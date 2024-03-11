Как перестать сутулиться: Упражнения, которые сделают вас выше и стройнее!

Человек, сутулясь, скручивается вперед, поэтому для того, чтобы поддерживать осанку, необходимы упражнения на растяжение передней поверхности тела. Какие именно - узнайте из этой статьи.
С детства мы слышим от родителей и педагогов: "Не сутулься", "Выпрями спину". Во взрослом возрасте у хорошей осанки есть один неоспоримый плюс: если вы держите спину прямо, то визуально кажетесь выше и стройнее. Всё просто: положение нашего тела в пространстве — это отражение его внутренних напряжений и натяжений. Иными словами, если человек сутулится, виной всему дисбаланс, присутствующий в его теле. Если человек, сидя на стуле, для удобства закручивает одну ногу вокруг другой, значит именно в этом положении его мышцы разгружаются лучше всего.
Отчего же возникает этот дисбаланс? Положение тела отражает все травмы, полученные ранее человеком — родовую и приобретенные. Вы только вспомните, сколько раз за свою жизнь вы запинались или поскальзывались и падали, ударяясь при этом или затылком или копчиком. Беременность, роды и последующее ношение малыша на руках дополнительно влияют на осанку женщины, вынуждая её тело подстраиваться под нагрузку и ещё больше изгибаться, чтобы сохранить равновесие. Всё это, конечно, очень сказывается на состоянии всего организма в целом. И, конечно, только лишь усилием воли ситуацию не изменить, ведь тело просто не может по-другому.
Конечно, для того, чтобы добиться идеальной осанки, нужно устранить последствия травмы, с чем отлично справляется остеопатия. Но и без этого можно помочь своему организму и значительно улучшить положение своего тела. Лучшее средство — это правильные физические нагрузки и упражнения.
Бегайте, плавайте, танцуйте, играйте в подвижные игры, — делайте всё, чтобы всё ваше тело включалось в работу. Сердце должно биться чаще, легкие — дышать активнее, а пот — бежать рекой, если, конечно, здоровье позволяет.
Тогда день ото дня вы будете чувствовать себя все лучше и лучше. Возможно, вам придется перебрать многие виды подвижных занятий, прежде чем вы найдете подходящий именно вам, но оно того стоит. Если вы далеки от спорта, начните с ежедневных пеших прогулок после работы: достаточно погулять в течение 40-60 минут. Это прекрасный способ снять с мышц напряжение, накопившееся в течение дня. Можно использовать турник, но важно помнить: спрыгивать с него нельзя, спускаться нужно очень аккуратно.
Обязательно обратите внимание на свое рабочее место: удобный стул, с чуть наклоненным вперёд сиденьем, идеальный по высоте стол, монитор компьютера на уровне ваших глаз, возможность держать локоть работающей с мышкой руки на столе и, конечно, маленькие перерывы каждые 45 минут.
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Человек, сутулясь, скручивается вперед, поэтому для того, чтобы поддерживать осанку, необходимы упражнения на растяжение передней поверхности тела. Этот комплекс поможет последовательно растянуть переднюю мышечную цепь: мышцы тыльной поверхности стоп, передней поверхности голеней, бёдер, прямые мышцы живота, и мышцы передней поверхности шеи. Заднюю поверхность тела мы тоже затронем, но только в одном упражнении.
Важно: упражнения должны доставлять удовольствие! Возможна лёгкая приятная болезненность, ощущение растяжения.
Критерий того, что вы всё делаете правильно — ощущение, что тело после упражнений разогнулось, грудь раскрылась, спина прогнулась, а подбородок сам собой начал стремиться вверх.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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