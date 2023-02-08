Как перестать переедать: 15 советов

Хоть раз в жизни каждый из нас сталкивался с бездумным питанием, когда мы пытаемся «заесть» собственные эмоции, а не утолить голод. Хорошо, если это случилось только один раз. Но что делать, когда это становится нормой?

Мы подобрали для вас 15 советов, которые помогут совладать с эмоциональным питанием и выработать новые, здоровые привычки.

Как остановить бездумное поглощение еды?

1. Как часто мы доедали тот последний кусочек на тарелки, даже если наелись. Стремление довести дело до конца, оказывается, влияет и на наше пищевое поведение. Нам сложно остановиться, пока мы не увидим абсолютно чистую тарелку.

Как быть? Просто однажды попробуйте оставить немного еды на тарелке. Если это не помогает, то оставьте настолько ничтожный кусочек, который не будет ассоциироваться с полноценной ложкой. Вы ведь не съедите то, чего на тарелке нет.

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2. Первые несколько ложек – самые вкусные. Поэтому, если вы сильно голодны, то просто уменьшайте свои порции, чтобы не съесть больше, чем нужно. А если вы ужинаете в кафе, то еще до того, как вам принесут еду, попросите официанта половину блюда собрать «с собой». Так вам будет проще удержаться и не съесть всю порцию.

Когда вы будете дома, уберите еду из ресторана в холодильник в самое труднодоступное место. Так, чтобы до нее было сложно добраться. Вся идея в том, что не увидев еду, мы и не будем про нее думать.

3. Положите в тарелку еды столько, сколько обычно съедаете. Отнимите ⅕ часть блюда и замените ее на овощи. Прием старый, но верный.

4. Мы не всегда едим, когда на самом деле голодны. Спросите себя сначала, действительно ли вы хотите есть. Если ответ будет отрицательный, но вы все равно не можете устоять перед едой, то произнесите вслух: “Я это съем, несмотря на то, что не голоден”. Это формирует осознанное поведение в пищевых привычках.

5. В ходе одного исследования было выявлено, что люди, которые оставляют на столе “доказательства” съеденного, едят меньше, чем те, которые сразу их выкидывают. Всегда оставляйте на столе пустые тарелки и бутылки, чтобы вовремя остановиться, увидев количество съеденного.

6. Чаще всего мы съедаем около 90% того, что положили себе на тарелку. Но в момент сервировки мы не можем точно определить на сколько мы голодны. Поэтому всегда используйте только маленькие блюда и тарелки. Примитивно, но эффект от этого есть.

7. Чтобы переварить еду и осознать это, нашему организму требуется 20 минут. Когда мы едим быстро, мы съедаем больше, поскольку чувство сытости еще не пришло.

Поэтому растягивайте прием пищи. Для этого применяйте разные хитрости: ешьте маленькими ложками или китайскими палочками, используйте другую руку или откладывайте прибор после каждого кусочка.

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8. Доказано, что, находясь в компании, мы съедаем больше: с одним человеком – на 35%, с четырьмя – на 75%, а если людей больше 7 – практически на 100%. Отказываться от дружеских застолий, конечно, не нужно. Просто будьте осмотрительны и не идите сильно голодным на встречи.

9. В ресторанах специально создают атмосферу уюта: спокойные тона, негромкая музыка и доброжелательный персонал. В таких местах мы расслабляемся и съедаем больше, чем нужно. Тогда пусть это будет здоровая и полезная пища. Расспросите официанта про блюда и сделайте грамотный выбор.

10. Если вы едите во время чтения книги или просмотра сериала, то вы однозначно переедаете. Остановитесь. Выключите гаджеты и телевизор. Представьте, что вы – ресторанный критик, и вам нужно написать рецензию на блюдо. Какое оно по консистенции, запаху, вкусу? Сосредоточьтесь на моменте.

11. Иногда нам кажется более вкусным то, что больше разрекламировано, потому что ожидаем чего-то превосходного. Снизьте планку, и самая простая еда покажется деликатесом.

12. Хотите перейти на правильное питание, но полезные продукты кажутся пресными? Измените свое восприятие, мысленно награждая их вкусовые качества: «Сегодня я буду ужинать аппетитным салатом из хрустящих огурцов и нежнейшим карпом».

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13. Забудьте про «здоровый» фастфуд в кафе. Это не более чем маркетинговый ход. Большинство таких заведений продают под знаком ЗОЖ те же вредные печенье и бутерброды, как и в обычных магазинах.

14. Деловые встречи и бизнес-вечеринки взаимосвязаны с едой. Придерживайтесь правила: перед основным блюдом ешьте овощи. Они утоляют голод, что поможет избежать вам переедания более калорийной пищи. Также следите за тем, чтобы на тарелке было не более двух блюд за раз. И периодически останавливайте себя, вспоминая, что цель визита – работа, а не еда.

15. Когда вам захочется есть, не спешите наполнять тарелку. Задайте себе вопросы: «Я буду есть еду или я буду использовать ее?», «Я действительно голодный или меня что-то беспокоит?».

Эти вопросы очень важны – если ваш голод спровоцировали эмоции, то вы сможете изменить мышление, честно ответив на них.

Самое главное правило – начните применять эти рекомендации прямо сейчас. Ни завтра, ни с понедельника, а в данный момент. Чтобы оставаться здоровыми и иметь красивую фигуру, нужно лишь следовать этим пунктам. И со временем они превратятся в привычки, которые подарят вам подтянутое тело без особых усилий.опубликовано econet

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