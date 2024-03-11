Как перестать сутулиться: Упражнения, которые сделают вас выше и стройнее!

Человек, сутулясь, скручивается вперед, поэтому для того, чтобы поддерживать осанку, необходимы упражнения на растяжение передней поверхности тела. Какие именно - узнайте из этой статьи.

С детства мы слышим от родителей и педагогов: "Не сутулься", "Выпрями спину". Во взрослом возрасте у хорошей осанки есть один неоспоримый плюс: если вы держите спину прямо, то визуально кажетесь выше и стройнее. Всё просто: положение нашего тела в пространстве — это отражение его внутренних напряжений и натяжений. Иными словами, если человек сутулится, виной всему дисбаланс, присутствующий в его теле. Если человек, сидя на стуле, для удобства закручивает одну ногу вокруг другой, значит именно в этом положении его мышцы разгружаются лучше всего.

Как избавиться от сутулости

Отчего же возникает этот дисбаланс? Положение тела отражает все травмы, полученные ранее человеком — родовую и приобретенные. Вы только вспомните, сколько раз за свою жизнь вы запинались или поскальзывались и падали, ударяясь при этом или затылком или копчиком. Беременность, роды и последующее ношение малыша на руках дополнительно влияют на осанку женщины, вынуждая её тело подстраиваться под нагрузку и ещё больше изгибаться, чтобы сохранить равновесие. Всё это, конечно, очень сказывается на состоянии всего организма в целом. И, конечно, только лишь усилием воли ситуацию не изменить, ведь тело просто не может по-другому.

Конечно, для того, чтобы добиться идеальной осанки, нужно устранить последствия травмы, с чем отлично справляется остеопатия. Но и без этого можно помочь своему организму и значительно улучшить положение своего тела. Лучшее средство — это правильные физические нагрузки и упражнения.

Бегайте, плавайте, танцуйте, играйте в подвижные игры, — делайте всё, чтобы всё ваше тело включалось в работу. Сердце должно биться чаще, легкие — дышать активнее, а пот — бежать рекой, если, конечно, здоровье позволяет.

Тогда день ото дня вы будете чувствовать себя все лучше и лучше. Возможно, вам придется перебрать многие виды подвижных занятий, прежде чем вы найдете подходящий именно вам, но оно того стоит. Если вы далеки от спорта, начните с ежедневных пеших прогулок после работы: достаточно погулять в течение 40-60 минут. Это прекрасный способ снять с мышц напряжение, накопившееся в течение дня. Можно использовать турник, но важно помнить: спрыгивать с него нельзя, спускаться нужно очень аккуратно.

Обязательно обратите внимание на свое рабочее место: удобный стул, с чуть наклоненным вперёд сиденьем, идеальный по высоте стол, монитор компьютера на уровне ваших глаз, возможность держать локоть работающей с мышкой руки на столе и, конечно, маленькие перерывы каждые 45 минут.

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Человек, сутулясь, скручивается вперед, поэтому для того, чтобы поддерживать осанку, необходимы упражнения на растяжение передней поверхности тела. Этот комплекс поможет последовательно растянуть переднюю мышечную цепь: мышцы тыльной поверхности стоп, передней поверхности голеней, бёдер, прямые мышцы живота, и мышцы передней поверхности шеи. Заднюю поверхность тела мы тоже затронем, но только в одном упражнении.

Важно: упражнения должны доставлять удовольствие! Возможна лёгкая приятная болезненность, ощущение растяжения.

Садимся на пятки, отклоняемся назад, отрываем от земли колени и растягиваем мышцы передней поверхности стопы.

Снова сидя на пятках, отклоняемся назад, подаём таз вперед и вверх. Растягиваем мышцы передней поверхности бедер.

Следующее упражнение внешне напоминает позу змеи. Но сходство это кажущееся. Во-первых, не нужно тянуть кверху подбородок, он располагается горизонтально. Во-вторых, нужно избегать сильного прогиба в пояснице, потому что это может привести к появлению болей. Вы должны чувствовать только натяжение прямой мышцы живота. Остальные зоны старайтесь не напрягать. Возможно, нужное ощущение уловить удастся не сразу, попробуйте поэкспериментировать.

Чтобы снять с поясницы нагрузку, которая появилась в предыдущем упражнении, расслабленно наклонитесь вперед и постойте так 30-60 секунд.

Упираемся областью локтевых сгибов обеих рук в края дверного проема и растягиваем сначала нижнюю часть мышц груди (локти находятся ниже плеч), затем верхнюю часть мышц груди (локти находятся выше плеч).

Растягиваем переднюю поверхность шеи. Стоя, начинаем тянуть обе руки одновременно вниз и чуть вперёд, а подбородок при этом тянем вверх, чувствуя натяжение мышц.

Завершает комплекс вытяжение тела кверху. Встаем на носочки, кончики пальцев рук изо всех сил тянем вверх. Можно представить, как будто нас засасывает космический пылесос и мы становимся всё выше и выше…

Критерий того, что вы всё делаете правильно — ощущение, что тело после упражнений разогнулось, грудь раскрылась, спина прогнулась, а подбородок сам собой начал стремиться вверх.опубликовано econet

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