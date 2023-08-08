Как очистить печень: 6 эффективных способов

Здоровье во многом зависит от того, насколько хорошо организм справляется с выводом токсинов. Но многие употребляют обработанные продукты, используют токсичные средства для ухода за кожей лица и тела, страдают от воздействия вредных веществ из окружающей среды и поэтому организм нуждается в детоксикации.

Главным органом, отвечающим за вывод токсинов, является печень. С ее помощью от вредных веществ очищается кровь, вырабатывается желчь, обеспечивается сохранность полезных витаминов и минералов. Важно поддерживать нормальную работу печени с целью улучшения состояния всего организма и о том, как это сделать вы узнаете из этой статьи.

6 стратегий очистки печени

Функции печени

Это орган принимает участие в:

обработке всех питательных веществ, поступающих в кишечник;

поддержке баланса жиров, белков и сахара в организме;

усвоении лекарственных препаратов;

расщеплении алкоголя;

очищении крови от токсинов;

хранении витамина A, минералов и железа.

Проблемы с печенью могут возникнуть по разным причинам:

несбалансированного питания;

длительного применения определенных лекарственных препаратов;

воздействия химических компонентов;

повышенного уровня триглицеридов в крови;

хронического гепатита B;

вирусных инфекций.

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Признаки наличия проблем с печенью

Ниже предоставлен перечень симптомов, указывающих на наличие нарушений в работе печени. Если вы обнаружили у себя один или несколько симптомов, стоит обратиться за консультацией к врачу.

1. Отсутствие аппетита

2. Постоянная усталость

3. Повышенное потоотделение

4. Темный цвет мочи

5. Частое вздутие живота

6. Изжога

7. Частые запоры

8. Желтый оттенок кожи

9. Розацеа

10. Низкое давление

11. Депрессия

Как улучшить работу печени

Есть несколько способов, позволяющих нормализовать работу печени. Воспользовавшись этими рекомендациями улучшения можно заметить спустя пару недель.

1. Исключите из рациона токсичные продукты. Продукты, прошедшие промышленную обраюотку, особенно вредят печени. К ним относятся: полуфабрикаты, гидрогенизированные масла, мясные закуски. Такая пища вредит не только печени, но и всему организму – повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов, подавляет иммуннитет, провоцирует воспаления. Эти продукты стоит заменить натуральным мясом, овощами и фруктами.

2. Пейте соки из овощей. Такие соки легко усваиваются, ускоряют процесс очищения печени и поддерживают оптимальный кислотный баланс в организме. Сок можно приготовить из капусты, огурца, моркови, свеклы. В качестве дополнения можно использовать свежую мяту, петрушку и другие травы. Отличный вариант – сок из моркови, апельсина и имбиря.

3. Употребляйте больше продуктов, содержащих калий. Такие продукты помогают нормализовать давление, уменьшить уровень «плохого» холестерина, обеспечить поддержку сосудов и сердца, улучшить работу печени. Много калия содержится в сладком картофеле, томатной пасте, свекле, шпинате, фасоли, бананах.

4. Для детоксикации печени используйте кофейные клизмы. Также это отличный способ избавиться от постоянной усталости и запоров. Для клизмы следует использовать органический молотый кофе, активирующий работу желчного пузыря и печени. Достаточно смешать пару столовых ложек кофе с тремя стаканами очищенной воды и довести смесь до кипения, через 15 минут снять с огня и дать остыть.

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5. Принимайте одуванчик, расторопшу и куркуму. В корне одуванчика содержится масса полезных для организма веществ, это растение оказывает мочегонное действие и помогает печени быстрее очищаться от токсинов. Расторопша очищает печень от тяжелых металлов, алкоголя и прочих вредных веществ. Куркума – натуральный антидепрессант, с помощью этой специи можно избавиться от болей в суставах, нормализовать уровень сахара в крови и метаболизм печени.

6. Включите в рацион печень кур или КРС. Такой продукт богат цинком, хромом, железом, фолиевой кислотой и прочими полезными микроэлементами.

Чтобы надолго сохранить хорошее состояние печени и в целом всего организма, придерживайтесь рекомендаций, указанных выше.опубликовано econet

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