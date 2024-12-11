Как ПРАВИЛЬНО поддерживать здоровье полости рта

Комплексный план ✅ЗДОРОВЬЯ полости рта включает улучшение диеты, сокращение потребление чистых углеводов и, в случае необходимости, прием пищевых добавок, которые поддерживают оральное здоровье. Другие составляющие комплексного плана ухода за полостью рта включают ежедневную чистку нефторированной или домашней зубной пастой, ежедневное использование зубной нити и полоскание маслом.

Очень жаль, что так много людей недооценивают важность здоровья полости рта для общего состояния здоровья. Дело в том, что тонкий баланс бактерий во рту так же важен для вашего здоровья, как кишечный микробиом. Когда некоторых бактерий становится слишком много, начинают развиваться различные проблемы полости рта.

Джозеф Меркола: улучшение здоровья полости рта

Откажитесь от ополаскивателей полости рта и зубной пасты с фторидом, чтобы улучшить оральный микробиом

Чистите зубы кокосовым маслом и пищевой содой два раза в день

Попробуйте самостоятельно приготовить зубную пасту

Добавьте зубную нить в вашу повседневную жизнь

Основные принципы использования зубной нити

Замените жидкость для полоскания рта на масло

Основные инструкции для полоскания рта маслом

Пищевые добавки, которые поддерживают здоровье полости рта

Разработайте комплексный план поддержания здоровья полости рта

Например пародонтоз, который влияет на мягкие ткани и кости, инициируются увеличением количества Porphyromonas gingivalis, что ухудшает ваш иммунный ответ, а кариес имеет причинную связь со стрептококками мутанс. Ваше здоровье полости рта, в свою очередь, влияет на остальные части тела, и может оказать существенное влияние на риск развития заболеваний.

Например, диабет 2 типа и болезни десен тесно связаны. Исследования также показывают, что отсутствие чистки зубов два раза в день увеличивает риск деменции на целых 65 процентов, по сравнению с чисткой три раза в день, а хорошая гигиена полости рта снижает риск пневмонии примерно 40 процентов.

Когда бактерии, которые вызывают кариес и заболевания десен, попадают в вашу кровеносную систему, печень выпускает С-реактивный белок, который обладает противовоспалительным действием. Воспаление, в свою очередь, является вызывающей болезни силой, которая приводит к большинству хронических заболеваний.

Например, воспаленные и болезненные десны могут повысить риск фатального сердечного приступа до 10 раз. Что еще хуже, по словам доктора Джерри Куратола, основателя Rejuvenation Dentistry, сердечные приступы, связанные с болезнью десен, приводят к смертельному исходу в 9 случаях из 10.

Таким образом, большая часть плана здоровья полости рта заключается в поддержке орального микробиома. Если вы не уделяли ему достаточное внимание, пусть это будет год, когда вы возьмете пресловутого быка за рога и действительно приложите усилия, чтобы укрепить здоровье вашей полости рта.

Откажитесь от ополаскивателей полости рта и зубной пасты с фторидом, чтобы улучшить оральный микробиом

Микробиом полости рта похож на кишечный в том смысле, что он должен быть хорошо сбалансирован, чтобы поддерживать оптимальное здоровье. Даже обычно безвредная бактерия может иметь патогенный эффект, если этот баланс сильно нарушен. Однако, хотя пероральный прием пробиотиков улучшает баланс бактерий в кишечнике, эта стратегия не работает для полости рта. Вместо этого, ключ к улучшению орального микробиома это, в первую очередь прекращение массового убийства микробов во рту.

Это означает отказ от жестких жидкостей для полоскания рта на спиртовой основе и зубных паст, содержащих фторид и противомикробные ингредиенты, такие как триклозан. Фторид не только вредит микробиому, но также имеет много других негативных последствий для здоровья.

На самом деле, его чрезмерное воздействие из зубной пасты, фторированной воды и других источников привело к эпидемии повреждений от фторида.

Чистите зубы кокосовым маслом и пищевой содой два раза в день

Ежедневная чистка зубов является основой ухода за полостью рта. Исследования показывают, что идеальное время чистки составляет две минуты, а оптимальное давление - 150 г, что примерно равно весу апельсина. Слишком жесткая и долгая чистка зубов может причинить больше вреда, чем пользы, так что для этого нет никаких причин.

В идеале чистите зубы два или три раза в день - утром, вечером и через 30-60 минут после основного приема пищи. Причина, по которой чистка зубов сразу после еды не рекомендуется, состоит в том, что это может фактически ослабить, а не укрепить зубную эмаль. Это противоречащее здравому смыслу открытие было сделано ​​в исследовании 2004 года, которое показало, что чистка зубов слишком быстро после еды или питья, особенно после кислых продуктов и напитков, таких как газированная вода, ускоряет эрозию зубов.

Попробуйте самостоятельно приготовить зубную пасту

Что касается зубной пасты, я рекомендую использовать нефторированную разновидность по причинам, упомянутым ранее. Кроме того, проверяйте список ингредиентов на наличие других вредных компонентов, таких как триклозан, лаурилсульфат натрия, пропиленгликоль, диэтаноламин, парабены и микрогранулы. Безопаснее всего будет самостоятельно приготовить зубную пасту, получится просто и недорого.

Например, вы могли бы смешать кокосовое масло и пищевую соду с щепоткой гималайской соли. Можно добавить высококачественное эфирное масло мяты для аромата и предотвращения кариеса. Начните с пары столовых ложек кокосового масла и соды и добавьте еще одну или две, пока не получите желаемую консистенцию. (Немного более густая консистенция, как правило, проще в использовании).

Вот еще один рецепт на основе глины:

Ингредиенты:

1/2 чашки бентонитовой глины

1/8 чайной ложки соли

2 чайные ложки пищевой соды

2/3 чашки воды

1/4 чашки кокосового масла

1 чайная ложка стевии (необязательно)

1-4 капли эфирного масла мяты

Способ приготовления:

Смешайте глину и соль в миске. Добавьте воду. Хорошо перемешайте.

Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до образования пасты.

Храните в банке с крышкой.

При каждом использовании кладите небольшое количество ложкой на зубную щетку. Смочите пасту, подставив щетку под слабо текущую воду и чистите как обычно.

Добавьте зубную нить в вашу повседневную жизнь

Хотя большинство людей чистят зубы каждый день, практике использования зубной нити часто не придается должное значение. Это печально, так как она, возможно, даже важнее, чем чистка зубов.

Она удаляет бактериальный предшественник зубного налета, который в конечном счете превращается в твердый зубной камень, который невозможно удалить с помощью обычной чистки зубов или зубной нити. Именно он в конечном итоге вызывает повреждение, которое приводит к распаду и потере зубов.

Большинство людей знают, что использование зубной нити это рекомендуемая практика для оптимального здоровья полости рта, но статистические данные свидетельствуют о том, что:

32% взрослого населения в возрасте старше 30 лет никогда не используют зубную нить

37% делают это не каждый день

30% делают это ежедневно

Больше женщин, чем у мужчин никогда не используют зубную нить

Если вы среди тех, кто редко или никогда не использует зубную нить, добавьте эту практику в вашу повседневную жизнь.

Основные принципы использования зубной нити

Чтобы правильно воспользоваться зубной нитью:

Используйте кусок нити 15-18 дюймов в длину и оберните каждый конец вокруг ваших указательных пальцев. Если у вас есть широкие промежутки между зубами, используйте Super Floss, так как она толще

Аккуратно вставьте нить между зубами. Не пропускайте ее резко до самых десен

На линии десен оберните ее вокруг одной стороны зуба в форме буквы «C» и мягко, но крепко пропускайте нить вверх-вниз и из стороны в сторону, убедившись, что вы доходите до линии десны. Вычистите обе стороны зуба, прежде чем перейти к следующему

Повторите на остальных зубах, в том числе с задней стороны последнего зуба

Если у вас идет кровь во время использования зубной нити, вам нужно делать это аккуратнее и чистить зубы чаще, пока десны не перестанут кровоточить от чистки или зубной нити. Если кровотечение продолжается дольше, чем неделю, сходите к стоматологу.

Замените жидкость для полоскания рта на масло

Далее, если вы никогда не пробовали полоскание кокосовым маслом, подумайте об этом. Недавнее исследование предполагает, что полоскание рта жидкостью два раза в день может увеличить риск развития диабета 2 типа в течение трех лет на целых 55 процентов.

Научно доказано, что полоскание маслом помогает удалить нездоровые биопленки, сор и вредные бактерии с ваших зубов так же, как жидкость для полоскания. В целом оно выступает в качестве безопасного и натурального моющего средства без побочных эффектов.

Основные инструкции для полоскания рта маслом

Вот основные указания, как это сделать:

Отмерьте около 1 столовой ложки кокосового масла. Это может быть слишком много или мало, но для начала подойдет

Перемещайте масло по рту, используя язык и щеки, чтобы протягивать его через зубы. Кокосовое масло твердеет ниже 76 градусов F (24,4 °С), но быстро превращается в жидкость, как только вы начинаете перемещать его по рту. Постарайтесь расслабить мышцы челюсти, чтобы избежать усталости

Несмотря на то, что вы используете его как жидкость, избегайте полоскания и будьте осторожны и не проглотите масло. Если вы чувствуете желание проглотить, выплюньте его и начните заново

Через несколько минут, масло начнет густеть и становиться молочно-белым. После 5-10 минут полоскания, выплюньте его в мусорный контейнер или на улицу. В раковине оно может вызвать засор

Увеличение рН во рту после полоскания может еще сильнее снизить рост бактерий. Для этого смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с 6 мл воды и прополощите рот. Это будет подщелачивать рН вашего рта, и так как бактерии процветают в кислой среде, увеличение рН будет препятствовать их росту.

Я лично использую 1 чайную ложку бикарбоната калия, чтобы нормализовать рН полости рта, а затем глотаю его, чтобы сбалансировать его и внутри организма. Бикарбонат калия мне нравится больше бикарбоната натрия (пищевая сода) так как большинство из нас испытывают дефицит калия, а не натрия.

Пищевые добавки, которые поддерживают здоровье полости рта

Последнее, но не менее важное - вы можете подумать о принятии пищевых добавок, которые поддерживают здоровье десен и полости рта, таких как:

Витамин С , который помогает улучшить и сохранить здоровье десен, совершенствуя механизмы защиты вашего организма.

, который помогает улучшить и сохранить здоровье десен, совершенствуя механизмы защиты вашего организма. Коэнзим Q10 (CoQ10) Кровоточивость десен часто является признаком дефицита коэнзима Q10. Взрослым людям, как правило, легче поглотить его редуцированную версию, которая называется убихинол.

Витамин К2 — Второе по высоте концентрации витамина К2 место в вашем организме находится в слюнных железах, а также витамин он выделяется в слюне. Исследование показывает, что когда вводится витамин K2, это уменьшает количество бактерий в слюне. В частности, он снижает концентрацию бактерий Lactobacillus acidophilus, связанных с разрушением зубов, с 323000 до 15000.

Это интригует, так как ферментированные овощи, которые содержат большое количество дружественных бактерий, улучшающих пищеварение, также изменяют флору во рту. И приготовленные с помощью специальной культуры, они являются отличным источником витамина К2. С добавлением богатых витамином K2 ферментированных овощей в рацион, моя налет уменьшился наполовину и стал гораздо мягче.

Гомеопатические тканевые соли, такие как диоксид кремния, calcarea fluorica (фторид кальция), фосфат кальция и карбонат кальция. (Фторид кальция не следует путать с химическим составом фторида натрия, который содержится в зубных пастах и является токсичным и ядовитым).

Разработайте комплексный план поддержания здоровья полости рта

Уход за зубами и деснами является неотъемлемой частью общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Важно улучшить питание, уход за полостью рта и продукты, которые вы используете. Подводя итог, вот план из пяти шагов, которые помогут вам улучшить здоровье полости рта в этом году:

1. Сократите потребление чистых углеводов, чтобы привести в норму уровень инсулина. Я предлагаю вам снизить общие чистые углеводы (общее количество углеводов минус клетчатка), если ваш уровень инсулина натощак выше 5. Помимо сахара, избегайте бобы, бобовые и зерно, такое как рис, киноа и овес, а также сильно переработанные зерновые продукты, такие как хлеб, макаронные изделия, крупы, чипсы, бейглы и картофель.

2. Чистите зубы два или три раза в день, через 30-60 минут после употребления алкоголя и / или еды.

3. Не используйте фторированную зубную пасту, или приготовьте пасту самостоятельно, используя натуральные ингредиенты, такие как кокосовое масло, пищевая сода и эфирные масла. Не существует убедительных оснований подвергать себя воздействию опасных химических веществ, когда легкодоступные природные альтернативы весьма эффективны и экономически выгодны.

4. Используйте зубную нить ежедневно.

5. Полощите рот кокосовым маслом один раз в день, в идеале с утра по 5-10 минут, чтобы уменьшить рост бактерий, укрепить зубы, избавиться от неприятного запаха изо рта и снизить риск развития заболевания десен.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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