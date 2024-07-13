Как принимать кальций, чтобы не навредить организму

КАЛЬЦИЙ – это микроэлемент, участвующий в построении клеток человеческого организма. Он обеспечивает прочность костей, зубов, ногтей, способствует нормальной работе сердца и других жизненно важных органов, снижает давление и положительно воздействует на процесс свертываемости крови. Дефицит этого минерала может спровоцировать развитие различных проблем со здоровьем, так же, как и его переизбыток, поэтому важно знать, когда и как принимать кальций.
Не стоит заниматься самолечением, принимая кальцийсодержащие препараты без назначения врача или употребляя кальцинированные продукты в большом количестве. Также важно правильно подобрать форму употребления минерала, поскольку организм каждого человека уникален.
Научно доказано, что человеческий организм днем потребляет минимальное количество этого микроэлемента, а ночью – максимальное. Если кальция недостаточно, организм «заимствует» его из костной ткани, что вызывает проблемы с сосудами.
Восполнить дефицит можно с помощью специальных препаратов (назначает врач), при приеме которых нужно придерживаться следующих правил:
Многие пытаются восполнить дефицит микроэлемента посредством употребления молотой яичной скорлупы, костной муки или раковин моллюсков. Но такой подход может нанести колоссальный вред здоровью, поскольку применяя такие источники кальция невозможно рассчитать точную дозировку и к тому же, они могут вызвать аллергию. При приеме содержащих кальций препаратов важно не забывать о необходимости регулярных физических нагрузок, только так удастся укрепить суставы и кости. Препараты следует употреблять курсами – не более 1-2 месяцев.
Нельзя принимать препараты кальция при:
При нехватке кальция нужно постепенно вводить в рацион кальцийсодержащие продукты и употреблять их совместно с магнием и витамином D. Если микроэлемент не будет синтезироваться вместе с D витамином, то надолго не задержится в организме, поэтому важно обогатить рацион продуктами с этим витамином, употреблять которые следует за 4 часа до приема кальцийсодержащих препаратов.
Препараты можно принимать совместно с продуктами, содержащими кальций, к которым относятся:
Составить оптимальный рацион, определить подходящую дозировку препарата и продолжительность его приема сможет врач.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Помимо витамина Д, на усвоение кальция также витамин К2 влияет – он направляет кальций в кости и удерживает там его. Поэтому я вместе с минералом активатор кальция от эвалар принимаю. Удобно. Там сразу все необходимые витамины и сам кальций есть. При небльшом дефиците, можно только этим препаратом хорошо кости урепитьОтветить
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