Как предотвратить повышение уровня гормона эстрогена

Частое употребление продуктов с эстрогеном нарушает гормональный баланс и работу иммунной системы, провоцирует развитие хронической усталости, гипотиреоза, бесплодия и даже онкологии. Изменение гормонального фона и развитие различных заболеваний может происходить под воздействием ксеноэстрогенов – природных либо синтетических веществ, имитирующих настоящий гормон. Чтобы этого не допустить, необходимо следить за питанием.

Ксеноэстрогены снижают эффективность некоторых способов лечения онкологии и вызывают ряд серьезных проблем со здоровьем. Разберемся, что провоцирует повышение уровня эстрогенов в человеческом организме и какими продуктами нельзя злоупотреблять.

Держим уровень эстрогена под контролем

Употребление каких продуктов стоит ограничить?

1. Зерновые. Недавние исследования показали, что включение в рацион продуктов с имитаторами эстрогена существенно снижают эффективность комбинированных препаратов, направленных на лечение рака молочной железы в период постменопаузы у женщин. «Опасные» вещества содержатся в кукурузе, пшенице и прочих зерновых, поэтому стоит ограничить их потребление во время лечения. К слову такие вещества провоцируют раннее развитие груди у девочек и негативно влияют на половое развитие сельскохозяйственных животных.

2. Молочная и мясная продукция.

При производстве молочной и мясной продукции часто применяются антибиотики и гормоны, нарушающие уровень естественных гормонов животных, поэтому можно предположить, какие продукты едим мы. Доказано, что большинство продуктов животного происхождения имеют в составе 17β-эстрадиол, особенно много его содержится в курином и свином мясе. При чрезмерном употреблении промышленных молочных и мясных продуктов увеличивается риск развития рака предстательной железы и яичек у мужчин.

3. Алкогольные напитки.

Для производства спирта используются некоторые растения, содержащие эстрогеноподобные вещества. Доказано, что у мужчин, злоупотребляющих алкоголем, слабо развиваются яички. К повышению уровня эстрогена приводит даже употребление вина и пива. В организме женщин алкоголь меняет метаболизм эстрогенов и повышает риск развития рака молочной железы на 7-20%.

4. Бутилированная и водопроводная вода.

Многие вместо водопроводной воды употребляют бутилированную, но она может быть более опасной для здоровья в виду высокого содержания эстрогеновых соединений. Вода, которая выпускается в пластиковых бутылках, содержит в три раза больше эстрогенов, чем вода в стекле.

5. Пищевые добавки.

Часто такие добавки используют для продления срока хранения продуктов, к примеру, чтобы увеличить период хранения креветок и прочих ракообразных применяется 4-гексилрезорцин. Для лучшей сохранности масел и жиров применяется пропилгаллат. Чтобы минимизировать риск развития серьезных заболеваний, стоит ограничить потребление рафинированного масла, фаст-фуда, сухих приправ для супов и готовой мясной продукции (сосисок, колбас, бекона), поскольку в их составе помимо главных «нарушителей» содержатся канцерогены, повышающие риск развития рака.

Прочие источники эстрогенов

1. Бисфенол – пластификатор, привычное бытовое химическое вещество, которое оказывает токсическое воздействие на организм. Переизбыток бисфенола способен преобразовать клетки молочной железы в злокачественные, спровоцировать развитие рака предстательной железы и ряд других серьезных болезней. Бисфенол содержится в консервированных продуктах, напитках в пластиковой таре.

2. Фталаты – пластифицирующие вещества, мешающие развитию здоровых клеток. Такие вещества мы часто вдыхаем, поскольку они содержатся в средствах личной гигиены, ароматических свечах, ароматизаторах, косметике, стиральных порошках.

3. Определенные эфирные масла – некоторые масла влияют на гормональный фон и не лучшим образом. Поэтому пользоваться данной продукцией стоит с осторожностью.

Эстрогенными эффектами обладают следующие виды масел:

лавандовое;

чайного дерева;

шалфея;

герани;

жасмина.

Как снизить влияние эстрогенов на организм

Уменьшить количество эстрогеноподобных веществ, которые могут попасть извне в человеческий организм можно несколькими способами:

1. Включить в рацион больше капустных овощей, рыбы жирных сортов, кабачка, тыквы, цитрусовых.

2. Употреблять экстракт или добавку из одуванчика и расторопши.

3. Пить очищенную (фильтрованную) воду.

4. Все напитки хранить в стеклянных емкостях.

5. Минимизировать контакт с виниловыми материалами.

6. Снизить потребление консервированных продуктов.

7. Меньше пользоваться ароматизированной продукцией (свечами, освежителями и прочим).

8. Заменить растительные масла на оливковое, кокосовое, авокадо.

9. Заменить коровье молоко козьим.опубликовано econet

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