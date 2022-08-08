Как подтянуть кожу вокруг глаз: Тейп-лифтинг от морщин

Об одной уникальной методике омоложения кожи без хирургического вмешательства вы узнаете из этой статьи. Процедуру можно проводить даже в домашних условиях, главное - знать основные правила.
Тейпирование от морщин и гусиных лапок – простая и эффективная процедура. Эта методика изначально использовалась у спортсменов, и сравнительно недавно начала применяться в косметологии, однако за достаточно короткое время стала очень и очень популярной. Причины того предельно просты - тейпирование позволяет с высокой эффективностью омолодить и подтянуть кожу, избавляя женщину от необходимости хирургических вмешательств. По большому счету, тейпирование можно провести самостоятельно, приобретя кинетические ленты, однако для достижения желаемого результата важно знать основные принципы и правила выполнения этой процедуры.
Рассматриваемая методика реализуется путем наложения на определенные участки параорбитальной области специальных лент – кинезиотейпов. Эти ленты состоят из особой хлопчатобумажной ткани, обладающей повышенной эластичностью. На одну из ее сторон нанесен гипоаллергенный клей – за счет не происходит фиксация на теле человека. Для закрепления кинезиотейпа ради устранения морщин вокруг глаз больше никаких средств не используется.
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Лента наклеивается на лицо в строгом соответствии определенным схемам (наложение выполняется только по массажным линиям – иначе ни о каком положительном влиянии не может быть и речи). Наложенный и закрепленный тейп оказывает свой эффект благодаря тому, что несколько приподнимает кожу над мышцами – уже за счет этого удается усилить ток крови и лимфы, немного расслабить мышцы и вывести лишнюю жидкость.
Обратите внимание на определенную особенность реализации механизма действия – грамотно наложенный специальный тейп реализует свой эффект не путем растягивания кожи, а за счет оказания стимулирующего воздействия на метаболические процессы, происходящие в глубинных мышцах и фасциях.
Еще раз надо отметить предельную простоту техники выполнения процедуры. Для проведения кинезиотерапирования вполне достаточно будет приобрести необходимую ленту (предлагается широкий ассортимент тейпов, они подбираются в соответствии с ожиданиями человека и анатомической областью, на которой планируется их применение). Важным преимуществом кинезиотейпов в устранении морщин вокруг глаз является то, что их использование не вызовет раздражения – даже у тех людей, которые склонны к проявлениям аллергических заболеваний.
Выполняя дома самостоятельно процедуру тейпирования с целью устранить морщины, находящиеся возле глаз, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Есть несколько разновидностей аппликаций, проводимых от гусиных лапок, однако предложенная моделирующая аппликация отличается предельно простой техникой выполнения, а также в комбинации с массажным приёмом обеспечивает весьма неплохой результат!
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Выполняется она следующим образом:
Обратите внимание - кожа вокруг глаз (в параорбитальной области) очень нежная, поэтому необходимо с максимальной аккуратностью приклеивать и снимать тейпы, при этом обязательно придерживая их пальцами, чтобы не допустить растяжения кожи.
Держать приклеенным кинезиотейп в параорбитальной области допустимо только в течение 2-3 часов, в зависимости от степени чувствительности кожи. Касательно периодичности повторов – процедура делается от 1 до 5 раз в неделю.
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Аналогично любому другому механическому воздействию на организм человека, наложение тейпов также имеет свои определенные противопоказания. Следует выделить некоторые из них:
1. Индивидуальная непереносимость самих лент (точнее, тех материалов, из которых они сделаны). Проще говоря – аллергическая реакция на приклеивание лент.
2. Различные повреждения, дефекты и раздражение кожи;
3. Дерматологические патологии (ни в коем случае тейпирование нельзя проводить если у человека пусть даже заподозрена экзема, грибковые патологии, плоские бородавки, а также пиодермии);
4. ЛОР-патологии– ринит, тонзиллит (это объясняется тем, что вместе с лимфотоком в организм человека могут попасть и болезнетворные бактерии);
5. Заболевания лимфатической системы – вне зависимости от происхождения, степени выраженности и прочих моментов;
6. Гипертония 3 стадии, а также иные патологии сердечно-сосудистой природы;
7. Хронические парезы лицевого нерва;
8. Фациальные параличи – вне зависимости от этиологии (тейпируется овал лица и жевательная мускулатура с большой осторожностью);
9. Сахарный диабет в декомпенсированной стадии;
10. Хроническая сердечная, а также почечная и печеночная недостаточность.
Перечисленные выше патологии являются абсолютными противопоказаниями к проведению кинезиотейпирования. Но если у вас имеется какое-то хроническое заболевание – даже если его нет среди упомянутых в этом списке, все равно нужно предварительно посоветоваться со своим лечащим врачом относительно возможности использования тейпов для устранения морщин в параорбитальной области.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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