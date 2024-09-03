Как принимать Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 играет важную роль в организме человека. Он влияет на процессы жизнедеятельности и даже может приостановить старение. Узнайте подробнее про этот ценный фермент, с какими проблемами он помогает справиться и почему Q10 пользуется популярностью у спортсменов.
Коэнзим Q10 представляет собой вещество, секретируемое нашим организмом. Оно необходимо для поддержки его жизнедеятельности. Дефицит коэнзима Q10 может вызвать серьезные патологические процессы в организме. Тогда возникает необходимость введения в организм данного нутриента посредством биологически активных добавок и пищевых продуктов.
Коэнзим Q10 позитивно воздействует на механизмы жизнедеятельности: усиливает общую выносливость, замедляет реакции распада и, следовательно, процессы старения, борется со злокачественными образованиями, недугами сердца и сосудов и иными патологическими состояниями.
Убихинон является окисленной формой коэнзима. Он был обнаружен в митохондриях клеток. Убихинон помогает продуцировать энергию в форме АТФ и присутствует в электронно-транспортной цепи клеток.
Воздействие убихинона:
Коензим Q10 комбинируется с иными веществами, действующими на митохондрии. Как уже упоминалось, он участвует в генерировании энергии. Данные свойства позволяют применять данный фермент в следующих областях медицины:
Откуда можно получить коэнзим? Источником его выступают следующие продукты: рыба жирных сортов, определенные категории мяса и субпродукты, цельнозерновые продукты, рис, соевые бобы, яйца, зелень. Целесообразно сбалансировать свой рацион таким образом, чтобы избежать нехватки или переизбытка ценных веществ (в противном случае возникнет вероятность неполноценного усвоения убихинона).
Свойство синтезировать убихинон максимально проявляется в молодости и при присутствии в организме в достаточных объемах витаминов A, C, комплекса B и тирозина. С возрастом содержание убихинона быстро снижается, и возникает высокая вероятность прогресса следующих недугов:
Доктор может назначить Коэнзим Q10 в качестве профилактики указанных патологий и состояний и их лечения. К тому же, Q10 оказывает реальный антивозрастной эффект.
Коэнзим Q10 представляет собой жирорастворимый кофермент, который достаточно легко усваивается. По результатам воздействия он тождественен витаминным соединениям, откуда и возникло название «псевдовитамин» или «витамин Q10». Больше всего его содержится в таких органах как сердце, почки, печень.
Кофермент Q10, в качестве биодобавки популярен среди спортсменов и употребляется для подъема интенсивности и продолжительности тренировок. Указанная добавка минимизирует гипоксические повреждения тканей, спровоцированные дефицитом в последних кислорода. Отмечена его польза в процессе анаэробных тренировок или горных восхождений.
Показания к употреблению Q10 возможны при:
Продолжительность приема и дозировка коэнзима Q10 – персональны.
Противопоказаниями к употреблению коэнзима Q10 следующие:
Пациентам, страдающим раковыми, кардиологическими и урологическими недугами, прием коэнзима Q10 необходимо согласовать с лечащим доктором.
Что необходимо знать!
Коэнзим Q10 сберегается исключительно в свежих продуктах. При кулинарной обработке он разрушается. Источник Q10 в продуктах: лосось, мясо, арахис, капуста брокколи, шпинат, тофу, фрукты.
Преимущества Q10:
Негативный результат вероятен лишь при несоблюдении рекомендаций. Коэнзим Q10 не токсичен для организма, но его усвоение эффективнее при суточном потреблении максимум 500 мг. Передозировка чревата расстройством пищеварения.
Теперь вы знаете, что Коэнзим Q10 – это вещество, играющее значимую роль в организме человека. Его позитивное воздействие на различные органы и системы дает возможность применения при большом перечне диагнозов. Кроме того, данный фермент пользуется популярностью среди людей, занимающихся интенсивными физическими нагрузками и при профилактике старения. Вводите в свое меню продукты питания, содержащие данное полезное вещество. А при необходимости (непременно проконсультировавшись с врачом) обратите внимание на биодобавку под названием Коэнзим Q10. Крепкого вам здоровья!*опубликовано econet
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