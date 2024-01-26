Как остановить отложение жира в организме: 5 секретов

Сегодня мы поделимся с вами секретами, как остановить отложение жира в организме без лишних страданий. Всего лишь пара небольших изменений в образе жизни, и худеть станет гораздо легче!

Пытаетесь похудеть, но усилия не приносят желаемого результата? Вас посещают мысли, что вы делаете что-то неправильно? Тогда читайте дальше. Мы расскажем, как остановить отложение жира в организме! К сожалению, часто мы недооцениваем сложившиеся привычки и их влияние на нас. Помните, что достижение идеального веса не имеет ничего общего со строгими диетами, которые к тому же вредны для здоровья. Уверяем, что если вы прислушаетесь к нашим рекомендациям и внесете соответствующие изменения в свои привычные действия, результат не заставит себя ждать! Ведь для того чтобы похудеть, прежде всего следует остановить отложение жира в организме.

5 способов как не набрать лишний вес

1. Избегайте строгих диет

Интернет полон чудо-диет, обещающих похудеть за пару дней. Их популярность обусловлена тем, что они действительно помогают быстро скинуть несколько килограммов. К сожалению, этот эффект длится недолго, и вес быстро возвращается. В чем же дело? Проблема заключается в том, что временное ограничение пищи не меняет ваш стиль питания, поэтому отложение жира в организме продолжается в том же режиме.

Что хуже всего, через пару недель вы можете обнаружить, что цифра на весах даже увеличилась! Это происходит потому, что организм замечает, что вы голодаете и переводит себя в режим «сохранения». Другими словами, каждую поступившую калорию он немедленно переводит в жир. Ведь жировые запасы (наряду с углеводами) являются основным источником энергии.

Следовательно, вместо того чтобы голодать, будет гораздо полезнее есть не менее 5 раз в день, маленькими порциями. Это «успокоит» организм, и содержание жира в нем начнет уменьшаться.

2. Выбирайте максимально натуральные продукты, прошедшие минимум обработки

Другой секрет, который поможет остановить отложение жира, заключается в том, чтобы есть максимально натуральные продукты. Учтите, что любые полуфабрикаты, так или иначе содержат жиры, усилители вкуса и химические вещества, которые добавляют лишних калорий. Если вы не сжигаете их сразу же после поступления в организм, они превращаются в жир, который затем аккумулируется в проблемных зонах — на животе, руках и спине.

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Для того чтобы избежать этого, всегда выбирайте более натуральную альтернативу. Например, вместо готового сока, который содержит много сахара, выжмите его сами. Это и вкуснее, и полезнее.

3. Здоровый питательный завтрак поможет уменьшить отложение жира

Исследования показали, что люди, которые завтракают каждый день, менее склонны к лишнему весу и у них гораздо меньше жировых отложений. Это связано с первым пунктом. Утром ваше тело особенно нуждается в питательных веществах, клетчатке и энергии, чтобы начать новый день. Поэтому, если вы спешите и пропускаете завтрак, или же перехватываете на бегу кофе с круассаном, ваше тело в ответ начинает запасать жир.

По мнению диетологов, полноценный завтрак должен включать в себя три основные группы питательных элементов: ненасыщенные жиры, белки и углеводы. Лишь в этом случае организм будет работать как часы, а вы сохраните бодрость до самого вечера.

4. Выбирайте заправки и соусы с умом

Еще один способ уменьшить отложение жира — это избегать соусов, которые содержат ненасыщенные, малополезные жиры. Например, вместо использования магазинной заправки для салата, приготовьте ее сами. Вы можете сделать даже домашний майонез, здесь нет ничего сложного! Конечно, это займет немного времени, зато вы будете точно уверены в его составе.

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Советуем добавлять в такие домашние соусы полезные ненасыщенные жиры. Это не только поможет быстрее похудеть, но и будет полезно для здоровья сосудов и сердца. Основными источниками полезных жиров являются следующие растительные масла: кокоса, авокадо и оливковое extra virgin.

5. Выбирайте масло в спрее

На чем вы обычно жарите? На сливочном масле и маргарине? Не спорим, они добавляют блюдам особый вкус. Проблема заключается в том, что если вы будете продолжать это делать и дальше, то никогда не похудеете.

Советуем использовать для жарки растительное масло в спрее. Оно стоит дороже обычного, однако его расход гораздо меньше.

Вам показался полезным какой-либо из этих советов? Скорее начните применять его на практике! Ведь для того чтобы остановить отложение жира и начать худеть, совершенно не обязательно изнурять себя спортивными упражнениями.опубликовано econet

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