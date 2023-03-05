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Как правильно измерять артериальное давление

Автор: Econet 05 марта 2023 5628
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Артериальным давлением называют давление, оказываемое кровью на сосудистые стенки. Этот показатель состоит из двух значений – систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления.

Как правильно измерять артериальное давление

 В первом случае измеряется уровень давления на сосудистую стенку при сокращении сердца, во втором случае определяется давление при расслабленном состоянии сердца, когда закрыт клапан аорты. Верхнее давление определяется сердечным выбросом, а нижнее тонусом сосудов. Нормой считается показатель 140/90, если цифры выше – это свидетельствует о гипертензии, осложнением которой может стать инфаркт либо инсульт.

Правила измерения кровяного давления

1. Перед измерением давления необходимо занять комфортную позу, расслабиться, согнуть руку и положить ее на ровную поверхность (стол), чтобы она находилась на уровне груди. Манжетку следует накладывать на пару сантиметров выше изгиба. Любое волнение повышает давление, поэтому измерять показатели необходимо в спокойном состоянии.

2. Руку следует освободить от одежды, если манжетка сначала будет давить на одежду, а после на сосуды, это повысит показатели. И чем толще одежда, тем выше будет давление.

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Как правильно измерять артериальное давление

3. Если занять неправильную позу, при которой мышцы будут напряжены, показатели будут ошибочными. Нельзя скрещивать ноги и руки, а также допускать сдавливания конечностей.

4. Измерять давление нужно в теплом помещении, поскольку холодный воздух повышает показатели.

5. Предварительно следует опорожнить мочевой пузырь, поскольку при сдерживании мочи мышцы напрягаются и давление повышается.

6. Процедуру необходимо выполнять в условиях полной тишины, поскольку разговор провоцирует напряжение мышц.

При повышенном кровяном давлении необходимо незамедлительно принять понижающие его лекарственные препараты и вызвать врача. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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кровяное давление как измерить артериальное давление

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