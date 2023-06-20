Как поднять давление: советы врача-кардиолога

В этой статье врач-кардиолог Стефан Богдан расскажет о причинах возникновения гипотонии и какие рецепты из фитотерапии можно применять для улучшения самочувствия при гипотонии. Будьте здоровы!



Об опасностях гипертонии, вероятно, знает каждый: высокое давление – прямая угроза возникновения инсульта и других сердечно-сосудистых болезней. А вот ее противоположность – гипотонию, низкое давление, некоторые и болезнью не считают, дескать, нет прямых угроз для жизни. Между тем, жизни гипотоников не позавидуешь: всегда уставшие, вялые, рассеянные, раздражительные, с плохой памятью и концентрацией. И это лишь часть симптомов.

Как забыть о гипотонии

причины гипотонии

питание при гипотонии

фитокомпозиции и травы для нормализации давления

У некоторых на фоне низкого давления падает работоспособность, появляются ощущение нехватки воздуха, депрессия, головная боль, тошнота, головокружение, стынут и немеют руки и ноги. Конечно, с таким букетом симптомов и жизнь становится черно-белой. Как добавить ей красок и поднять низкое артериальное давление, а с ним и улучшить самочувствие?

- Какие причины возникновения гипотонии и какие показатели давления свидетельствуют о болезни?

- Диагноз «гипотония» ставят при давлении 100 на 60 мм рт. ст. и ниже и разделяют ее на два вида. Первый – cамостоятельное заболевание. Второй - проявление серьезного заболевания. Если всю жизнь у вас было нормальное давление, а тут вдруг оно упало до критически низких отметок, – скорее всего, это второй вариант, и вновь приобретенная болезнь сделала вас гипотоником.

В основном, такие симптомы могут возникать при заболеваниях, сопровождающихся шоковыми состояниями или кровопотерями. Например, болезни пищеварительного тракта: острый панкреатит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки; бронхолегочной системы: спонтанный пневмоторакс, легочные кровотечения, массивные пневмонии; гематологические болезни – нередко могут сопровождаться незначительными внутренними кровопотерями и падением уровня гемоглобина. А при незначительных кровотечениях симптомы часто малозаметны.

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Поэтому при такой симптоматике следует пройти комплексное обследование, и если вы обнаружите и пролечите основное заболевание – гипотония сама пройдет.

Другой вариант – гипотония, сопровождающаяся нейроциркуляторной дистонией. Симптомы провоцирует именно вегетососудистая дистония или, как ее сейчас называют, нейроциркуляторная дистония. Самочувствие ухудшается не столько из-за низкого давления, сколько из-за нарушения регуляции тонуса сосудов.

Это следствие сбоя регуляции нервной системы, которая влияет на сердечно-сосудистую и связана с чрезмерным накоплением в организме адреналина – гормона, выделяющегося при стрессе. Если он накапливается и не имеет «выхода» – может проявляться в неадекватных реакциях со стороны сердечно-сосудистой системы.

Это не представляет угрозы для жизни, но ухудшает ее качество, так как нарушается сон, организм не имеет возможности полноценно отдохнуть, пребывает в состоянии хронического стресса, как следствие – такие люди легко истощаются, живут вполсилы.

- Как дать выход гормону адреналину, натренировать сосуды и нормализовать работу нервной и сердечно-сосудистой систем, чтобы жить бодро и полноценно

- Накопление адреналина часто происходит у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, офисных работников. Ведь именно физические нагрузки способствуют выведению лишнего адреналина и поддержанию сбалансированного уровня гормонов. Систематическая физическая активность тренирует сосуды, нервную и сердечно-сосудистую системы и в долгосрочной перспективе избавляет от неприятной симптоматики.

Но полезна не всякая физическая активность. Это не должны быть рывковые, силовые нагрузки – такие, как поднятие тяжестей в тренажерном зале или бег на скорость. Речь идет о динамических видах активности: ходьба, плавание, велопрогулки, пилатес, гимнастика. Важное условие: это должны быть длительные, хотя бы по полчаса, непрерывные занятия без чрезмерной стрессовой нагрузки.

Кроме того, улучшат самочувствие, тонус сосудов и кровообращение общеукрепляющий массаж, контрастный душ, сауна. Но прежде, чем их делать, надо знать свое состояние здоровья и желательно проконсультироваться с врачом. Эти процедуры показаны относительно здоровым людям. Потому что в случае проблем с позвоночником, грыж межпозвонковых дисков и еще ряда заболеваний они могут навредить.

Сбалансируйте питание. Оно должно быть разнообразным, с достаточным количеством белков и углеводов. Ведь преобладание в рационе жирной, сладкой, мучной пищи может спровоцировать появление гастрита или холецистита, которые, в свою очередь, будут влиять на сердечно-сосудистую систему и могут вызвать обострение нейроциркуляторной дистонии.

Кроме того, в рационе гипотоников должно быть достаточно соли (не менее 5 граммов в сутки), так как она участвует в формировании давления и способствует более полному усвоению жидкости.

- Насколько безопасным и эффективным является использование так называемых энергетических напитков при низком давлении?

- Продукты, которые считаются энергетическими напитками, – это чай, кофе, элеутерококк, женьшень. Их не стоит пить сверх меры, потому что это стимулирующие средства, которые влияют не только на самочувствие в целом, но и на выработку гормонов, что в данном случае не желательно. Поэтому их следует применять временно, наряду с систематическими физическими нагрузками. По мере того, как бег или плавание натренируют системы организма и симптоматика гипотонии начнет исчезать, от этих напитков следует отказываться.

Из тонизирующих препаратов можно применять кофеин (по 50 мл утром), настойку женьшеня (по 15-25 капель утром и днем), экстракт элеутерококка (по 20 капель утром и днем). Эти средства можно приобрести в аптеке.

- При стремительных изменениях погоды у людей, страдающих от низкого давления, также бывают кризисы. Как им помочь себе и какую оказать первую помощь?

- Нужно правильно оценивать свое состояние. Для этого желательно измерить давление. Ведь плохое самочувствие с головокружением может возникать, в том числе, и при повышенном уровне давления. Если вы убедились, что давление низкое и вам плохо, придерживайтесь нескольких условий: принять лежачее положение, выпить воды, употребить кофеин.

Если кризис произошел в жаркую погоду на улице, то следует перебраться с солнца в тень, сесть или лечь, выпить гипертонический раствор, который будет способствовать задержанию воды в организме (0,5 ч. л. соли на литр воды, или вода с медом: 1 ст. л. меда на литр воды). После этого можно принять таблетку кофеина или выпить чашечку кофе.

- Какие фитокомпозиции и травы дополнительно можно применять для улучшения самочувствия при гипотонии?

- При лечении этой болезни хороший эффект дает и нетрадиционная медицина. Есть несколько растений, которые еще с давних времен хорошо зарекомендовали себя в преодолении такого недуга.

Нормализовать давление (в нашем случае поднять его до нормы) могут вкусные блюда и напитки. У многих народов на зиму, например, солят и маринуют огородный портулак. Молодые листья и стебли портулака можно употреблять как в блюдах, так и в отварах и настойках. Он повышает тонус организма, артериальное давление, имеет свойство снижать уровень сахара в крови, поэтому дополнительно полезен людям с легкой формой сахарного диабета.

Огуречная трава или, как ее еще называют, бурачник или бораго, также помогает при гипотонии. Ее можно употреблять в салатах и в окрошке или приготовить настой. Для этого 1 ч. л. сухих цветков и измельченных листьев этого растения настоять 4 часа в стакане кипятка, процедить, добавить немного меда и пить в течение дня до еды. Принимать в течение 3-4 недель, месяц перерыва, и повторить курс.

Способствует поднятию давления и настой травы со жгучим привкусом – гулявник лекарственный. Для его приготовления заварите траву из расчета 1 ст. л. на 300 мл кипятка. Дайте настояться 1,5 часа и принимайте по 1 ст. л. четыре раза в день за полчаса до еды.

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Спасительны при низком давлении и ягоды можжевельника. Можно начинать жевать от 4 ягод, ежедневно прибавляя по одной, пока не дойдете до 15 ягод в день. Затем ежедневно уменьшайте на одну ягодку, и так – до начальных четырех.

Хорошо помогает и лимонник. Можно купить в аптеке настойку лимонника и принимать по 20-30 капель 3 раза в день до еды, или пить чай из сушеных ягод. Готовим чай из расчета: 1 ст. л. ягод на 1 стакан воды, 10 минут кипятим.

Эффективный помощник – полынь. Чтобы нормализовать давление, 1 ч. л. цветков полыни заливаем 2 стаканами кипятка, настаиваем полчаса, процеживаем и пьем по 2 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды.опубликовано econet

Автор Стефан Богдан

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