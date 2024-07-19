Как понять, что инсулин повышен

Любая пища, попадающая в рот, вызывает повышение уровня глюкозы в крови. Чтобы ее компенсировать, поджелудочная железа вырабатывает определенное количество инсулина, которое зависит от состава пищи. Иногда чувствительность организма к инсулину снижается, и требуется все большее и большее его количество. В какой-то момент поджелудочная железа не может с этим справиться, и показатель глюкозы возрастает до уровня преддиабета или диабета.
Роль инсулина заключается в том, чтобы позволить клеткам организма усваивать глюкозу, которая используется в качестве топлива или хранится в виде жира.
Это также означает, что глюкоза с большей вероятностью будет накапливаться в крови, и это может привести к слишком высокому уровню сахара в крови .
Когда организм становится устойчивым к инсулину, он пытается справиться, производя больше инсулина. Люди с инсулинорезистентностью часто производят больше инсулина, чем здоровые люди.
Выработка слишком большого количества инсулина называется гиперинсулинемией.
Первоначально инсулинорезистентность не проявляется симптомами. Симптомы начинают проявляться только тогда, когда они приводят к побочным эффектам, таким как повышение уровня сахара в крови. Когда это происходит, симптомы могут включать:
Другие признаки, которые часто появляются у людей с инсулинорезистентностью, включают:
Если инсулинорезистентность перерастает в преддиабет или диабет 2 типа, симптомы будут включать повышенный уровень глюкозы в крови и другие классические симптомы диабета 2 типа.
Берберин – вещество, которое получают из некоторых растений, обладает способностью снижать уровень глюкозы при сахарном диабете на 15,5 мг. Добавки барберина позволяют усилить эффект лекарств против диабета.
Витамин D – более 72% людей имеющих сахарный диабет, испытывают его дефицит. Согласно исследованиям, прием витамина позволил нормализовать уровень сахара у почти половины пациентов.
Джимнема лесная – листья этого растения уже давно применяются для нормализации глюкозы. Прием экстракта джимнемы снижает сахар на 29%. Кроме этого, джимнема помогает сдерживать тягу к сладостям и понижает уровень глюкозы натощак.
Магний – около 40% людей с диабетом, испытывают нехватку магния. Магниевые добавки помогают им значительно улучшить самочувствие, так как этот элемент использует организм для синтеза собственного инсулина.
Альфа-липоевая кислота – сильный антиоксидант. Производится организмом и содержится в капусте, шпинате, красном мясе. Защищает ткани от поражений вызванных сахаром и повышает их резистентность к инсулину.
Хром – его недостаток затрудняет возможность организма превращать сахар в энергию, что приводит к повышенной потребности в инсулине. Прием хрома помогает понизить уровень глюкозы в крови на 21 мг.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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