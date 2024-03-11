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Как поддержать здоровье печени

Источник: mercola.com 11 марта 2024 6912
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В настоящее время не существует лечения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), но изменение образа жизни и рациона питания поддержат этот важный орган. Добавка, содержащая экстракты бергамота и дикого артишока, может снизить количество жира в печени на 7-15%. Отказ от сахара, потребление холина, физическая активность минимизируют риск НАЖБП.

Как поддержать здоровье печени

Вы можете подумать, что заболевание печени представляет собой серьезную проблему только для тех, кто чрезмерно злоупотребляет алкоголем, но в настоящее время по оценкам от 80 до 100 миллионов американцев страдают неалкогольной жировой болезнью печени или НАЖБП - формой заболевания, которое возникает без злоупотребления алкоголем.

Средства при неалкогольной жировой болезни печени

Поскольку НАЖБП может перерасти в другие более серьезные проблемы, такие как рак и цирроз, и считается фактором риска заболеваний сердца, болезней почек и диабета 2 типа, поиск стратегий для ее лечения стал одним из основных приоритетов общественного здравоохранения.

На данный момент нет разрешенных к применению в США лекарств от этого заболевания, но исследования показывают, что изменения в образе жизни и рационе питания, такие как добавление экстрактов бергамота и артишока, могут помочь.

Бергамот и артишок могут уменьшить количество жира в печени

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Endocrinology в августе 2020 года, исследователи набрали 102 участника в возрасте от 35 до 70 лет с ожирением печени и незначительно повышенным холестерином на двойное слепое клиническое исследование.

Участники были случайным образом разделены на две группы: одна группа в течение 12 недель получала плацебо, а другая - суточную дозу в 300 миллиграммов Bergacyn FF, добавки, содержащей биологически активные соединения из бергамота и дикого артишока, также называемого диким кардоном или Cynara cardunculus.

Помимо приема добавки, участникам также было рекомендовано придерживаться средиземноморской диеты, а тем, у кого было ожирение, советовали снизить потреблять на 400-500 калорий меньше в день. Через 12 недель исследователи пришли к выводу, что добавка снижает общий уровень жира в печени на 7%. У участников старше 50 лет количество жира в печени сократилось на 15%.

Хотя бергамот и дикий артишок содержат много биологически активных веществ, исследователи связывают их влияние конкретно с полифенолами, которые действуют как антиоксиданты, помогая бороться с окислительным стрессом и защищая организм от свободных радикалов.

Они также стимулируют липофагию, расщепление жировых капель в организме. Цитрусовые особенно богаты классом полифенолов, называемых флавоноидами, но бергамот, горький, несъедобный вид цитрусовых, содержит самую высокую концентрацию.

Наиболее полезным соединением в диком артишоке является цинаропикрин, терпен, который снижает окислительный стресс и борется с воспалениями. Дикий артишок также содержит другие полезные соединения, такие как кофеилхиновая кислота, лютеолин и апигенин.

В более раннем исследовании ученые обнаружили, что комбинация бергамота и экстракта дикого артишока также может снизить окислительный стресс и бороться с воспалением кровеносных сосудов у диабетиков 2 типа с НАЖБП.

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Как поддержать здоровье печени

Что такое неалкогольная жировая болезнь печени?

Чтобы понять, почему это исследование так важно, вы должны осознать воздействие НАЖБП и то, как она влияет на население. НАЖБП - это общий термин, который охватывает две основные формы заболевания печени: неалкогольную жировую болезнь (НАЖБ) и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).

НАЖБ - более мягкая форма. Она характеризуется накоплением жира в печени, но без воспаления или повреждения ее клеток. Хотя у некоторых людей с НАЖБ развиваются более серьезные заболевания печени, риск невелик.

НАСГ - более серьезная форма НАЖБП. Помимо излишка жира в печени, НАСГ характеризуется гепатитом или воспалением печени, которое может вызвать рубцевание. В конечном итоге НАСГ может прогрессировать до цирроза или чрезмерного рубцевания печени, что может привести к ее повреждению.

Двадцать процентов из 80–100 миллионов американцев с НАЖБП имеют НАСГ, а у 30–40% людей с НАСГ в дальнейшем развивается рубцевание печени (фиброз).

Увеличивается заболеваемость НАЖБП у детей

Ранее НАЖБП считалась заболеванием, которым чаще всего страдают взрослые, но, поскольку все больше и больше детей набирают лишний вес или страдают ожирением, теперь это также одна из основных причин хронических заболеваний печени у детей. Хотя оценки различаются, считается, что НАЖБП поражает от 3% до 12% всех детей и от 70% до 80% детей, страдающих ожирением.

Отчасти это связано с определенной вариацией гена PNPLA3, а отчасти - с чрезмерным потреблением сахара. В исследовании 2008 года ученые обнаружили, что наличие гена PNPLA3 может увеличить риск накопления жира в печени и ее воспаления. Испаноязычное население, наиболее подверженное ожирению печени, скорее всего, является носителем этого гена.

Ученые из другого исследования специально изучали, как потребление большого количества углеводов и сахара может повлиять на печень латиноамериканских детей с избыточным весом с геном PNPLA3. Они обнаружили, что у детей, у которых было две копии гена, было больше накопления жира в печени при соблюдении диеты со значительным количеством добавленного сахара.

Фруктоза вызывала особое беспокойство, потому что она активировала SREBP-1, белок, который играет роль в стимулировании впервые обнаруженного липогенеза, процесса, который превращает углеводы в жирные кислоты в печени и ингибирует расщепление в ней жиров.

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Как поддержать здоровье печени

Больше способов поддержать здоровье печени

Хотя не существует одобренных методов лечения НАЖБП, различные исследования показывают, что рубцевание, воспаление и накопление жира можно обратить вспять, если заболевание выявлено достаточно рано. Конечно, лучше предотвратить такое состояние, как НАЖБП, а не пытаться вылечить его, когда оно у вас уже есть. К счастью, вы можете многое сделать и изменить образ жизни, чтобы поддержать здоровье своей печени.

Помимо добавок экстрактов бергамота и дикого артишока, другие факторы, которые могут оказать значительное влияние на развитие НАЖБП, включают:

  • Исключение сахара из рациона — Известно, что потребление слишком большого количества сахара вызывает ожирение печени, стимулируя впервые обнаруженный липогенез. Фруктоза имеет наиболее значительный эффект, но также могут влиять сахароза (столовый сахар) и глюкоза. Хотя употребление в пищу натуральных источников сахара, таких как фрукты, иногда не вызывает проблем, вам следует избегать добавленного сахара, особенно кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, в своем рационе.
  • Употребление большего количества холина — Дефицит холина связан с повышенным риском ожирения печени. Вы можете защитить свою печень и свое здоровье, увеличив потребление продуктов, богатых холином, таких как яйца, говяжья печень травоядного скота, органические куриные грудки от птицы, выращенной в естественных условиях выгула и говяжий фарш от травоядного скота.
  • Похудение (или поддержание здорового веса) — Если у вас избыточный вес, похудение может улучшить здоровье вашей печени, даже без изменения каких-либо других факторов. В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале «Заболевания пищеварительной системы и науки», ученые обнаружили, что значительная потеря веса, определяемая как более 10% от общей массы тела, может обратить вспять фиброз даже при запущенных формах НАСГ. Некоторые из участников исследования даже регрессировали с 4 стадии НАСГ обратно на стадию 1.
  • Регулярные упражнения — Аэробные упражнения помогают сжигать лишние калории, уменьшают количество жировых клеток в печени и могут значительно снизить уровень ее ферментов даже без каких-либо изменений веса. Физические упражнения также могут улучшить чувствительность к инсулину, что также может снизить риск развития НАЖБП.
  • Ограничение приема лекарств — Ограничьте прием лекарств до исключительно необходимых и следуйте рекомендациям по дозировке. Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, антидепрессанты, нейролептики и тамоксифен (используемые для лечения рака груди), повышают риск развития НАЖБП и других заболеваний. Снизьте эти риски, изменив образ жизни, чтобы свести к минимуму вашу зависимость от лекарств.
  • Контролируйте высокое кровяное давление — Высокое кровяное давление увеличивает риск метаболического синдрома и инсулинорезистентности, которые связаны с развитием НАЖБП. Есть несколько естественных методов снижения высокого кровяного давления, которые можно испробовать, пока вы работаете с доктором, прекращая прием лекарств.
  • Снижение инсулинорезистентности — Инсулинорезистентность может привести к метаболическому синдрому, преддиабету и диабету 2 типа, которые являются предшественниками НАЖБП. Вы можете снизить инсулинорезистентность, соблюдая низкоуглеводную диету, регулярно занимаясь спортом и теряя вес.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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