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Как понять, что инсулин повышен

Автор: Econet 19 июля 2024 6430
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Любая пища, попадающая в рот, вызывает повышение уровня глюкозы в крови. Чтобы ее компенсировать, поджелудочная железа вырабатывает определенное количество инсулина, которое зависит от состава пищи. Иногда чувствительность организма к инсулину снижается, и требуется все большее и большее его количество. В какой-то момент поджелудочная железа не может с этим справиться, и показатель глюкозы возрастает до уровня преддиабета или диабета.

Как понять, что инсулин повышен

У вас повышенный уровень инсулина, если 

  • вы ощущаете постоянный голод, можете перекусить, даже если плотно поели;
  • показатель ИМТ больше 25, натощак уровень сахара в крови выше 3,3 – 5,5 ммоль/л, а инсулина – выше 3 – 25 мкЕД/мл;
  • очень хочется сладкого, трудно остановиться на одной порции углеводной пищи; 
  • испытываете раздражение, дрожь, беспокойство пока не поели;
  • нерегулярный цикл, заболевания и кисты яичников, бесплодие, акне, усиленный рост волос; 
  • низкий уровень «хорошего» холестерина, АД выше 140/90;
  • кожный зуд и плохо заживающие ранки. 

Роль инсулина заключается в том, чтобы позволить клеткам организма усваивать глюкозу, которая используется в качестве топлива или хранится в виде жира.

Это также означает, что глюкоза с большей вероятностью будет накапливаться в крови, и это может привести к слишком высокому уровню сахара в крови .

Когда организм становится устойчивым к инсулину, он пытается справиться, производя больше инсулина. Люди с инсулинорезистентностью часто производят больше инсулина, чем здоровые люди.

Выработка слишком большого количества инсулина называется гиперинсулинемией.

Как понять, что инсулин повышен

Симптомы инсулинорезистентности

Первоначально инсулинорезистентность не проявляется симптомами. Симптомы начинают проявляться только тогда, когда они приводят к побочным эффектам, таким как повышение уровня сахара в крови. Когда это происходит, симптомы могут включать:

  • Вялость (усталость)
  • Голод
  • Проблемы с концентрацией внимания (мозговой туман)

Другие признаки, которые часто появляются у людей с инсулинорезистентностью, включают:

  • Увеличение веса примерно в середине (жир на животе)
  • Повышенное артериальное давление
  • Высокий уровень холестерина

Если инсулинорезистентность перерастает в преддиабет или диабет 2 типа, симптомы будут включать повышенный уровень глюкозы в крови и другие классические симптомы диабета 2 типа.

Если повышен уровень глюкозы в крови. Лучшие добавки

Берберин – вещество, которое получают из некоторых растений, обладает способностью снижать уровень глюкозы при сахарном диабете на 15,5 мг. Добавки барберина позволяют усилить эффект лекарств против диабета.

Витамин D – более 72% людей имеющих сахарный диабет, испытывают его дефицит. Согласно исследованиям, прием витамина позволил нормализовать уровень сахара у почти половины пациентов. 

Джимнема лесная – листья этого растения уже давно применяются для нормализации глюкозы. Прием экстракта джимнемы снижает сахар на 29%. Кроме этого, джимнема помогает сдерживать тягу к сладостям и понижает уровень глюкозы натощак.

Магний – около 40% людей с диабетом, испытывают нехватку магния. Магниевые добавки помогают им значительно улучшить самочувствие, так как этот элемент использует организм для синтеза собственного инсулина.

Как понять, что инсулин повышен

Альфа-липоевая кислота – сильный антиоксидант. Производится организмом и содержится в капусте, шпинате, красном мясе. Защищает ткани от поражений вызванных сахаром и повышает их резистентность к инсулину.

Хром – его недостаток затрудняет возможность организма превращать сахар в энергию, что приводит к повышенной потребности в инсулине. Прием хрома помогает понизить уровень глюкозы в крови на 21 мг.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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