики.  

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Как вести себя при аппендиците

  • Важно срочно обратиться к врачу.
  • Не рекомендуется передвигаться самостоятельно, принимать болеутоляющие лекарства.
  • Нельзя принимать пищу и пить. Если мучит сильная жажда, допустимо сделать 1-2 маленьких глотка воды.
  • Не стоит греть место, где локализована боль (высокие температуры могут вызвать развитие воспаления и стать причиной разрыва аппендикса). 
  • Рекомендуется принять положение лежа горизонтально и ждать квалифицированной помощи.

Не нужно надеяться, что аппендицит «пройдет» сам собой. Если он дал о себе знать, его непременно следует удалить при помощи операции, пока ситуация не ухудшилась, и он не угрожает жизни. Даже снижение интенсивности болей не считается утешительным сигналом. Даже наоборот, это говорит о том, что требуется немедленная госпитализация.

От аппендицита не застрахован ни один человек. Поэтому будьте внимательны к своим ощущениям, не игнорируйте боли любого характера. 

Что может стать профилактикой аппендицита?

Рекомендуется ввести в свой пищевой протокол большое количество свежих овощей и фруктов. В них присутствует клетчатка (растительные волокна), которая положительно влияет на функции кишечника.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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