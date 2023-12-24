Как понизить высокое артериальное давление без лекарственных препаратов

Исследования показывают, что снижение артериального давления в связи с приемом пробиотиков происходит через ряд различных механизмов после установления режима, наиболее важна их способность снижать резистентность к инсулину. Сырой органический йогурт, квашеная капуста, кимчи и другие ферментированные овощи являются отличными источниками пробиотиков.

Есть много врачей, которые будут повторять, что «избыток соли» увеличивает вероятность повышения кровяного давления. Существует очень много новой информация по этой теме от растущего числа ученых, и это серьезные дебаты: доктор Шон С. Лукан из колледжа медицины Альберта Эйнштейна опроверг саму идею кампании «войны с солью» тогдашнего «царя» здоровья Нью-Йорка, Доктора Томаса Фарли, еще в 2010 году, назвав ее «ошибочной» и утверждая: «Мы не знаем точно, что сокращение среднего потребления натрия у людей уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний или спасает жизни ... У некоторых пациентов с высоким риском заболеваний сердца, как показывают исследования, диета с низким содержанием соли «приводит к ухудшению и преждевременной смерти».

Джозеф Меркола: пробиотики снижают кровяное давление

Главное это регулярность потребления пробиотиков

Инсулинорезистентность: ключ к здоровью сердца

Исследование: хорошие бактерии кишечника могут остановить повышение кровяного давления

Пробиотики: как они могут оптимизировать ваше здоровье

Польза пробиотиков

Если самая весомая причина высокого кровяного давления это не потребление слишком большого количества соли, что можно сделать, чтобы снизить его? Одно из решений заключается в ваших кишечных бактериях, так как регулярное потребление пробиотиков может помочь облегчить симптомы.

Ученые рассмотрели данные девяти исследований связи между пробиотиками и кровяным давлением. В общем в них приняли участие 543 взрослых с нормальным или высоким артериальным давлением. Исследователи пришли к выводу:

«Люди, которые потребляли пробиотики, имели в среднем снижение систолического артериального давления (верхнее число в показателе) примерно на 3,6 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.) и среднее снижение диастолического артериального давления (нижнее число) примерно на 2,4, по сравнению с теми, кто их не потребляет.

Польза пробиотиков проявлялась сильнее среди людей с повышенным артериальным давлением (выше 130/85), а также пробиотики с несколькими типами бактерий сильнее снижали артериальное давление, чем пробиотики с одним типом».

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Главное это регулярность потребления пробиотиков

Исследование, которое было опубликовано в журнале Hypertension, также отмечало, что слово «регулярно» в отношении пробиотиков является ключевым фактором; у людей, которые потребляли их менее двух месяцев, не проявлялось никакого положительного влияния на показания кровяного давления.

Ведущий автор Цзин Сун из Университета Гриффита в Австралии, отметил, что даже из относительно небольшого количества исследований, которые он рассмотрел коллегами, становилось понятно, что регулярное потребление пробиотиков является решающим фактором ослабления гипертонии.

Это не только может помочь снизить высокое кровяное давление, но диета, богатая ферментированными продуктами, помогает поддерживать его здоровый уровень. Сырой органический йогурт и другие ферментированные молочные продукты, такие как сыр и кефир, являются хорошими примерами.

По-видимому, ученые в основном полагают, что необходимо больше доказательств, так как исследования показали только связь между потреблением пробиотиков и снижением показаний артериального давления, а не реальную «причину и следствие» и были переменные, такие как количество потребляемых пробиотиков и другие продукты, которые тоже, возможно, были полезны, из-за чего результаты были неравномерными.

Тем не менее, доктор Мерл Майерсон из Центра по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на горе Синай Рузвельта и Святого Луки в Нью-Йорке, признал, что «несмотря на эти ограничения, результаты могут быть поезны для определения направления дальнейших исследований».

Инсулинорезистентность: ключ к здоровью сердца

Доктор Брюс Раткин, кардиолог в больнице Университета Северного Побережья в Манхассете, штат Нью-Йорк, утверждает, что пробиотики могут положительно влиять на кровяное давление через ряд механизмов после того, как они станут постоянной частью диеты. Одной из наиболее важных является их способность снижения резистентности к инсулину, которая приводит к сахарному диабету.

И это, соглашается Раткин, может быть самым важным фактором сопроводительной роли показаний артериального давления в отношении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Diabetic Journal объясняет:

«Резистентность к инсулину ... которая признана мощным предиктором заболевания у взрослых, это ведущий элемент метаболического синдрома, который снова стал фокусом исследований. Это состояние существует, когда уровень инсулина выше, чем ожидалось, по сравнению с уровнем глюкозы. Таким образом, резистентность к инсулину, по определению, привязана к гиперинсулинемии».

Наличие или отсутствие чувствительности к инсулину имеет важное значение для здоровья сердца, потому что при повышении уровня инсулина увеличивается и кровяное давление. Высокое кровяное давление является одним из побочных эффектов резистентности к инсулину, которое приводит в атеросклерозу, напрягая артерии.

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Исследование: хорошие бактерии кишечника могут остановить повышение кровяного давления

Исключительно глубокий обзор вопроса о том, как пробиотики могут влиять на кровяное давление был проведен из-за клинических показаний того, что потребление слишком большого количества соли «удваивало» риск сердечной недостаточности, и даже небольшое ее количество увеличивало шансы на развитие болезни или проблем сердца.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) в Кембридже, штат Массачусетс, объединили исследователей из нескольких институтов в Германии, чтобы оценить предыдущие выводы о воздействии диеты с повышенным содержанием соли на полезные кишечные бактерии.

Их результаты были опубликованы в журнале Nature. Основной автор Никола Вильч из Центра молекулярной медицины Maкса Дельбрюка в Берлине работал с коллегой Домиником Мюллером, а Ральф Линкер из университета Фридриха-Александра в городе Эрланген в Германии, параллельно вел исследование.

Как показывает Medical News Today, исследователи обнаружили, что добавление большого количества соли производило те же изменения в организме человека, что и у мышей:

«Умеренное по продолжительности потребление большого количества соли в экспериментальном исследовании у людей снижало выживание Lactobacillus spp. в кишечнике, увеличило количество клеток Th17 и повышало артериальное давление. Наши результаты связали потребление большого количества соли с осью кишечник-иммунная система и выделили кишечный микробиом в качестве потенциальной терапевтической мишени для противодействия состояниям, чувствительным к соли».

В результате исследователи обнаружили, что у пациентов, которые потребляли пробиотики в течение недели перед началом диеты с высоким содержанием натрия, кровяное давление и уровень полезных бактерий Lactobacillus оставались в пределах нормы. Соавтор исследования Эрик Альм, директор Центра Массачусетского технологического института информатики и терапевтики микробиома, отметил:

«Мы узнаем, что иммунная система контролирует организм сверх того, что мы обычно понимаем как иммунитет. Механизмы контроля все еще остаются загадкой ... Если вы сможете обнаружиmь неопровержимое доказательство и раскрыть молекулярные детали того, что происходит, вы сможете поспособствовать тому, чтобы люди придерживались здорового питания».

Пробиотики: как они могут оптимизировать ваше здоровье

Вот немного отрезвляющей статистики: треть американцев имеет высокое кровяное давление, и десятки тысяч ежегодно умирают из-за этого. Но это еще не все: гипертония часто приводит к болезни сердца и инсульту, которые являются одними из наиболее распространенных причин смерти.

Тем не менее, в современной медицински заряженной экономике, лечение №1 (по традиции) это лекарство от гипертонии. Напротив, однако, самое простое решение для избавления от высокого кровяного давления это снижение резистентности к инсулину, которая является его причиной и вызывает вторичную проблему повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Вот где настает время пробиотиков. Остин Перлматтером, студент-медик Школы медицины Миллера, ссылается на то, что появляется все больше исследований микробиома и тот факт, что пробиотики могут положительно повлиять на высокое кровяное давление.

Он отметил и другие положительные эффекты, такие как укрепление здоровья мозга и улучшение кожи, наряду со значительным снижением диастолического и систолического артериального давления, добавив, что «как и следовало ожидать, более очевидные изменения происходили у людей с высоким кровяным давлением, чем у тех, кто был здоров с самого начала».

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Положительные результаты исследований говорят о пользу увеличения потребления пробиотических добавок, чтобы снизить кровяное давление, но это фактически беспроигрышный вариант. Есть бесчисленное множество причин, почему более активное потребление принесет пользу вашему здоровью.

Польза пробиотиков

Исследование в Hypertension показало, что наибольшая польза от приема пробиотиков для снижения кровяного давления проявлялась у тех, кто имел самое высокое артериальное давление в начале исследования, а также у тех, кто потреблял несколько различных штаммов. Кроме того, тщательно отобранные фрукты и овощи естественно понижают кровяное давление.

Некоторые из лучших источников пробиотиков включают:

Сырой органический йогурт

Квашеная капуста и другие ферментированные овощи

Кимчи

Соленья

Натто

Кефир

Мисо суп

Напитывание вашего микробиома пробиотиками это один из немедикаментозных способов понизить кровяное давление, но он может произвести революцию в вашем здоровье, улучшая все системы в организме, начиная с кишечника.опубликовано econet

Джозеф Меркола

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