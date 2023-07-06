Как приготовить «Синий йод»: 2 рецепта

Синим йодом называют йодированный крахмальный раствор, который является особо эффективным лечебным средством широкого применения. После приготовления йод теряет свои высокотоксические и раздражающие свойства, но сохраняет свои качества как полезный элемент и отличный антисептик. Его легко можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Приготовление синего йода

Лечебные эффекты синего йода

обладает значительными противовирусными и противобактериальными свойствами;

оптимизирует состав крови;

уменьшает показатели холестерина и глюкозы в организме;

улучшает эластичность кровеносных каналов;

нормализует артериальное давление;

повышает природный иммунитет;

успокаивает нервную систему.

Наиболее распространенный рецепт

В 50 мл теплой воды добавьте 1,5-2 чайной ложки картофельного крахмала, хорошо размешайте и всыпьте в раствор 10 г (чайную ложку с горкой) сахара и 0,4 г лимонной кислоты, все тщательно перемешайте. Вскипятите 150 мл воды и, помешивая, тоненькой струйкой влейте туда приготовленный крахмальный раствор. Полученную жидкость отставьте для охлаждения, и когда кисель остынет до комнатной температуры, влейте в него 1 чайную ложку аптечного раствора йода. После перемешивания, жидкость окрасится в синий цвет.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Сахар и лимонная кислота выступают в качестве консервантов, они улучшают его вкус, препятствуют разложению на отдельные фракции, продлевают срок годности до нескольких месяцев. Хранить следует в закрытой таре, в холодильнике, до тех пор, пока кисель сохраняет яркий синий цвет. Перед применением его надо сильно взболтать.

Принимать синий йод следует 1 раз в день, через полчаса после еды 1-8 ч. л., запивая молоком или киселем. 5 дней приема, 5 дней перерыв.

Синий йод для людей с чувствительной или ослабленной слизистой оболочкой

В этом рецепте действие йода ослаблено, вследствие контакта с горячей водой. В емкость влейте 50 мл холодной воды, разведите в ней 1,5-2 чайные ложки картофельного крахмала и 1 чайную ложку аптечного раствора йода. Вскипятите стакан воды, дайте 5 минут на остывание и медленно влейте горячую воду в крахмальный раствор йода, при этом, непрерывно помешивайте его ложкой или лопаткой.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet