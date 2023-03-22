Как правильно сочетать продукты, чтобы улучшить здоровье

Если вы планируете придерживаться правильного питания, тогда вам нужно знать не только о пользе тех или иных продуктов, но и о правильном их сочетании. Соблюдая несколько простых рекомендаций, вы сможете наладить процесс пищеварения и улучшить самочувствие.

Если система пищеварения усваивает еду быстро, то количество токсинов в организме снижается, риск набрать лишний вес уменьшается. При переходе на правильное питание необходимо включить в рацион легко усваиваемые продукты и употреблять их в правильном сочетании.

Принцип Quick exit и Slow exit

Сочетание продуктов – важный момент. К примеру, если съесть тост с авокадо, то такая пища будет находиться в желудке 4 часа (Quick exit), а если авокадо заменить яйцом, то 8 часов (Slow exit). В последнем случае на переваривание пищи уходит много энергии, а если употреблять не сочетаемые продукты трижды в день, то несложно представить в каком состоянии будет находиться организм. Засорение пищевода провоцирует ряд других проблем со здоровьем – постоянную усталость, кожные заболевания, артриты, астмы и прочие.

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Правильное сочетание продуктов

Все продукты условно делятся на 5 категорий.

1. Крахмалы:

картофель;

тыква;

зерновые;

бобовые;

кукуруза (вареная);

хлеб из цельных злаков.

Сочетаются со всеми овощами.

2. Животные белки:

молочная продукция;

сыры;

яйца;

мясо;

морепродукты и рыба.

Сочетаются с сырыми и приготовленными овощами, за исключением крахмалсодержащих.

3. Свежие овощи и зелень – сочетаются с крахмалами и животными белками.

4. Орехи и сухофрукты – отлично сочетаются с сырыми овощами, а также зеленью.

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5. Фрукты – можно употреблять через три часа после легкого перекуса, но не после приготовленной пищи, чтобы не спровоцировать процесс брожения. Фрукты перевариваются за полчаса, поэтому по истечении этого времени можно употреблять любые блюда.

К нейтральным продуктам, которые сочетаются с любыми категориями, кроме фруктов, относятся:

растительные масла;

сливочное масло;

сырые овощи;

специи;

мед;

лимоны;

горький шоколад.

Употреблять продукты из разных категорий необходимо с перерывом в три-четыре часа. При сильном чувстве голода можно съедать больше продуктов, принадлежащих к одной категории. Завтрак должен состоять из легких продуктов, к примеру, фруктов или свежевыжатых соков. А на ужин можно употребить приготовленные блюда, например, салаты, каши, сыры и прочие животные белки.опубликовано econet

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