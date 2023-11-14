Как приготовить шунгитовую воду, защищающую от вирусов и инфекций

Шунгит – это горная порода, в его составе содержится большое количество углерода. Этот минерал обладает избирательными свойствами: он отлично впитывает различные загрязнения, обеззараживает воду, очищая ее от помутнений и неприятных запахов. Шунгитовую воду можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Шунгит обладает полезным свойством – он способен механически воздействовать на воду, очищая ее. Кроме того, минерал одновременно насыщает жидкости макро- и микроэлементами, что придает лечебные характеристики и устраняет вредные побочные эффекты. При употреблении приготовленной жидкости, нормализуется минеральный баланс в организме, улучшается способность самоисцеления и восстановления организма.

Приготовление воды с шунгитом

Чтобы приготовить очищенную и лечебную для организма жидкость, необходимо ее отфильтровать или просто прокипятить. Затем необходимое количество налить в стеклянную или эмалированную емкость и опустить туда камешек горного минерала.

Примерно через полчаса, жидкость приобретает высокую степень бактерицидной активности.

Для примера – количество энтерококка за это время снизится в сто раз, а стрептококка А (возбудитель опасных хронических инфекционных заболеваний), в несколько сот раз.

Если цвет шунгита черный – то 100 г камешка достаточно на 1 литр воды. Настаивать воду нужно в течение 3-х дней. Элитного шунгита понадобится меньше – 60 г на 1 л воды и для полноценной очистки достаточно трех часов, но можно оставить на ночь.

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Шунгитовую воду нельзя готовить в посуде из пластика, металла или непищевого материала, так как они часто вступают в химическую реакцию с веществами, входящими в состав шунгита. Приготовленную жидкость следует держать в посуде из стекла или керамики, подальше от холодильника и других бытовых приборов, чтобы электромагнитные излучения не ухудшили ее качество. Готовьте за 1 раз не более трех литров, чтобы она была всегда свежей.

Польза шунгитовой воды

1. В косметологии – используется для очищения кожи лица: она приобретает гладкость, упругость, небольшие морщины разглаживаются, пропадают прыщики и акне. Эффективно устраняет перхоть, волосы восстанавливаются, значительно улучшается их состояние, некоторые пользователи утверждают, что исчезает ранняя седина.

2. Лечебные полоскания – теплым шунгитовым раствором можно полоскать полости рта и носоглотки при пародонтозе, стоматитах, насморках. Значительно ускоряют процесс выздоровления ингаляции, которые рекомендуют делать при простудах¸ тонзиллитах, бронхитах и других воспалительных процессах в органах дыхания.

Чтобы приготовить ингаляции, 4-5 ст. шунгитовой воды подогрейте до температуры – 90-95о С, прикройте голову пациента пеленкой или полотенцем и пусть он подышит паром в течение нескольких минут.

3. К праздничному столу – шунгитовая вода, особенно минеральная, станет прекрасным дополнением любого праздника, на который подают спиртные напитки. Такая вода препятствует опьянению и устраняет похмельные проявления.

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4. Ванны с шунгитом – такие ванны особенно популярны при физиотерапевтическом лечении в специализированных санаториях, но их также можно приготовить самостоятельно. В домашних условиях вам понадобится примерно 300 г минерала. Наберите ванну теплой воды, температурой около 36 – 38С, положите туда пакетик с измельченными камешками, хорошо прополощите его и выжмите.

Шунгитовые ванны следует принимать 2-3 раза в неделю, по 10 – 15 минут. Такие ванны успокаивают, снижают чувство усталости, помогают при стрессах, оказывают общеукрепляющее воздействие на организм, восстанавливают нормальный сон. После первой водной процедуры заживляются мелкие ранки и трещинки, после нескольких ванн зарубцовываются послеоперационные шрамы и швы, устраняется шелушение, проходят экземы и грибковые заболевания.

Применение шунгитовых ванн особенно полезно после тяжелой физической работы или активных тренировок, при психических перегрузках. Ими рекомендуется воспользоваться после напряженного трудового дня, при аллергических проявлениях или кожных высыпаниях. опубликовано econet

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