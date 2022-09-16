Как открыть запавшие глаза: Укрепляем круговую мышцу глаза за 3 минуты

Как поработать над укреплением КРУГОВОЙ МЫШЦЫ глаза? Существует простое и эффективное упражнение, чтобы открыть запавшие глаза. Его выполнение займет всего 3 минуты.
На протяжении всего времени, пока мы бодрствуем и занимаемся какой-либо деятельностью, круговая мышца глаза «работает» в радиальном направлении, вовнутрь. Она как бы сворачивается в своеобразную трубочку. Этот процесс можно сравнить с работой диафрагмы у фотоаппарата. Существует упражнение для укрепления круговой мышцы глаза.
Укрепляем круговую мышцу глаза.
Принять исходное положение:
Сидя (или стоя), плечи расслаблены и опущены. Основание черепа направлено и тянется вверх. Лицо должно быть как бы натянуто (мышцы лба, височные мышцы, затылочная мышца натянуты) и раскрыто в направлении затылка.
Поместить большие пальцы рук на нижний край глазницы. Указательные пальцы должны располагаться над бровями (как если бы вы смотрели в бинокль). Укладывать пальцы необходимо так, чтобы не было зазора между ними и лицом (максимально плотное прикасание). Внешне это напоминает очки.
Очень легким движением растянуть кожу не более чем на 2 мм (!). Зафиксировать точку перед собой на уровне глаза, прямо.
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