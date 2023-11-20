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Как оценить состояние гормональной системы?

Источник: econet.ru 20 ноября 2023 5264
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Если вы постоянно сталкиваетесь со стрессами, у вас проблемы с нервной системой и сном – не медлите и займитесь лечением. Своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем и быстро восстановить работу внутренних органов

Как оценить состояние гормональной системы?

Каждой женщине, которая следит за своим здоровьем, необходимо знать о существовании овариально-надпочечниково-тиреоидной оси (ОНТ), позволяющей оценить сбалансированность гормональной системы.
Такая ось связывает три важных органа в женском организме – яичники, надпочечники и щитовидную железу.

Какие симптомы говорят о нарушении работы гормональной системы

Если хотя бы в одном из перечисленных органов есть проблема, начинают страдать и все остальные. Не бывает просто надпочечниковой усталости либо гипотериоза, такие состояния могут быть более выраженными, но сопутствующие проблемы всегда существуют и другие органы начинают работать менее эффективно.

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О наличии нарушений во взаимосвязи между яичниками, надпочечниками и щитовидкой свидетельствуют следующие симптомы:

  • ощущение тревоги и депрессивное состояние;
  • постоянное чувство усталости;
  • перепады настроения;
  • частые головные боли и головокружения;
  • отечность;
  • проблемы с менструальным циклом (нерегулярность, болезненность);
  • повышенная чувствительность груди;
  • интенсивное выпадение волос;
  • чрезмерная сухость кожных покровов;
  • желание употреблять сладкие и содержащие кофеин продукты;
  • повышенная раздражительность между приемами пищи;
  • проблемы со сном;
  • частые простудные заболевания;
  • стремительный набор лишнего веса;
  • гипогликемия.

Если вы заметили наличие хотя бы одного из перечисленных симптомов, важно обратить внимание на здоровье и определить истинную причину дисбаланса в организме. Обнаружив орган, который нуждается в лечении, вам удастся быстро решить проблему.

Как оценить состояние гормональной системы?

Специалисты в сфере функциональной медицины рекомендуют пройти тесты, позволяющие оценить состояние гормональной системы. К таким тестам относятся:

  • эстрадиол, ЛГ, ФСГ (лучше проводить их на третий день менструаций);
  • прогестерон (проводится обычно на девятнадцатый либо двадцать второй день менструаций);
  • определение индекса стресса надпочечников;
  • определение гормонов щитовидки (тиреотропного, антитироглобулина, обратного T3, свободного Т4, анти-ТПО);
  • определение свободного тестостерона;
  • показатель глобулина, который связывает все половые гормоны.

Специалист может назначить и иное обследование, все зависит от сложности конкретной ситуации. Если вы чувствуете, что организм функционирует некорректно, можно предпринять некоторые меры, не дожидаясь результатов тестов.

Как оценить состояние гормональной системы?

С чего начать?

Начинать следует с изучения работы надпочечников. Гормон стресса кортизол, вырабатываемый нашим организмом, может служить во благо или во вред. От этого гормона напрямую зависит состояние иммунной системы, он помогает сконцентрировать внимание и чувствовать себя бодро. Как и в случае с гормоном, если получится наладить работу надпочечников, то удастся и восстановить связь во всей системе ОНТ.

Для восстановления работы надпочечников необходимо изначально минимизировать любые стрессовые ситуации, а также скорректировать питание.

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Для запуска процесса восстановления достаточно начать прием адаптогенов, позволяющих не только нормализовать функционирование надпочечников, но и уровень кортизола в организме.

При нарушении гормонального баланса помогают и травы:

  • родиола розовая – минимизирует негативные последствия после перенесенных стрессов и повышает выносливость. Ежедневно достаточно употреблять 200 мг травы с 3% розавина. Единственным противопоказанием к применению является наличие биполярного расстройства;
  • ашваганда – оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, помогает избавиться от чувства тревоги, улучшить память и нормализовать сон. Кроме того, эта трава способствует повышению либидо и притоку благоприятной для организма энергии, но с осторожностью ее следует употреблять людям, чей организм чувствителен к пасленовым. Каждый день достаточно принимать 200 мг травы с 5% витанолидов;
  • элеутерококк – помогает сконцентрировать внимание и избавиться от бессонницы. Ежедневно достаточно употреблять 1/8 чайной ложки сухого экстракта и обязательно в первой половине дня, поскольку в противном случае могут возникнуть проблемы со сном. Людям с повышенным кровяным давлением принимать данное средство не рекомендуется.

Как оценить состояние гормональной системы?

Не стоит экспериментировать и употреблять все средства одновременно, поскольку это может вызвать чувство подавленности. Оптимальный вариант – начать лечение комбинированным препаратом, в состав которого входят минимальные дозы указанных выше компонентов и питательные вещества, необходимые для восстановления гормонального баланса. По прошествии 6-12 недель с начала лечения уже можно почувствовать результат, но полное восстановление требует времени.

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Если вы постоянно сталкиваетесь со стрессами, у вас проблемы с нервной системой и сном – не медлите и займитесь лечением. Своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем и быстро восстановить работу внутренних органов.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.kz/

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