Как поддерживать гормональное здоровье без лекарств

Гормональный баланс необычайно важен для здоровья человека. Дефицит или, наоборот, чрезмерная выработка определенных гормонов могут повлечь за собой развитие опасных заболеваний. Как поддержать здоровое соотношение гормонов в организме?

В большом перечне проблем со здоровьем мы склонны винить гормоны. Для здоровья человека необычайно важен гормональный баланс, так как даже слабые изменения в соотношении гормонов могут повлечь за собой печальные последствия. Гинекологи и маммологи утверждают, что так называемые «женские недуги», предполагающие гормональные сбои, значительно помолодели. Сегодня онкология молочной железы встречается даже 20 летних пациенток.

Гормональный баланс - ключи к здоровью

Немного физиологии

Эндокринная система функционирует по принципу обратной связи. Вот как можно наглядно разобраться в механизме указанной связи:

Имеется некий датчик – отдел головного мозга гипоталамус. Последний регистрирует показатель, к примеру, уровень гормона тироксина.

Допустим, уровень недостаточный. И гипоталамус посылает сигнал «указанный показатель необходимо исправить».

И гипофиз – еще один отдел мозга, который подчиняется гипоталамусу, секретирует тиреотропный гормон.

Его воспринимает щитовидка, и отвечает производством большего объема тироксина.

Гипоталамус фиксирует новый сигнал «уровень нормальный» и останавливает секрецию данного гормона.

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В ряде гормональных сбоев петля обратной связи разрывается. К примеру, щитовидка не способна вырабатывать гормона столько, сколько необходимо, или стабильно синтезирует гормоны в избытке. Гормоны гипофиза во многих случаях выступают индикатором прочих гормональных показателей. Нет смысла сразу сдавать анализы на все гормоны. Доктор в первую очередь смотрит на состояние пациента и выпишет направление на анализ так называемых «тропных» гормонов или конечных показателей (содержание сахара).

Гормональному здоровью необходимо уделять особое внимание. Ведь на функции эндокринной системы действуют возраст, генетика заболевания, а, кроме того, рацион питания, образ жизни, медикаментозные препараты.

Рекомендации, как контролировать гормональный баланс:

Здоровое питание и физические нагрузки – основа здорового образа жизни. Физические нагрузки отвлекают, поэтому человек успокаивается, тратит калории, снижается содержание сахара и вес, а сосуды освобождаются от холестерина.

Необходимо соблюдать оптимальный режим сна. Предпочтительно спать как минимум 7 часов в сутки. Лица, испытывающие дефицит сна, склонны к тревоге, перееданию, имеют риск возникновения и прогрессирования диабета 2-го типа.

Следует минимизировать потребление сахаров и белой муки.

Важно потреблять достаточный объем микроэлемента йода. Без него щитовидка не в состоянии синтезировать тиреоидные гормоны. Рекомендованная суточная доза йода – около 150 мг.

Целесообразно держать под контролем индекс и охват талии. Указанные показатели можно узнать у семейного доктора. Вес и соотношение талии и бедер – лучшие индикаторы риска гормональных сбоев и проблем сердечно-сосудистой системы.

Покончить с курением. Данная пагубная привычка влияет на баланс гормонов щитовидной железы.

Для женщин важно минимизировать потребление алкоголя, который действует на обмен эстрогенов и повышает риск возникновения гормон-зависимых злокачественных новообразований.

Не следует в быту пользоваться пластиком с содержанием фталатов: речь идет о пластике типов 3, 6, 7. Фталаты имеют свойство вмешиваться в функции половых гормонов.

Гормоны и женщина

Гормоны в организме вырабатывает эндокринная система, которую составляют яичники, щитовидка, поджелудочная железа, надпочечники и прочие железы внутренней секреции. Например, в надпочечниках синтезируются соединения, отвечающие за регуляцию кровяного давления, жирового и углеводного обмена, половые гормоны.

На данном этапе специалистам известно около 150 гормонов, но ключевые для организма женщины – это эстроген и прогестерон. Эстроген придает фигуре округлость, мелодичность голосу. Скрытая от всех функция эстрогена состоит в подготовке встречи яйцеклетки со сперматозоидом, иначе говоря, зачатия.

Прогестерон регулирует жировой обмен, поддерживает иммунную защиту и теплообмен, а при беременности ответственен за рост и развитие плода.

Женские болезни по причине гормонального сбоя значительно помолодели.

Ритм колебания содержания гормонов в продолжение месячного цикла заложен в женском организме природой, и гормональная динамика совпадает с изменениями в теле женщины, не имея никаких последствий.

Однако, показатель гормонов не должен превышать (и наоборот) допустимые нормы. Если нарушается равновесие, имеет место гормональный дисбаланс. Если уровень определенных гормонов завышен, имеется вероятность возникновения проблем следующего характера: патология беременности и родах, опухоли, недуги эндокринной системы.

Что вызывает нарушение гормонального равновесия

Стабильное утомление, стресс ведут к перерасходу следующих необходимых элементов: магний (Mg), калий (K), натрий (NA), кальций (CA), селен (Se). Дефицит указанных минералов влечет сбои в функциях органов внутренней секреции и делает реальным риск появления новообразования в молочной железе. Ключевые минералы для женской эндокринной системы – кальций (СА), магний (Mg), марганец (Mn), медь (Cu), хром (Cr), цинк (Zn).

Напряжение, психологические перегрузки становятся причиной бессонницы, утраты аппетита или, наоборот стремления «заесть» эмоциональный голод. В первое время организм запускает различные механизмы с целью вернуть равновесие и не привести к сбоям на биохимическом, клеточном и прочих уровнях. Однако, если сложная ситуация продолжается, возникают сбои в менструальном цикле, боли в области молочных желез – симптом мастопатии.

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Проблемы со щитовидной железой

Часто женщины не подозревают, что у них имеются проблемы со щитовидкой. Доктор может поставить диагноз «гипофункция щитовидной железы» по показателю гормонов в крови и урине. Когда диагноз установлен, пациентке назначают лечение, и спустя время женская репродуктивная система начинает работать нормально.

Нарушение функций печени

Если функции печени нарушены, появляется угроза гормональной системе в целом. В организме избыточно аккумулируются эстрогены, ведь именно печень расщепляет указанные гормоны. Повышенное содержание эстрогенов грозит мастопатией и новообразованиями в молочных железах.

Наибольший вред печени наносит жирная еда, спиртные напитки и бесконтрольный прием медикаментозных препаратов.

Итак. Здоровое гормональное равновесие предполагает привлекательную внешность, хорошее настроение женщины. Это база женского здоровья. Если вы считаете, что ваш гормональный баланс нарушен, следует немедля записаться на прием к гинекологу/эндокринологу.*опубликовано econet

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