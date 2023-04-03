Как предупредить и лечить проблемы с почками с помощью питания

Плохая функция почек может быть обусловлена диабетом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. К общим признакам проблем с почками относятся частое мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание и постоянная жажда. Хорошая функция почек имеет большое значение для поддержания гомеостаза в организме, в том числе, рН-уровня и баланса электролитов; кроме того, почки вырабатывают гормоны, производящие красные кровяные тельца и регулирующие артериальное давление.

Почки – парный орган бобовидной формы - расположены чуть ниже грудной клетки по обеим сторонам от позвоночника. В верхней части каждой почки располагаются надпочечники. Каждый день почки фильтруют до 140 литров крови и выводят шлаки с мочой.

Правильное питание - залог здоровья почек

Факторы питания, угрожающие здоровью почек

3 основных фактора питаниядля защиты функции почек

Как рассчитать свою потребность в белке

Переводим идеальную потребность в белке в продукты

Заболевания почек и/или камни

Калий и здоровье почек

Рекомендованная норма потребления калия может различаться

Супер-продукты, полезные для почек

Травы для очищения почек

Одна из причин, по которой нужно пить достаточное количество воды, является обеспечение здоровой функции почек. Ведь хроническое обезвоживание малой степени является одной из наиболее распространенных причин образования камней в почках.

Плохая функция почек также связана с целым рядом других серьезных проблем со здоровьем, включая диабет, гипертонию и болезни сердца. К распространенным признакам заболевания почек относятся:

Частое мочеиспускание

Затрудненное мочеиспускание

Боль или жжение во время мочеиспускания

Постоянная жажда

Хорошая функция почек имеет существенное значение для поддержания гомеостаза в организме, начиная с состава крови. Так, почки отвечают за поддержание надлежащего уровня рН и балансэлектролитов (соотношение натрия, калия и фосфатов).

Кроме того, почки вырабатывают гормоны, производящие красные кровяные тельца и регулирующие артериальное давление.

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Факторы питания, угрожающие здоровью почек

К шлакам, которые задерживаются почками и выводятся с мочой, относятся мочевина и мочевая кислота, образованная в результате расщепления белков и нуклеиновых кислот, соответственно.

Чрезмерное потребление белка увеличивает уровень мочевины, а мочевая кислота является побочным продуктом метаболизма белков и фруктозы. Фруктоза, как правило, увеличивает уровень мочевой кислоты в течение нескольких минут после приема.

Большинство людей употребляют в три-пять раз больше белка, чем им нужно, а фруктозы - в два-четыре раза больше безопасного уровня. Эти два фактора питания, сами по себе, и особенно в сочетании, оказывают существенную нагрузку на ваши почки и способствуют развитию болезней и образования камней в почках.

Образование камней в почках особенно связывают с рационом питания, в котором высоко содержание обработанной фруктозы и других сахаров, поскольку сахар разрушает минеральные связи в организме, препятствуя всасыванию кальция и магния. Фосфорная кислота в безалкогольных напитках также окисляет вашу мочу, способствуя образованию камней.

Обезболивающие препараты также известны своим разрушительным действием на почки, если принимать их в избытке и/или в течение длительного периода времени. К ним относится аспирин, противовоспалительные препараты (НПВП), ибупрофен, напроксен и ацетаминофен – особенно, если их принимать в сочетании с алкоголем, даже в небольших количествах.

3 основных фактора питания для защиты функции почек

Ограничить белок - употребляйте ровно столько, сколько нужно организму. Идеальное потребление белка - около грамма белка на килограмм мышечной массы тела, что для большинства людей составляет от 40 до 70 граммов в сутки.

- употребляйте ровно столько, сколько нужно организму. Идеальное потребление белка - около грамма белка на килограмм мышечной массы тела, что для большинства людей составляет от 40 до 70 граммов в сутки. Ограничить фруктозу до 25 граммов в сутки (около 6 чайных ложек) или менее (особенно, если у вас устойчивость к инсулину/лептину)

(около 6 чайных ложек) или менее (особенно, если у вас устойчивость к инсулину/лептину) Пейте чистую, очищенную воду. Простая замена подслащенных напитков, таких как газированная вода и фруктовые соки, чистой воды имеет огромное значение для улучшения функции почек и общего состояния здоровья.

Как рассчитать свою потребность в белке

В этой формуле сначала нужно определить свою мышечную массу. Для этого отнимите свой процент жира в организме от 100. Например, если у вас 30 процентов жира, то мышечная масса составляет 70 процентов.

Затем умножьте этот процент (в данном случае 0,7) на свой текущий вес, чтобы узнать мышечную массу в килограммах. Например, если вы весите 77 кг, то 0,7 умножить на 77 равно 54 кг мышечной массы тела.

Применяя правило «1 грамма белка», вам нужно будет 54 или чуть менее 60 граммов белка в сутки.

100 – % жира в организме = % мышечной массы X фактический вес X 1 г белка = всего граммов белка (рекомендованная суточная норма потребления)

Пример: у человека с массой тела 77 кг в организме 30% жира

100% общего веса – 30% массы жира = 70% мышечной массы

0.70 X 77 = 54 X 1 = 60 г белка рекомендовано

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Переводим идеальную потребность в белке в продукты

Чтобы узнать, не потребляете ли вы слишком много белка, просто рассчитайте свою мышечную массу, как описано выше, а затем, в течение нескольких дней, записывайте все, что вы едите, и сосчитайте количество ежедневно потребляемого белка из всех источников.

Снова-таки: ваша задача – один грамм белка на килограмм мышечной массы тела, что для большинства людей соответствует 40-70 граммам белка в сутки. Если ваши показатели намного больше, то снизьте цифры, соответственно.

Приведенная ниже таблица может дать вам общее представление о содержании белка во многих продуктах питания. Я лично использую сайт Cronometer.com: там я ввожу все, что я ем, и рассчитываю свои потребности в белке с точностью до грамма.

В 30 г красного мяса, свинины и мяса птицы в среднем содержится 6-9 г белка Для большинства людей идеальной будет 100 г порция мяса (а не стейки по 300 г!), которая обеспечит около 18-27 г белка. В одном яйце содержится примерно 6-8 г белка. Поэтому омлет из двух яиц обеспечит вам приблизительно 12-16 г белка. Если вы добавляете сыр, нужно учесть содержание белка и в нем тоже (посмотрите на этикетке) В 60 г семян и орехи содержится в среднем 4-8 г белка В 120 г вареной фасоли содержится в среднем 7-8 г В 250 г приготовленных зерновых содержится в среднем 5-7 г В 30 г большинства овощей содержится около 1-2 г белка

Заболевания почек и/или камни

Струвитные камни (смешанного типа): чаще встречаются у женщин, почти всегда являются результатом инфекции мочевыводящих путей

чаще встречаются у женщин, почти всегда являются результатом инфекции мочевыводящих путей Цистиновые камни: представляют очень небольшой процент случаев камней в почках. Являются наследственным заболеванием, вследствие которого почки выделяют огромное количество определенных аминокислот (цистинурия)

представляют очень небольшой процент случаев камней в почках. Являются наследственным заболеванием, вследствие которого почки выделяют огромное количество определенных аминокислот (цистинурия) Мочекислые камни: являются побочным продуктом метаболизма белка и фруктозы, часто сопровождаются подагрой. Для профилактики и лечения этих видов камней решающее значение имеет сокращение потребления белка и фруктозы. Прием цитрата калия (который снижает кислотность мочи и уменьшает выведение кальция с мочой) также может помочь предупредить возникновение камней мочевой кислоты.

являются побочным продуктом метаболизма белка и фруктозы, часто сопровождаются подагрой. Для профилактики и лечения этих видов камней решающее значение имеет сокращение потребления белка и фруктозы. Прием цитрата калия (который снижает кислотность мочи и уменьшает выведение кальция с мочой) также может помочь предупредить возникновение камней мочевой кислоты. Камни оксалата кальция: наиболее распространенные. Около 80 процентов почечных состоят из кальция, и около 80 процентов из них являются камнями оксалата кальция. Как правило, они являются результатом недостаточного потребления воды и действия пищевых факторов, включая чрезмерное потребление оксалата, белка и обработанной соли.

Оксалат присутствует в некоторых фруктах и овощах, но большая его часть производится вашей печенью. Если у вас обнаружили камни оксалата, ваш врач может порекомендовать вам избегать продуктов, богатых оксалатом. Кроме того, убедитесь, что вы получаете достаточное количество магния, так как магний помогает предотвратить объединение кальция с оксалатами с образованием камней впоследствии.

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Если у вас камни оксалата кальция, то, вместо сокращения потребления кальция, вы, возможно, решите свести к минимуму количество оксалатов в организме. Соя и пиво - два основных виновника, которых следует избегать. По пока невыясненным причинам, доказано, что грейпфрутовый сок увеличивает риск образования камней в почках, и поэтому его тоже лучше избегать. Кроме того, если у вас в почках камни оксалата кальция, вы захотите отказаться и от других продуктов, содержащих оксалаты большом количестве:

Шпинат

Ревень

Шоколад

Петрушка

Свекла

Большинство бобовых, в том числе зеленая фасоль

Пшеничная и другая зерновая мука

Перец

Орехи

Калий и здоровье почек

Калий – это питательный элемент, которому уделяется большое внимание, если у вас есть заболевание почек. С одной стороны, калий (минерал и электролит) имеет важное значение для нормальной работы клеток, тканей и органов. Он жизненно важен для здоровья сердца, пищеварения, мышечной функции, здоровья костей и многого другого.

Несмотря на то, что калий содержится во многих продуктах, обычно потребляемых в США - в том числе, фруктах, овощах, молочных продуктах, лососе, сардине и орехах - только 2 процента взрослых в США получают рекомендуемое суточное количество – 4 700 миллиграммов (мг).

Это может быть проблемой, поскольку необходимо поддерживать надлежащее соотношение калия и натрия в крови. Если вы употребляете слишком много натрия, что весьма типично, если вы едите много переработанных продуктов, то у вас будет повышенная потребность в калии. Кроме того, риску низкого уровня калия (гипокалиемии) подвержены люди с хроническим синдромом пониженного всасывания, например, страдающие болезнью Крона, или принимающие сердечные лекарства (в частности, петлевые диуретики).

Тем не менее, все, кто не следит за своим рационом и в избытке потребляет обработанные пищевые продукты, не получая свежих, цельных продуктов в достаточном количестве - потенциально подвержены риску недостаточного уровня калия.

Но и с учетом вышесказанного, если у вас есть серьезные нарушения почек, вам, как правило, необходимо ограничить потребление пищи с высоким содержанием калия. Почему? Потому что ваши почки отвечают за поддержание надлежащего количества калия в организме, а, если они работают плохо, то уровень калия может стать чрезмерно повышенным.

Рекомендованная норма потребления калия может различаться

Если ваши почки работают хорошо, рекомендуемое количество калия составляет около 4 700 мг/сут, что также должно быть уравновешено натрием. Как правило, соотношение калия к натрию должно быть около 5:1. Самый простой способ добиться этого соотношения - есть настоящую еду (много свежих овощей), в идеале - органическую и местного производства, чтобы обеспечить оптимальное содержание питательных веществ.

Этот тип рациона употребления цельных продуктов естественным образом обеспечит гораздо большее количество калия по отношению к натрию, в то время как обработанные пищевые продукты практически гарантированно обеспечат вам перевернутое соотношение. Соки из свежих овощей – отличный способ гарантировать получение достаточного количества калия.

Супер-продукты, полезные для почек

Красный болгарский перец: с низким содержанием калия, богатый витаминами А, В6, С, фолиевой кислотой и клетчаткой

с низким содержанием калия, богатый витаминами А, В6, С, фолиевой кислотой и клетчаткой Вишня: богата антиоксидантами и фитохимическими веществами

богата антиоксидантами и фитохимическими веществами Капуста: с низким содержанием калия, богатая витаминами С и К, клетчаткой, а также фитохимическими веществами, защищающими от повреждения свободными радикалами

с низким содержанием калия, богатая витаминами С и К, клетчаткой, а также фитохимическими веществами, защищающими от повреждения свободными радикалами Красный и фиолетовый виноград: богат антиоксидантами; кожица особенно богата ресвератролом

богат антиоксидантами; кожица особенно богата ресвератролом Цветная капуста: с высоким содержанием витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки

с высоким содержанием витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки Арбуз: богатый водой, с мочегонными свойствами, что позволяет вырабатывать больше мочи и избавляться от токсинов

богатый водой, с мочегонными свойствами, что позволяет вырабатывать больше мочи и избавляться от токсинов Чеснок: антиоксидант с противовоспалительными свойствами, препятствует образованию тромбов

антиоксидант с противовоспалительными свойствами, препятствует образованию тромбов Лимонный сок: помогает уменьшить образование камней в почках

помогает уменьшить образование камней в почках Лук: с низким содержанием калия, богат антиоксидантами, особенно, кверцетином, который обладает природными антигистаминными свойствами

с низким содержанием калия, богат антиоксидантами, особенно, кверцетином, который обладает природными антигистаминными свойствами Тыквенные семечки: богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, особенно магнием, который помогает уменьшить риск образования камней в почках

богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, особенно магнием, который помогает уменьшить риск образования камней в почках Яблоки: с высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и противовоспалительных соединений. Сырой органический яблочный уксус полезен для предупреждения появления камней в почках

с высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и противовоспалительных соединений. Сырой органический яблочный уксус полезен для предупреждения появления камней в почках Листовая капуста кале: низкое содержание калия, хороший источник витаминов А и С, богатая железом, что имеет важное значение для здоровья почек. У многих людей с заболеваниями почек отмечается и дефицит железа

низкое содержание калия, хороший источник витаминов А и С, богатая железом, что имеет важное значение для здоровья почек. У многих людей с заболеваниями почек отмечается и дефицит железа Ягоды , в том числе, черника, малина, клубника

, в том числе, черника, малина, клубника Сладкий картофель: богат бета-каротином, витаминами А и С, клетчаткой, хороший источник витамина B6 и калия

Травы для очищения почек

Имбирь: очищает кровь и почки от токсинов

очищает кровь и почки от токсинов Красный клевер: диуретик, который стимулирует удаление отходов из почек

диуретик, который стимулирует удаление отходов из почек Куркума: обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, которые помогают предотвратить и лечить инфекции и воспаление почек

обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, которые помогают предотвратить и лечить инфекции и воспаление почек Филлантус: в Южной Америке применяется для раздробления камней в почках (его испанское название означает «то, что разбивает камни»)

в Южной Америке применяется для раздробления камней в почках (его испанское название означает «то, что разбивает камни») Одуванчик: естественное мочегонное средство, которое помогает укрепить почки и облегчить проблемы мочевыводящих путей

естественное мочегонное средство, которое помогает укрепить почки и облегчить проблемы мочевыводящих путей Корень гортензии: средство американских индейцев для лечения камней в почках

средство американских индейцев для лечения камней в почках Крапива: естественное мочегонное средство, которое помогает очистить кровь и лечить инфекций мочевых путей; богата железом, что делает ее полезной для кроветворения

естественное мочегонное средство, которое помогает очистить кровь и лечить инфекций мочевых путей; богата железом, что делает ее полезной для кроветворения Трава «медвежьи ушки » помогает лечить заболевания мочевого пузыря и мочевыводящих путей

» помогает лечить заболевания мочевого пузыря и мочевыводящих путей Корень алтея: естественное мочегонное средство, которое помогает лечить инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, а также камни в почках

естественное мочегонное средство, которое помогает лечить инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, а также камни в почках Посконник пурпурный (почечный корень) : индейское средство для здоровья почек и мочевыводящих путей

: индейское средство для здоровья почек и мочевыводящих путей Можжевельник: улучшает функцию почек и помогает лечить инфекции мочевыводящих путей и камни почек и/или мочевого пузыря. Не применяйте можжевельник, если у вас инфекция почек и/или вы беременны. Также не принимайте его более четырех недель непрерывно

улучшает функцию почек и помогает лечить инфекции мочевыводящих путей и камни почек и/или мочевого пузыря. Не применяйте можжевельник, если у вас инфекция почек и/или вы беременны. Также не принимайте его более четырех недель непрерывно Корень золотарника: средство американских индейцев, традиционно используется для поддержания здоровья почек и мочевыводящих путей

средство американских индейцев, традиционно используется для поддержания здоровья почек и мочевыводящих путей Корень тысячелистника: природное мочегонное средство с антисептическими и противовоспалительными свойствами; полезно при инфекциях мочевыводящих путей.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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