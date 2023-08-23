Как организм «кричит» о помощи: признаки дефицита минералов и витаминов

Необходимые организму полезные вещества мы получаем из продуктов питания. Но под влиянием стрессовых ситуаций, гормональных изменений, загрязненной окружающей среды в организме может снизиться уровень этих питательных веществ и развиться дефицит определенных микроэлементов. В этом случае страдают, прежде всего, кожа, кости, пищеварительная и нервная системы.

Изобилие продуктов на полках магазинов и витаминных комплексов в аптеках не означает, что люди перестали испытывать дефицит важнейших минералов и витаминов. Нехватка определенных веществ может изменить физические процессы и функции систем на клеточном уровне. К примеру, нехватка кальция и D витамина повышает риск развития остеопороза и остеопении, при таких заболеваниях кости становятся слишком хрупкими. В этой статье мы рассмотрим основные признаки, указывающие на то, что вашему организму нужна экстренная помощь. А также расскажем о том, что можно предпринять для решения проблемы.

Жизненно-важные микроэлементы: как распознать их дефицит?

1. Кальций

Этот минерал необходим для укрепления костно-мышечной системы, контроля функционирования мышц и нервных окончаний. На нехватку кальция указывают частые мышечные судороги и нарушение сердечного ритма. При наличии таких симптомов рекомендуется включать в рацион натуральное молоко, йогурт и сыр, апельсиновый сок и зеленые овощи.

2. D витамин

Он необходим для поддержки костей. При нехватке витамина ощущается постоянная усталость, слабость и мышечная боль. При катастрофическом дефиците кости становятся более мягкими и хрупкими. Решить проблему позволяет включение в рацион рыбы жирных сортов, натурального молока, твердых сыров, сметаны и сливочного масла.

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3. Калий

Необходим для нормальной работы мышц, нервных окончаний и сердца. При хронических заболеваниях или длительном приеме антибиотиков уровень калия в организме снижается, поэтому может возникнуть нарушение стула, мышечная слабость, онемение конечностей, а в сложных случаях нарушение сердечного ритма. Для восполнения дефицита калия необходимо пить цельное молоко, есть свежие овощи, горох, фасоль и бананы.

4. Железо

Этот микроэлемент нужен для обогащения крови кислородом и производства эритроцитов, транспортирующих кислород ко всем тканям и органам. При нехватке железа возникает анемия, сопровождающаяся бледностью кожного покрова, усталостью, истончением волос. Повысить уровень микроэлемента можно с помощью употребления говядины, злаков, бобовых, устриц, шпината.

5. Витамин B12

Этот витамин необходим для нормальной работы мозга. При его дефиците возникают проблемы с вестибулярным аппаратом, немеют конечности, развивается анемия, нарушается память, обостряется чувство тревоги. Этим микроэлементом богаты продукты животного происхождения: куриное мясо, молоко, йогурт, рыба.

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6. Фолат (фолиевая кислота)

Особенно важен этот микроэлемент для женщин детородного возраста, его нехватка снижает количество эритроцитов. В данном случае возникают следующие симптомы: повышенная усталость, образование язв в ротовой полости, замедление роста, проблемы с кожей, повышенная ломкость ногтей и волос. Женщинам в детородном возрасте необходимо получать минимум 400 мг фолиевой кислоты в сутки, для этого следует обогатить рацион злаками, чечевицей, фасолью и зеленью.

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7. Магний

Необходим для поддержки здоровья костей и производства энергии. Особенно важно не допустить дефицита этого микроэлемента тем, кто употребляет определенные лекарственные препараты либо имеет алкогольную зависимость. Нехватка магния приводит к снижению аппетита, слабости, тошноте, рвоте, а в тяжелых случаях к мышечным судорогам, онемению конечностей, нарушению сердечного ритма. Восполнить уровень магния позволяют бобовые и орехи.

Как восстановить дефицит витаминов и минералов

Лучший вариант – это придерживаться сбалансированной диеты. Сначала необходимо нормализовать питание, а затем в случае необходимости переходить к приему витаминных комплексов, предварительно обязательно проконсультировавшись с врачом. Разобраться в том, каких именно минералов и витаминов не хватает вашему организму можно средством анализа крови. опубликовано econet

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