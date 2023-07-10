Как преодолеть синдром хронической усталости: 3 совета

✅При синдроме хронической усталости очень важно привить себе здоровые привычки. Универсального лекарства не существует, однако есть несколько способов облегчить неприятные симптомы. Сегодня мы поделимся с вами тремя рекомендациями, которые могут стать ключом к преодолению данного состояния.

Синдром хронической усталости — это заболевание, которое проявляется множеством симптомов. Но самыми заметными, как можно понять из названия, являются упадок сил и истощение организма (физическое и моральное). В долгосрочной перспективе такое состояние в значительной степени снижает качество жизни того, кто от него страдает. Но как же преодолеть синдром хронической усталости? Сегодня мы поделимся с вами советами, которые помогут вам справиться с данным заболеванием.

Синдром хронической усталости. Что делать?

Синдром хронической усталости: причины и симптоматика

3 практических совета, как преодолеть синдром хронической усталости

Заключение

Синдром хронической усталости: причины и симптоматика

Следует отметить, что точные причины развития синдрома хронической усталости неизвестны.

Но считается, что он может быть вызван различными вирусными инфекциями или длительными периодами сильного напряжения или стресса.

А вот симптоматика известна достаточно хорошо, она весьма разнообразна и по-разному влияет на каждого конкретного человека. Наиболее распространенными симптомами являются следующие:

Усталость и истощение, особенно после каких-либо физических или умственных усилий.

Боль в мышцах или суставах, а также головная боль или боль в горле.

Проблемы с концентрацией внимания и памятью.

Увеличение лимфатических узлов.

Невозможность восстановить силы за время ночного отдыха.

Головокружение.

Плохое настроение.

Желудочно-кишечные расстройства.

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3 практических совета, как преодолеть синдром хронической усталости

1. Позаботиться о своем питании

Прежде всего, необходимо сосредоточиться на своем питании. Так вы уже сможете улучшить свое состояние, если страдаете от синдрома хронической усталости. Полноценная и сбалансированная диета может помочь преодолеть типичные для данного заболевания недостатки питания, что приведет к ослаблению симптоматики.

Кроме того, если верить научным исследованиям, хорошая диета улучшает кишечную микрофлору. А это, в свою очередь, уменьшает воспалительные процессы, улучшает нейрокогнитивную функцию и снимает ощущение тревожности. В этом смысле хорошим вариантом является потребление кислых и кисломолочных продуктов (кефир, чайный гриб, квашеная капуста и др.).

Наконец, рекомендуется употребление продуктов, богатых антиоксидантами, таких как какао и пыльца, к примеру. А вот от других продуктов следует отказаться вовсе, так как они могут быть вредными: это алкоголь, кофеин, некоторые виды жиров, молочные продукты и глютен. Специалист поможет вам выявить возможную пищевую непереносимость.

2. Применять терапию

Существуют различные виды терапии, которые могут стать отличной физической и эмоциональной поддержкой для организма при лечении синдрома хронической усталости. Например, когнитивно-поведенческая терапия или лечебная физкультура.

Терапия охватывает три области:

Когнитивную: предлагает различные стратегии для борьбы с симптомами данного синдрома.

Физиотерапию: физиотерапевт может помочь повысить физическую активность. Делается это постепенно (и конечно, терапия подбирается индивидуально).

Психологическую: обеспечивает эмоциональную поддержку для борьбы с чувством тревоги и депрессией.

3. Не забывать про пищевые добавки

Ну и последний (но не по важности) совет: принимайте биодобавки. Некоторые из них действительно эффективны для облегчения симптомов хронической усталости. Они помогают восполнить дефицит питательных веществ (который часто имеется у пациентов с данным расстройством).

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Целесообразно обратиться к врачу, чтобы сдать необходимые анализы. Так вы сможете узнать наверняка, каких питательных веществ вам не хватает, и восполнить этот недостаток.

При синдроме хронической усталости чаще всего назначают:

Ацетил-L-карнитин: эта аминокислота может улучшить когнитивный статус, а также физическую функцию.

Незаменимые жирные кислоты: они могут быть полезны для снятия некоторых симптомов, таких как усталость, мышечная боль, проблемы с концентрацией внимания и депрессия.

Магний: этот минерал является эффективной добавкой при множественных расстройствах и может уменьшить боль, укрепить здоровье мышц и нервную систему.

Витамин В12: этот витамин может быть полезен при хронической усталости, но требуется предварительный анализ. Его недостаток связан с истощением организма, неврологическими изменениями и желудочно-кишечными расстройствами, среди прочих.

Антиоксиданты: например, липоевая кислота, витамин С и витамин Е, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса, а также улучшают функцию митохондрий.

Коэнзим Q10: люди с хронической усталостью часто испытывают дефицит этого питательного вещества.

Заключение

Если синдром хронической усталости — это ваша проблема, то вышеприведенные рекомендации могут оказаться весьма полезными в ее решении. Терапия, здоровая диета и пищевые добавки действительно помогают облегчить симптоматику данного состояния. Но, конечно, медицинского наблюдения и контроля это не отменяет. Будьте здоровы! Верните свою активность! опубликовано econet

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