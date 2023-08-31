Как отсрочить наступление климакса

✅КЛИМАКС рано или поздно наступает в жизни каждой женщины и данный процесс, к сожалению, неизбежен. Болезнью он не считается, но симптомы, сопровождаемые данный промежуток в жизни женщины, приносят достаточно приличный дискомфорт и пугают представительниц прекрасного пола еще задолго до его наступления. Каковы основные причины наступления климакса и можно ли его отсрочить?

Климакс – естественный физиологический процесс в жизни каждой женщины, но радости ей этот факт не доставляет. Зачать и выносить ребенка она уже не сможет. Есть и другие последствия этого процесса – приливы жара, чередующиеся с ознобом, и перепады настроения. Часто страдает и сердечно-сосудистая система. Поэтому так актуален вопрос о том, можно ли отсрочить климакс.

Климакс: причины и как отсрочить

Причины климакса: гормональный сбой, курение и стресс

Климакс: как взять отсрочку

Мужской гормон на страже здоровья женщины

Причины климакса: гормональный сбой, курение и стресс

От климакса еще никто не умер, но симптомы его весьма неприятные. Это не только приливы жара, озноб и потливость. Женщинам не дает покоя бессонница, снижается настроение, скачет давление. На внешности возрастная перестройка также сказывается – появляется больше морщин, а волосы теряют былую пышность, становясь более сухими и ломкими.

Но главное, яичники перестают производить яйцеклетки, необходимые для зачатия, а значит, с годами пропадает возможность иметь детей. Одновременно снижается и выработка женских половых гормонов – эстрогенов.

О причинах климакса в научной среде ведутся споры. Но большинство ученых сходится в том, что за перестройку отвечает отдел мозга, который называется гипоталамусом. По его вине возникают сбои в гормональном управлении менструациями. На начальных этапах происходит нарушение цикла, а позже, менструации вообще прекращаются.

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Хотя с причинами климакса наука еще не разобралась, известно, что придает скорости такому процессу. Это вредные привычки, прежде всего, курение. Об этом заявили в 1990 году американские ученые Дартмутской медицинской школы (Baron J.A., C.L. Vecchia). Страсть к табаку может спровоцировать ранний климакс, поскольку негативно влияет на работу надпочечников – повышает уровень кортизола (гормона стресса), который и вносит разлад в сбалансированную гормональную систему. Также они считают, что курение изменяет метаболизм эстрадиола.

При этом опасен не столько сам никотин, сколько дополнительные вещества, которые кладут в сигареты для доставки основного компонента. Поэтому никотиновые таблетки или специальные пластыри менее вредны.

Эмоциональное потрясение, хронический стресс также наносят удар по репродуктивной системе женщины. И в этом случае тень падает на тот же самый гормон стресса – кортизол.

Способствуют увяданию половой системы операции по части гинекологии. Климакс может прийти раньше из-за плохого питания или на фоне тяжелых болезней. Лучевая терапия также угнетает детородную функцию.

Климакс: как взять отсрочку

Вопрос о том, как отсрочить климакс, особенно актуален с учетом данных исследований. Установлено, что женщины, которые раньше своих подруг пережили климакс, чаще страдают от заболеваний сердца и остеопороза.

Почему-то у одних дам «день икс» наступает в 44 года, а другие и после 50 не утратили первозданной красоты. Причины раннего климакса часто лежат в области наследственности. Если у мамы менопауза наступила в 45 лет, то дочери обычно идут по ее стопам. Впрочем, можно взять небольшую отсрочку.

Многие женщины уверены, что с помощью оральных контрацептивов можно продлить молодость половой системы. Тем более, что даже медицинские издания рекомендуют их прием. Но такой подход не является физиологичным. Судите сами, такие средства нарушают процесс овуляции, а значит, это отражается и на всей гормональной системе. Даже если у вас климакс и наступит позднее благодаря этой методике, то печень прослужит меньше. Да и тромбозы по вине таких средств – не редкость.

Гормонозаместительная терапия, которую обычно назначают при первых признаках климакса, тоже имеет существенный изъян – повышает вероятность онкологии. И все же продлить молодость, а значит, отодвинуть климакс можно.

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Мужской гормон на страже здоровья женщины

Хотя климакс связывают с нехваткой эстрогенов, все больше оснований считать, что и падение уровня тестостерона несет угрозу. Тестостерон считается мужским гормоном, однако в женском организме он тоже вырабатывается – в яичниках и надпочечниках. Только его у дам меньше в 10-40 раз в сравнении с мужчинами. А с возрастом его становится критически мало.

Царем гормонов тестостерон называют не случайно. Сотрудники Центра репродукции человека (Нью-Йорк) и пекинские ученые выяснили, что это вещество необходимо для нормальной овуляции, а значит и для появления потомства.

Также установлено, что в гипоталамусе, который и руководит перестройкой женского организма, тестостерона содержится в 10 раз больше, чем эстрогена. А это заставляет задуматься.

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Важно, что тестостерон помогает женщине быть более уверенной в себе, заметно повышает стрессоустойчивость. А умение стойко переносить эмоциональное давление позволит дольше сохранять молодость и красоту.

Здоровая женская сексуальность – тоже во многом заслуга этого вещества. Кроме того, сырьем для эстрогена является именно тестостерон. Поэтому дамам не стоит опасаться андрогена, в их организме он играет не последнюю роль.

Если вы хотите продлить молодость, в организме должен быть баланс между мужскими и женскими половыми гормонами. Это позволит гипоталамусу эффективно выполнять свою функцию на протяжении многих лет. А потому прием натуральных биодобавок, безопасно нормализующих гормональный фон, дает возможность отсрочить климакс.

Не стоит делать из климакса драмы, это просто очередной этап в вашей жизни. Именно так его воспринимают в Японии, а потому именуют «благородной болезнью». Там климакс считают периодом обновления, наступления мудрости.опубликовано econet

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